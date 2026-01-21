AKTUELNO

Zadruga

Ništa od primirja: Kačavenda i Alibaba za sva vremena stavili tačku na prijateljstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema nazad!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su za sam kraj ugostili Asmin Durdžića i Milenu Kačavendu koji su otkrili da li su uspeli da spuste loptu.

- Ne spuštam ni sa kim loptu, niti sam sa njom u nekom specijalnom sukobu. Nemamo komunikaciju i niko ne spušta loptu - rekao je Asmin.

pročitajte još

Stala u njegovu zaštitu: Aneli zapušila usta zlim jezicima koji hoće da posvađaju Filipa i nju! (VIDEO)

- On je hteo da se raspravlja sa mnom, a ja sam prećutala i izašla iz sobe. On je ponavljao, a ja sam rekla: "Mrš u p*čku materinu". Meni prijatelji nikad ne govore da p*šim k*rac - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- I za mene je "mrš u p*čku materinu" direktna uvreda - poručio je Durdžić.

- To je to. Kako sam se ponašala na ulasku ruka nikome, a gde se desi ovakve situacija odrukujem se - govorila je ona.

pročitajte još

Urnebesno: Pogledajte Ivanovu stručnu analizu vrelih fotki Teodore i Takija! (VIDEO)

- Slažem se - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ništa od pomirenja: Ena i Peja zauvek stavili tačku na svoju ljubav! (VIDEO)

Domaći

Ovo je bolelo: Filip na brutalan način stavio tačku na priču sa Teodorom za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Uništio joj novogodišnju želju: Miljana pokušala da se pomiri sa Ivanom, on je kao nikad odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Zadovoljila se mrvicama: Maja progutala sva Filipova poniženja, pa ponovo završila sa njim u krevetu (VIDEO)

Domaći

LEDENA KRALJICA, A NE JADNICA: Anđela poželela Gastozu srećan put, na njihovu ljubavnu priču stavila večnu TAČKU! (VIDEO)

Zadruga

Ako je haos lažan, moje modrice nisu: Bebičina ljubomora dostiže vrhunac, Teodora iznela detalje njegovog psihopatskog ponašanja (VIDEO)