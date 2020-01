Čotrić za Pink o pretnjama Boška Obradovića: To bi bio jedan ogoljeni FAŠIZAM, koji bi ličio na NACIZAM! (VIDEO)

Opozicija koristi nasilje i laži kao jedini politički argument, a da to govori o njihovim pravim namermaa i koliko oni ne drže do svoje reči i svojih vrednosti, rekli su gosti TV Pink.

Aleksandar Čotrić, potpredsednik SPO rekao je za Pink da se za vreme 30 godina koliko je politički aktivan nikada nije susreo sa tim da opozicija koristi nasilje i laži kao jedini politički argument.

- Aktivno učestvujem u političkom životu ili ga pratim, a nisam nikada sreo niti u Srbiji niti u bilo kojoj drugoj zemlji da su oni koji žele da se vrate na vlast pribegavali većem broju laži, kreiranju nekih nepostojećih afera - rekao je Čotrić i potvrdio da opozicija u srbiji stigmatizuje predsendika Vučića i njegovu poroduicu.

Kako je on objasnio, sve što opozocija zapravo radi, radi sebi na štetu.

- Na njihovim protestima pojavljuje se sve manje ljudi. Sve manje ljudi ih podržava. Oni nisu ponudili ništa konkretno. Nikada nismo čuli da su se potrudili da naprave nekakav plan, program, da sa time izađu pred građane i da pokažu da imaju stručne ljude - kazao je Čotrić i dodao da je opozicija pred pucanjem:

- U njihovim redovima su sve veće pukotine i razmimoilaženja. U tom Savezu za Srbiju su sve veća razmimoilaženja i konfrontiraju se. Demokratska stranka je pred napuštanjem te koalicije. Vidimo da su sami lideri sami sa sobom u kontradikciji, tu nikakve konzistentnosti nema.

Nadovezao se na to da ovakvo ponašanje lidera opozicije u Srbiji pokazuje to da oni rade rade protiv sebe i protiv interesa građana Srbije i osvrnuo se na poruku Boška Obradovića o pretnjama novinarima vešanjem i smrtnom kaznom.

Казну доживотног затвора треба проширити на овај олош људски, новинарски и уреднички! И размислити о увођењу смртне казне за овакве који тачно знају шта раде и раде то намерно. Ако @djvucicevic и @zeljkomitrovic не заврше у затвору после смене власти - боље да не мењамо ништа! pic.twitter.com/CVBD8TgbXA — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) 09. јануар 2020.

- To je jedna strašna poruka koja govori o tome šta bi se desilo ako oni, ne daj Bože, nekada dođu na vlast. To bi bio uvod u početka njihovog terora, oni već najavljuju da bi oni i političare hapsili i sve one koji ne misle kao oni. To bi bio jedan ogoljeni fašizam, koji bi bio mnogo gori od Ljotićevog. To bi ličilo na nacizam - rekao je on.

Mišel Zubenica, direktor Centra za međunarodnu javnu politiku rekao je kako bi takvo ponašanje osudio svako normalan.

- Od ljudi koji sebe predstavljaju kao velike liberale i kao velike borce za slobodu, borce protiv nacionalizma, ugnjetavanja nacionalnih manjina skandalozno je da se ponašaju na ovakav način. To zaista govori o njihovim pravim namerama i koliko oni ne drže do svoje reči i svojih vrednosti - naveo je Zubenica