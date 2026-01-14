Zadovoljila se mrvicama: Maja progutala sva Filipova poniženja, pa ponovo završila sa njim u krevetu (VIDEO)

Nema nazad!

Nakon sinoćne vrele akcije sa Filipom Đukićem, Maja Marinković se probudila ponižena.

Naime, ona je očekivala ponovo da će je priznati za devojku, ali je situacija izmakla kontroli. Tokom "Amnezije" došlo je do žestoke svađe jer je Boginja obelodanila detalje njenog muvanja sa Đukićem što je Maju izbacilo iz takta.

Nakon svega odlučila je da sa njim porazgovara, ali ponovo nije dobila što je htela. Ona je ipak odlučila da ga primi u svoj krevet, te su zaspali zajedno,

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić