Ja dolazim iz porodice gde je poverenje najbitnije! Viktor očitao Mini lekciju za sva vremena, pa je oduvao: Moju ljubav si zgužvala i bacila! (VIDEO)

Kod njega nema nazad!
Mina Vrbaški pokušala je po ko zna koji put da vrati Viktora Gagića i uveri ga u svoju ljubav uprkos svim lažima koje mu je izrekla.
- Isprebacivala si da ja budem kriv, a ne ti, i da sam te j*bao i odj*bao. Ja i dalje hoću da pričam sa tobom da ti objasnim da sa sledećim s kim budeš to ne radiš. Mene si lagala i to je gotovo, ali nemoj to dalje da radiš. Kako ja da ti pređem? Jesi li ti normalna? Ja imam 19 godina, ali ja nisam naivan uopšte - rekao je Viktor.
- Je l' tvoja ljubav velika? - pitala je Mina.
- Jeste, ali si ti moju ljubav zgužvala i bacila. Ti si mene gurala u vatru da se napušavam sa drugima - rekao je Viktor.
- Kako ne vidiš da mi je žao. Bila sam grešna, pogrešila sam - rekla je Mina.
- Asmin je prvo imao taktiku da se ponaša onako kako se ponaša samo da bi ušao sa njom u odnos. Ako ti dozvoliš devojci da se tako ponaša, tako će biti non stop. Ja ako tebi dozvolim biće tako opet. Ja nisam sisao vesla - rekao je Viktor.
- Ja sma zato ustala i rekla da sam lagala. Bojala sam se - rekla je Mina.
- Bolje ti je odmah sve da priznaš. I sa mnom u odnosu si radila to - rekao je Viktor.
- Nisam! S tobom sam uzimala piće koje smo pili ti i ja - rekla je Mina.
- Nisam znao pozadinu priče. Ovde se ljudi mire zbog tema - rekao je Viktor.
- Ja bih se s tobom pomirila jer mi fališ - rekla je Mina.
- Ja dolazim iz porodice gde je poverenje najbitnije. Od moje mame nisam sakrio ni ono najgore. Ja sam uvek znao gde mi je sestra, u kom gradu i klubu i nemam šta da se brinem. Meni mama nikad nije muljala, sestra mi nije muljala. S tobom sam se upustio da ti verujem. Ja sam mislio da si ti najiskrenija ovde kad si govorila da si ustala ovde i rekla da si k*rva. Ti si mene i sa tim manipulirsala - rekao je Viktor.
- Nisam znala na koji način da te zadržim. Previše sam te zavolela i pogrešno sam postupala prema tebi - rekla je Mina.
Autor: A.Anđić