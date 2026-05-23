AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Zbog tebe ću dobiti infarkt! Đorđe Jovanović raspametio Zoricu, a Jelena mu poručila: Ti si okrugla ŠUMSKA PEČURKA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sva četiri da bez premca.

Đorđe Jovanović bio je sledeći takmičar ove večeri koji se predstavio Adilovom pesmom "Vidim nas", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom Đorđe je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Jedna lasta ne čini proleće", a kod njega žiri nije imao dileme - sva četiri da.

- Zamislite, potrefilo se da je Đorđe posle ove prelepe devojke, dali su da jer je ona paket, a šta je Đorđe, nit je zgodan, nit je visok, ali ovde ima ono što.... Ako zbog tebe ne dobijem infarkt... Molim te da mi otpevaš jedan mali deo, prva pesma je bila mala - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobio si od mene glas, čarobno pevaš, to je tvoj manir, ti ne menjaš manir, to može da bude problem, ali može da bude prednost da si u tom maniru najbolji. Posebna čar je u tome što izgledaš kao jedan šumski patuljak, šumska pečurka okrugla, a pevaš kao anđeo, kad se spoje te dve krajnosti dobija se šumski anđeo koji neverovatno pleni i fizički si poseban i na jedan bizaran način si mi jako s*ksi - rekla je Jelena.

- Ti si fantastičan, Viki ti je kompetentna da ti to kaže, volim ja kako ti pevaš Adila, volim što si malo prošarao - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene strašno nerviraš, do te mere ja ne znam šta da radim s tobom i tvojim lepim pevanjem, tražim ti manu, ti pevaš kao pauk, polako lagano i samo pleteš mrežu i svi smo žrtva tvog lepog pevanja - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Miodrag Đokić oduševio sve u studiju, prošao direktno u TREĆI KRUG, Jelena mu poručila: Podsećaš me na Elvisa Prislija!

Pinkove Zvezde

Miodrag Đokić napravio turbulencije između Miljkovićke i Desingerice, Jelena joj poručila: Viki, SMIRI KUČE! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Stefan Cekić ide direktno u osmi krug! Kemiš zamalo da mu PODMETNE NOGU, ali je reagovala Zorica Brunclik: Samo probaj!

Pinkove Zvezde

Dragana Mitrović ODUVALA SVE! Glasom razgalila ceo studio, a onda poletela Kemišu u zagrljaj, a HALJINA JOJ SE OTRGLA KONTROLI: Crvenkapo, kad ti se Z

Pinkove Zvezde

Domaći zadatak na početku emisije! Ivan Brkić RAZGALIO CEO STUDIO, a Jelena ga pecnula: Imaš špic od šiške na glavi!

Pinkove Zvezde

Ovo ti je opomena! Andrija Veličković zapeo u trećem krugu, ove stvari mora HITNO DA POPRAVI!