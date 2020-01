Dačić: Ja sam žrtva velikocrnogorske agresije

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se u Crnoj Gori vodi anti-srpska politika i da je Srbija žrtva velikocrnogorske agresije, što je obrazložio time da Srbi u Crnoj Gori ne mogu da dobiju nijednu rukovodeću funkciju.

"Crnogorci da se vrate u Crnu Goru, neće imati ko da rukovodi u Srbiji. Oni hoće da se školuju besplatno, da se leče besplatno, a onda odu dole i kažu ja sam Crnogorac. A za to vreme Srbi doživljavaju torturu. To više ne može", rekao je Dačić.

Odgovarajući na prozivke crnogorskog rukovodstva da "prebrojava krvna zrnca", Dačić je upitao da li je on zabranio nekome da dolazi u Crnu Goru i istakao da su u delegaciji Ministarstva spoljnih poslova polovina Crnogorci.

"Oni broje krvna zrnca, ali to su za njih zelena krvna zrnca. Nigde ne postoiji veća podrška crnogorskom režimu nego u Beogradu. Ko osporava njihova prava. Pa sam Djukanović zna da ima više crnogorskih direktora u Srbiji nego u Crnoj Gori", rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, Đukanović vodi takvu politiku da bi ostao na vlasti i zaključio da bi mu mnogo bolje bilo da se dogovara sa Srbima u Crnoj Gori.

Upitan kako vidi rešenje spora oko nedavno usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti, Dačić smatra da do njega može doći ispravkom Zakona, ali da sumnja da će do toga doći.

"Nas ne zanimaju unutrašnje stvari u Crnoj Gori, ali nas zanimaju Srbi. Ja imam korektne odnose sa svim crnogorskim političarima, ali da ne menjamo teze, besmisleno je reći da Beograd ruši nezavisnost Crne Gore", rekao je Dačić.

Dačić se upitao i šta bi bilo da je Srbija donela takav zakon po kome bi katoličke crkve ili džamije pripale Srbiji.

"Kako je to normalno. Kako je to normalno da Nikola Samardžić priča da je ugrožen. Ajde da Srbin dođe na crnogorsku televiziju i to priča", rekao je Dačić.