KAKVA BOMBA! Džan Imamović doveo trbušnu plesačicu, prvo prosuo emociju, a onda potpuno zapalio scenu!

Kod njega nema promašaja!

Naredni takmičar ove noći bio je Džan Imamović koji je izveo pesmu Dženana Lončarevića "Piješ sine", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga Džan je otpevao i pesmu Mileta Kitića "Plava ciganko", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za njega. Uz drugu pesmu Džan je izveo i trbušnu pevačicu, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju.

- Meni je prva pesma bila ekstremno emotivna, imaš nešto u sebi čarobno, dala sam ti odmah da, ti si moj favorit i to se vidi, nešto me dodiruje od tebe onako emotivno i lepo. A druga pesma, ovaj Despić je takva budala, ja nikad u životu ovako nešto nisam videla, takav stomak i takav trbušni ples - navela je Jelena.

- Jedino sa stomakom i može plesati - rekao je Bosanac.

- Da ga nema, stvarno bi ga trebalo izmisliti, trbuhom za kruhom. Ja više gledam u njega nego u trbušnu plesačicu - rekla je Jelena.

- Zahtevam fakturu, 30 evra - rekao je Desingerica.

- Ti si isto meni favorit, drag i drugačiji si, prva pesma kako smo i navikli, jako lepo, doneo si iz duše i iz srca, a u drugoj pesmi je bilo svega, bila je dobra, zabavna, bilo je i falša - rekla je Viki.

- Ko ne bi falširao, on nije znao gde je, nije znao gde da pogleda, šta ga je snašlo - rekla je Jelena.

- On nije znao gde je, ja nisam znao šta sam. Šta reći, kakvu posluku porati, odličan si bio, ja sam se jednom ogrešio o tebe, a ovo je sve bolje i bolje, svaka čast bajiću moj - rekao je Despić.

- U prvoj pesmi, vidi se da si vežbao i radio sa svojim mentorom, taj kraj si otpevao svaka čest majstore, druga pesma top, kakva pesma, tako si je i izveo - rekao je Bosanac.

