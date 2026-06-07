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BEZ KONKURENCIJE! Damiano Roi ponovo ZABLISTAO, on podigao lestvicu nikad više!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kod njega nema greške!

Naredni kandidat noćas bio je Damiano Roi koji je otpevao pesmu "Brucia la Terra" koju izvodi Franc D’Ambrosio, pesmu iz filma "Kum", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga Damiano je izveo i pesmu "Za Beograd" Miodraga Miće Kostića i Nenada Kostića, a žiri je kod njega bio jednoglasan, sva četiri da!

- Srećno dalje - rekla je Zorica i poslala mu srce.

- Bez konkurencije - rekao je Bosanac.

- Damiano, fantastičan kao i uvek, ne samo da držiš lestvicu da si uvek dobar nego uvek iznenadiš sa nečim novim, drugačijim izbor pesama fantastičan - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bomba bajo - dodao je Desingerica.

- Nema limita, nema povlačenja, hrabri smo, ova prva pesma je iz mog omiljenog filma, a druga je bomba i nadam se da će biti viralno - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

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