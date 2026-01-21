Ništa od primirja: Kačavenda i Alibaba za sva vremena stavili tačku na prijateljstvo! (VIDEO)

Nema nazad!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su za sam kraj ugostili Asmin Durdžića i Milenu Kačavendu koji su otkrili da li su uspeli da spuste loptu.

- Ne spuštam ni sa kim loptu, niti sam sa njom u nekom specijalnom sukobu. Nemamo komunikaciju i niko ne spušta loptu - rekao je Asmin.

- On je hteo da se raspravlja sa mnom, a ja sam prećutala i izašla iz sobe. On je ponavljao, a ja sam rekla: "Mrš u p*čku materinu". Meni prijatelji nikad ne govore da p*šim k*rac - dodala je Milena.

- I za mene je "mrš u p*čku materinu" direktna uvreda - poručio je Durdžić.

- To je to. Kako sam se ponašala na ulasku ruka nikome, a gde se desi ovakve situacija odrukujem se - govorila je ona.

- Slažem se - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić