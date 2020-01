Vučić doputovao u Jerusalim

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Jerusalim, gde na poziv predsednika Izraela Ruvena Rivlina, učestvuje na 5. svetskom forumu o Holokaustu „Sećanje na Holokaust, borba protiv antisemitizma." . President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić arrived in Jerusalem where he will participate in the 5th World Holocaust Forum "Holocaust Remembrance, Fighting Anti-Semitism" at the invitation of Israeli President Reuven Rivlin.