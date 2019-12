''HIT TVIT'' I PET PREDLOGA! Predlog broj 5. privukao najveću pažnju publike ove nedelje!

Gosti ovonedeljnog 'Hit Tvita' su Andrija Mandić, Miodrag Davidović Daka i Zoran Ostojić.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink su Andrija Mandić, Demokratski front, Miodrag Davidović Daka, biznismen koji je pre deset dana ranjen u hotelu „Kraun plaza“ i Zoran Ostojić novinar.

PREDLOG BROJ 1. - MALI ŠENGEN

Kada je u pitanju inicijativa ''Mali šengen'' novinar Zoran Ostojić rekao je d aje ovo kontoverzna ideja, i da se to vidi zbog negiranja kosovskih Albanaca.

- Crnogorci kažu da oni ne bi ušli u to ako je to zamena za EU. Jedna Bosna izvozi više u region nego što izvozi u Rusiju. Rekao bih da je ovo jedna vrsta prekvalifikacije pre ulaska u EU - dodao je on.

Govoreći o malom šengenu Miodrag Davidović Daka je naglasio da o ovoj inicijativi želi da priča ekonomski, a ne politički.

- Po podacima koji postoje trenutno 26 miliona kamiona čeka po granicama više sati. Briljijantno je predsednik Vučić ovo uočio. Ne možete vi govoriti da je tržište od sedam miliona ljudi ravno tržištu od 20 miliona ljudi - naglasio je Davidović.

Kako je on rekao, mi moramo da merimo vreme u ekonomiji, te naveo da je danas bastion srpstva Banjaluka, a da je to pre bilo Cetinje.

- Srbija ima sa svima u regionu pozitivne trgovinske bilanse, a ti bilansi moraju da se uvećaju. Srbija može da ima pogodnu situaciju u odnosu na bosnu i Hercegovinu, Crnu goru i Kosovo - naveo je on.

Objasnio je da je suštinsko reći da Srbi neće putovati u druge zemlje da rade kada plate u srbiji budu 50 odsto kao u zemljama u Evropi.

- To je za nas prilika da zaustavimo ljude. Suština je u tome što najbolji idu van - ukazao je on.

Andrija Mandić naveo je da Crna Gora ima veliki interes da se ukljući u Mali Šengen.

- Danas je jedna od najtvrđih granica u Evropi, granica Srbije i Crne Gore. Đukanović ne želi da otvori grnaice pre nego što završi neke planove koje ima u Crnoj Gori - ukazao je Mandić.

Kako je naveo ti planovi tiču se rešavanja odnosa sa Srbima u Crnoj gori i SPC.

- Nemojte da zaboravite da ovde živi 300.000 naših sunarodnika. Ono što je problem Đukanovića, to je što je Srbija u ovom ''Mini šengenu'' najmoćnija država, kao što je Nemačka u EU - rekao je Mandić.

Objasnio je da je to jedan od loših razloga zbog kojih Milo Đukanović ne želi da uključi Crnu Goru u ''Mali Šengen'', te i da je to ključan razlog.

PREDLOG BROJ 2. - NIKŠIĆ

Kada je u pitanju potreba rukovodstva Crne Gore da upravlja imovinom SPC Davidović je rekao da je ovo veoma bitna tema.

- Ja ću večeras vama da kažem dve bitne informacije. Nećete verovati, ali ja ovo pričam vernih gledalaca radi. Ja sam dobio blagoslov od sveštenika da ovo mogu da kažem - naveo je on.

Kao je rekao, prva stvar tiče se problema prenosa mošti Svetog Vasilija na sabor u Nikšiću, te da su one pravim Božijim čudom donete na Nikšić.

- Druga stvar. Ja sam onome ko je izvršio neuspeli atentat na mene oprostio zato što sam hrišćanin. Lekar mi je rekao da će mi se prst na ruci oporavljati dugo. Ja sam došao i primakao sam se svetim moštima i evo - violinu da mogu da sviram - rekao je on.

Govoreći o potrebi Crne Gore da ima jednu svoju crkvu rekao je da ni danas nije kasno vlastima u Crnoj Gori da se ovo, kako je rekao, zlo zaustavi.

- Ja ću biti prvi koji će se poniziti. mi samo treba da se ponizimo pred gospodom, a da uzdignemo glave pred ljudima. Daj Gospode da spasimo crkvu, da spasimo veru. Stradanje Hrista radi, to je božiji blagoslov - zaključio je on.

Mandić je naveo da Milo Đukanović ovo već dugo planira.

- Zastavu Crne Gore koja je bila srpska trobojka, postavio je namerno u zastavu da bi se razlikovala od srpske. To je jedna od najopasnijih projekata. 100.000 ljudi se obavezalo u zaštitu Crkve - rekao je on.

Kako je objasnio upravo zato što on brnai vrednosti njegoševske Crne Gore on i njegova stranaka Demokratksi fornt su cele godine na udaru.

- Imamo opoziciju u Crnoj Gori koja je spremna da uradi sve da se taj zakon ne bi usvojio. Imamo crkvu, bnaše sveštenstvo, naše episkope - naveo je Mandić i dodao da je ovo tema koja je dominantno crkvena.

Ukazao je da je vlast u Crnoj gori zaključila sporazume sa katoličkom, jevrejskom i muslimanskom crkbvom.

- Ovaj zakon usmeren je samo protiv pravoslavne crkve. Vlada ne želi da razgovara, i tu je odgovoran predsednik Crne Gore. Situacija u Crnoj Gori je danas veoma dramatična - naveo je on.

Mandić je naveo da vlast u Crnoj Gori želi obračun sa crkvom.

- Mi smo za dijalog, mi smo za razgovor, za traženje normalnog rešenja. Tu nema nikakve dileme. U kraljevini Crnoj Gori svi su s eizjašnjavali kao Srbi - rekao je Mandić i dodao da može doći do sukoba ako neko odluči da uradi nešto nasilno crkvi.

Kao je rekao skupom u Nikšiću poslata je snažna poruka Vlasti u Crnoj gori da se ne meša u crkvene stvari.

Govoreći o ovim dešavanjima u Crnoj Gori Zoran Ostojić je rekao da situacija nije alarmantna previše.

- U Crnoj Gori idu izbori. Razbijen je taj pokušaj državnog udara. Crkva je preuzela tu političku ulogu, ali ništa neće učiniti - rekao je Ostojić.

On je ukazao da je Crna Gora kao međunarodno priznata država podeljena na četiri pravoslavne eparhije.

- Tamo neće biti krvi. Ne izgleda mi kao da će tamo da se pobiju. Dogovoriće se oni - rekao je Ostojić.

PREDLOG BROJ 3. - LEPA BRENA

Zoran Ostojić rekao je da su ga ovi konceti Lepe Brene u Hrvatskoj prijanto iznandili.

- Održala je tamo dva koncerta, sada da pravimo priči zbog neka četiri generala. Mene samo interesuje kakav je sastav tih ljudi, da li ima mladih - rekao je Ostojić.

Mandić se osvrnuo na to da u Crnoj Gori postoji takva selekcija da se potpuno začudite kada vidite ovo.

PREDLOG BROJ 4. - USTAŠKA ZASTAVICA

Ostojić je rekao da je ovaj slučaj ustaške zastavice stvarno skandalozan.

- Sledbenici te ideologije zloupotrebljavaju ovo. Taj koji je ovako došao je budala - rekao je on.

Davidović je rekao da mi moramo da se pozovmeo na naše velikane kad asu ovakve situacije u pitanju.

- Jovan dučić je naš veliki bard. Tog kog je došao da maše u Srbiju ustaškom zastavom treba da pošalju u ludnicu, a ne da ga prebiju - zaključio je on.

PREDLOG BROJ 5. - SURČIN-OBRENOVAC

- Srbija napreduje. Želim da kažem da je ovaj put izuzetno bitan za Zapadnu Srbiju i ljude koji žive tamo, ali on nema svoj smisao ako se ne produži i ne izađe na Južni Jadran - rekao je Mandić.

Kako je on naglasio, on želi da čestita predsedniku Aleksandru Vučiću i srpskom rukovodstvu na dobrom osećaju zbog toga što će biti urađen remont pruge ka Crnoj Gori, kako bi crnogorski narod bio spojen sa Evropom.

- Ja želim da se zahvalim na pomoći koju je Aleksandar vučić d ao srbima u Crnoj Gori. Od vremena kralja Aleksandra niko više nije materijalno pomogao Srbima u Crnoj Gori otvaranjem srpske kuća koja je koštala tri i po miliona evra - rekao je on.

Ostojić je rekao da je otvaranje deonice auto-puta Surčin-Beograd koja povezuje Koridore 10 i 11 nesumnjivi napredak.

- Naš predsednik ima opoziciju iz jednog centra - naveo je Ostojić.

Prema njegovim rečima auto-put Beograd-Preljina iznosi 120 kilometara.

- Od Preljine do Požege, pa od Požege preko Golije, n aprešter pa do Boljara, bome ima više od 120. Ne gleda se u zube ovome, super je - rekao je Ostojić.

Davidović je rekao da samo nenormalan čovek može da kritikuje auto-puteve.

- Opozicija je dala primedbu da se ne radi autoput do Kraljeva preko Potaja zbog toga što se boje ovog puta. Ja sam više sagradio manastir ai crkava svojim sredstvima. Svaki retardiran čovek zna da svaki kilometar puta, posebno auto-puta vaskrsava hiljade i hiljade ljudi da mogu da ostanu u svojoj okućnici - naveo je on.

Gosti emisije glasali su za sledeće predloge:

Zoran Ostojić opredelio se za predlog broj 1. - Mali Šengen.

Andrija Mandić glasao je za preglog broj 2. - Nikšić.

Miodrag Davidović Daka takođe se opredelio za temu predloga broj 2.