Vučević: SNS će menjati kadrove sa novom energijom i vizijom

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će vladajuća stranka menjati svoje kadrove i ubacivati "svežu krv", nove ljude koji imaju novu energiju i snagu i bolju viziju za snažniju Srbiju.

- Predsednik Vučić danas je rekao da će više od 60 odsto kandidata na lokalnim izborima biti promenjeno - rekao je Vučević, što je, kako smatra, najbolji znak da je SNS ubedljivo najbolja i najjača stranka, mnogo bolja od "tajkunske koalicije".

Rekao je da i u SNS ima kadrova koji ne zaslužuju poverenje i koje treba promeniti, napominjući da će o tome govoriti predsednik Vučić.

- Ja sam danas rekao da treba ići ranije na kongres, ali je predsednik smatrao da prvo treba sačekati izbore i da prođe sve u najboljoj atmosferi. Vučić je dosta dugo na današnjoj sednici Glavnog odbora pričao o kadrovskim rešenjima i svojim kadrovskim predlozima i zato je prirodno da on prvi kaže koje su to osobe koje nisu opravdale ili zaslužile poverenje koje im je on dao - rekao je Vučević.

On je dodao da "ima ljudi koji su 'pobrkali lončiće' misleći da je on tu zbog njih a ne oni zbog njega".

Ukazao je i da se SNS stalno obračunava sa onima koji u stranci nisu zbog nje već zbog ličnih interesa, i podsetio da je u toku mandata promenjeno šest predsednika opština u Vojvodini.

- Danas smo pričali o tome da neki, koji imaju najviše funkcije u stranci, ili su umorni ili su zloupotrebili podršku i poverenje koje imaju od predsednika stranke i stranke i vreme je da se i oni menjaju - naglasio je Vučević.

Upitan ko će zameniti predsednika Vučića na čelu stranke pošto je saopštio da više neće obavljati tu funkciju, rekao je da on uopšte nije za tu opciju.

- Ja razumem njegovu argumentaciju, ali nismo mi baš toliko ludi da mislimo da je SNS bez Vučića isto što i SNS s Vučićem - rekao je Vučević i dodao da ne vidi da će SNS biti bez Vučića kao ni sebe u timu u kom Vučić nije lider.

- Ako vas neko vodi - mora da bude bolji o vas, i brži i snažniji - naglasio je potpredsednik SNS-a.

Upitan da li je na sednici danas razgovarano o SPS-u i drugim koalicionim partnerima, on je rekao da nije bilo reči o tome.

- Sve razgovore oko koalicionih lista i preizbornih koalicija ostavili smo da pričamo na sednici Glavnog odbora ili Predsedništa u januaru, februaru... prvo treba da vidimo šta imamo u našim redovima - zaključio je Vučević.