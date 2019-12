Stanković za Pink: Ponašanje Boška Obradovića je kulminacija jednog AGRESIVNOG, NARCISOIDNOG i NASILNIČKOG nastupa! (VIDEO)

Ponašanje Boška Obradovića je jedno obično politikanstvo, on ne razmišlja o srpskom narod, rekao je politički analitičar Dejan Vuk Stanković, gostujući na TV Pink.

Stanković je rekao da Srbija kao država mora da nađe diplomatski način da reaguje vrlo određeno, racionalno i nepokolebljivo na dešavanja u Crnoj Gori koja se tiču usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

- Ovde se sužavaju značajnja prava jedne institucije od najvećeg nacionalnog značaja, a to je Srpska pravoslavna crkva. Mislim da naš državni vrh radi dobre stvari. Jasno je osuđena namera da se sruši integritet Srpske pravoslavne crkve ovim zakonom - rekao je Stanković.

Kao je on naveo, Srbija ima obavezu da štiti srpski narod gde god se on nalazio u svetu.

- Tu je podignuta velika prašina, velike tenzije. A to što je Boško Obradović uradio bio, to je zapravo jedno obično politikanstvo, tu nema nikakvog razmišljannja ni o državnom razlogu, niti o statusu srpskog naroda u Crnoj Gori - naglsaio je je Stanković.

Kako je on objasnio takvo ponašanje Boška Obradovića je pokušaj da se provocira država, sa željom da se nanese šteta aktuelnoj vlasti.

- Zašto je došao isred govornice sa nekim provokativnimj natpisom i počeo da vređa nosioce najcvećih državnih funkcija u trenutku kada imate tako dramatični situaciju. Pa zato da bi skrenuo pažnju na sebe - ukazao je Stanković.

On je rekao kako je ovakvo ponašanje Boška Obradovića je kulminacija jednog agresivnog i narcisoidnog nastupa koji on prektikuje tokom celog svog mandata kao narodnog poslanika.

- On svoje političko pravo često realizuje primenjujući nasilje, i juče je to nasilje hteo da primeni kao što ga je primenjivao napadom na poslanika Martinovića, napadom na predsednicu parmlanenta Maju Gojković. Učestvovao je i inspirisao napade na novinarke Maru Dragović i Gorfanu Uzelac ispred televizie Pink. Učestvovao je u jurišu na zgradu Javnog servisa i to dva puta. Kulminacija svega toga, koja ima opet simbolički element je napad kopljem sa srpskom zastavom na zgradu parlamenta - zaključio je Stanković.