Zadruga

Zadovoljila se mrvicama: Maja progutala sva Filipova poniženja, pa ponovo završila sa njim u krevetu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema nazad!

Nakon sinoćne vrele akcije sa Filipom Đukićem, Maja Marinković se probudila ponižena.

Foto: TV Pink Printscreen

Opšti haos oko Đukića! Maja ne prestaje da divlja: Saznala za Filipovo ljubljenje Boginje! On obrće priču iz minuta u minut i brani se AMNEZIJOM! (VID

Naime, ona je očekivala ponovo da će je priznati za devojku, ali je situacija izmakla kontroli. Tokom "Amnezije" došlo je do žestoke svađe jer je Boginja obelodanila detalje njenog muvanja sa Đukićem što je Maju izbacilo iz takta.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon svega odlučila je da sa njim porazgovara, ali ponovo nije dobila što je htela. Ona je ipak odlučila da ga primi u svoj krevet, te su zaspali zajedno,

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

