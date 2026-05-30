Damiano Roi ponovo podigao LESTVICU VIŠE! Karleuša mu se pridružila na sceni, pa napravili ŠOU ZA PAMĆENJE!

Sva četiri 'Da' za Damiana!

Damiano Roi bio je sledeći kandidat ove noći koji je izveo pesmu Zdravka Čolića "Ti si mi u krvi", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo pesmu Gorana Bregovića "Mesečina", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri glasa za Damiana.

- Ne znam, šta ja znam, eto... Ako ćemo iskreno, ovo je jedan od nastupa i pesama koje tebi ne leže - rekao je Bosanac.

- Namerno smo ovo izabrali, jer svi govorite da je stalno isti fazon - rekla je Jelena.

- Vidi se, ja zato poštujem, rispekt - rekao je Desingerica.

- Način na koji ti pevaš i kako ti to izvodiš, niko nema ništa protiv, potrebno je da se čuje i nešto drugo, ali ti kao izvođaš vrhunski ne smeš dozvoliti da budeš nizak u prvoj pesmi sve vreme. Ti moraš biti vrhunski, Jelena te zbunila, i mene bi zbunila koji sam mator. Molim te, od tebe se očekuje deset, tačka, ali bravo majstore - rekao je Bosanac.

- Šta li bi rekao da je dao ne. Što se mene tiče, ja sam glasala pre nego što si počeo da pevaš. Sad smo prešli na ti, jer to mi je blisko, dugo se već znamo i dugo navijam za tebe. Jedino što me zabrinjava, što su krenuli sve favoriti, sad sam već u nekom strahu da neko ne ispadne, nema veze da li je moj ili nije, ja bih se ubila da ispadnu neki koji nisu moji, a za svoje se nadam, uzdam se u sreću i u talenat - rekla je Zorica.

- Meni se sviđa, znamo da radiš te strane pesme pun gas, i sviđa mi se kad nešto uradite na svoj način, bilo mi je dobro, bio si odličan, volim kad je to drugačije i kad pokažeš sebe u svakom poslu, neko ko je zvezda, ko je vrhunski, mora da zna sve, i ti to pokazuješ iz kruga u krug, sviđa mi se što poslušaš, nisi tvrdoglav. Bio si odličan, bomba, jedan aplauz za ovog čiku ovde, super je što eksperimentišete i što to donosi plod, čekamo sledeći krug da bude Kure i novčanice i da iznese pečenje - rekao je Desingerica.

- Meni je ovo jedan od tvojih najboljih i najupečatljivijih nastupa, ovo je bilo drugačije, promenjen, "Mesečinu" sam čula na sto načina, niko je nije promenio, a ti si je promenio, dao si svoju foru, bravo, bilo je savršeno, to je tvoja verzija, a jako dobro. A u pesmi Zdravka Čolića se čulo koliko si ti jedan iskusan nastup, ne možemo da pronađemo dlaku u jeziku. Greh bi bio da ti tražim nešto, bio si top, dobar - rekla je Viki.

- Ja što sam više u ovom poslu shvatam koliko je Čola j*ben za pevanje, za tu neku energiju, ja sam mislio da je to lastavica neka, kad sam počinjao, ma kakvi - rekao je Despić.

Autor: R.L.