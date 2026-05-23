Zbog tebe ću dobiti infarkt! Đorđe Jovanović raspametio Zoricu, a Jelena mu poručila: Ti si okrugla ŠUMSKA PEČURKA!

Sva četiri da bez premca.

Đorđe Jovanović bio je sledeći takmičar ove večeri koji se predstavio Adilovom pesmom "Vidim nas", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom Đorđe je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Jedna lasta ne čini proleće", a kod njega žiri nije imao dileme - sva četiri da.

- Zamislite, potrefilo se da je Đorđe posle ove prelepe devojke, dali su da jer je ona paket, a šta je Đorđe, nit je zgodan, nit je visok, ali ovde ima ono što.... Ako zbog tebe ne dobijem infarkt... Molim te da mi otpevaš jedan mali deo, prva pesma je bila mala - rekla je Zorica.

- Dobio si od mene glas, čarobno pevaš, to je tvoj manir, ti ne menjaš manir, to može da bude problem, ali može da bude prednost da si u tom maniru najbolji. Posebna čar je u tome što izgledaš kao jedan šumski patuljak, šumska pečurka okrugla, a pevaš kao anđeo, kad se spoje te dve krajnosti dobija se šumski anđeo koji neverovatno pleni i fizički si poseban i na jedan bizaran način si mi jako s*ksi - rekla je Jelena.

- Ti si fantastičan, Viki ti je kompetentna da ti to kaže, volim ja kako ti pevaš Adila, volim što si malo prošarao - rekla je Viki.

- Ti mene strašno nerviraš, do te mere ja ne znam šta da radim s tobom i tvojim lepim pevanjem, tražim ti manu, ti pevaš kao pauk, polako lagano i samo pleteš mrežu i svi smo žrtva tvog lepog pevanja - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.