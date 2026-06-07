BEZ KONKURENCIJE! Damiano Roi ponovo ZABLISTAO, on podigao lestvicu nikad više!

Kod njega nema greške!

Naredni kandidat noćas bio je Damiano Roi koji je otpevao pesmu "Brucia la Terra" koju izvodi Franc D’Ambrosio, pesmu iz filma "Kum", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga Damiano je izveo i pesmu "Za Beograd" Miodraga Miće Kostića i Nenada Kostića, a žiri je kod njega bio jednoglasan, sva četiri da!

- Srećno dalje - rekla je Zorica i poslala mu srce.

- Bez konkurencije - rekao je Bosanac.

- Damiano, fantastičan kao i uvek, ne samo da držiš lestvicu da si uvek dobar nego uvek iznenadiš sa nečim novim, drugačijim izbor pesama fantastičan - rekla je Viki.

- Bomba bajo - dodao je Desingerica.

- Nema limita, nema povlačenja, hrabri smo, ova prva pesma je iz mog omiljenog filma, a druga je bomba i nadam se da će biti viralno - rekla je Jelena.

Autor: R.L.