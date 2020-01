VULIN ZA PINK: SRBIJA JE GARANT MIRA NA BALKANU, a Aleksandar Vučić je jedini političar koji vodi bezuslovnu politiku mira! (VIDEO)

Aleksandar Vulin, ministar odbrane Republike Srbije rekao je za Pink da je Srbija bez svake sumnje spremna da odgovori na sve izazove.

- Kada imate takvu zemlju koja ima jednu uređeniju, bolju i ekonomski uspešniju zemlju kakva je Srbija danas, onda ste u stanju da odgovorite na sve izazove, a Srbija je bez svake sumnje spremna da odgovori na izazove – rekao je Vulin.

On je ukazao da u politicu državnog rukovodstva koji predvodi Aleksadar Vučić ne postoje neodgovorni potezi koji mogu da uznemire region i uznemire Srbe gde god da žive.

- To je jedna promišljena i odgovorna politika. To je politika iza koje stoji jedna uređena i snažna država – kazao je Vulin.

Ministar se osvrnuo na dešavanja u regionu rekavši da Srbija i srpsko rukovodstvo ne može da se pretvara da se u Crnog Gori nije desila diskriminacija srpskog naroda.

- Dugo godina se o tome ćutalo. Decenijama se o tome ćutalo. Nakon što je predsednik Aleksandar Vučić izašao pred čitavu naciju i pred čitav svet i održao onaj govor koji su na prvom mestu Srbi u Crnoj Gori ocenili kao istorijski govor gde je pobrojao sve ono što se radi protiv našeg naroda i rekao da srpska država više nikada neće dozvoliti da to prolazi u tišini - naglasio je Vulin.

On je objansio da se u Crnoj Gori krše elementarna prava srpskog naroda kao što su pravo na religiju, pravo na crkvu, a da se svako pominjanje srpskog imena označava kao pretnja.

FABRIKA ZA SRBE U DRVARU

- Predsednik Vučić je prošle godine dao jedno obećanje, rekao je: ’’U Drvaru ćemo otvoriti jedna pogon, otvorićemo jednu fabriku. Zaposlićemo ljude’’. Ispunili smo obećanje kao što je rečeno i već krajem prošle godine bili smo spremni da otovorimo fabriku – rekao je ministar Vulin.

Kako je on rekao predsendik Vučić je obišao fabriku u kojoj je su ljudi već zaposleni i rade.

- Tu je oko 100 zapolsenih, od toga 90 žena i 10 muškaraca. Treba da znate da je Drvar povratnička opština koja se nalazi na teritoriji Federacije BiH u kojoj u apsolutnoj većini žive Srbi – kazao je Vulin potvrdivši da je ova opština bila etnički očišćena u akciji ’’Oluja’’.

- Srbi su smogli snage i vratili se, ali sada treba živeti, a da biste živeli morate da imate posao. Federacija neće da pomogne, nije htela da otvori nijednu fabriku. Jako je teško naći Srbe koji su zaposleni u elektrodistribuciji ili nečem drugom što dolazi sa prostora Federacije i zato je tu Srbija da pomogne – naglasio je Vulin i nastavio.

Ministar je rekao da se neki nisu obradovali što je Srbija otvorila jedan pogon da pomogne svom narodu.

- Kada smo bili u Drvaru N1 Federalni je pitao Vučića da li je ovo širenje političkog uticaja Srbije. Predsednik Vučić im je odlično odgovorio - pitao je ’’A kad nemačka fabrika otvori radno mesto u Srbiji, je l’ to širenje njenog uticaja?’’. Otvorite vi slobodno, zaposlite vi te Srbe, pa širite svoj politički uticaj – naveo je ministar.

Kako je on rekao prema Srbiji je bilo upućeno dosta kritika kada smo donosili novu Strategiju odbrane prema kojoj je jedan od ciljeva zaštita Srba bez obzira gde oni žive.

- Evo kako se sprovodi ta strategija. Ovako se štite Srbi, otvorite im radno mesto. Mi ne kažemo da je napad na nas kada hrvatski predstavnici pitaju kakav je pložaj Hrvata u Srbiji mi kažemo da je to vaše elementarno pravo da brinete o svom narodu i sunarodnicima – ukazao je Vulin.

Kako on kaže, kada Aleksandar Vučić pita za Srbe u Crnoj Gori odmah vidite histerične izjave od Mila Đukanovića i drugih u kojima se govori o velikom srpskom nacionalizmu.

- Ono što znam, to je da se o Srbima u Republici Srpskoj i van naših granica vodi računa. To nije deklarativno. Republika Srpska odvoji novac iz budžeta i zaposle se ljudi. Uvek ćemo kupovati ono što se proizvodi u Republici Srpskoj i to je naš način da pomognemo. Tako se razvija saradnja i tako se razvija zaštita srpskog naroda – naglasio je ministar i dodao da je u protekle dve godine Ministarstvo odbrane nabavilo opremu u vrednosti od sedam miliona evra iz Republike Srpske.

SRBIJA JE GARANT MIRA NA BALKANU

- Ja ne mogu da ne podsetim iako me predsendik Vučić često kritikuje zbog toga, ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrneici, kako se zove čovek koji je organizovao pokušaj ubistva Aleksandra Vučića, kako se zovu izvršioci pokušaja ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici. Koliko decenija još treba da prođe da čujemo jedno jedino ime – upitao je Vulin.

On je rekao da je stašna poruka što se i dalje ne zna koj je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici.

- Ako nije bitno ko je pokušao da ubije prvog među Srbima da li će uopšte biti bitno ako neko pokuša da ubije Srbina bilo gde. Ove stvari ne mogu da se dešavaju bez reakcije. Što EUFOR nije to proverio. Možda je mogao time da se bavi. Zatečen sam – rekao je ministar.

VIDEO SAM ISKRENU SREĆU U DRVARU I MRKONJIĆ GRADU

- Bio sam u Mrkonjić Gradu, bio sam u Drvaru. Video sam iskrenu sreću naših sunarodnika. Trebalo je da vidite onu decu sa koliko ponosa su gledali svog predsednika. Ja znam koliko se Srbija voli, to nikada neće moći da se promeni – naglasio je Vulin.

Osvrnuo se na reči predsednika Aleksandra Vučića da mi Srbi možemo da budemo u više država, ali da ne možemo da budemo u više naroda jer smo mi jedan narod.

- Kada smo došli u Drvar žene su plakale. Jedna žena je rekla da joj je ovo prvi posao nakon 20 godina, ne zato što je lenja, već zato što nije imala gde. Evo Srbija danas, srpksa država konačno pomaže, konačno radi i brine o svom narodu i ljudi to osećaju.

Objansio je da je prvo morala da se napravi jedna snažna srpska država koja može sve to da finansira i zato su oštre ekonomske mere koje je uvodio Aleksandar Vučić bile neophodne.

SRBIJA JE U STANJU DA KONTROLIŠE MIGRANSTE TOKOVE

- Najveći deo migrnata nalazi se u Grčkoj, nešto u BiH, nešto u Srbiji, a nešto u okolnim zemljama. 2015. godine kroz Srbiju je prošlo milion ljudi. Tada smo pokazali da je Srbija u stanju da kontroliše migrantske tokove. Država Srbija je već pokazala da je apsolutno najsposobnija i najorganizovanija na ’’Balkanskoj ruti’’. Mi smo dobro organizovani i vodimo računa da ti ljudi budu tretirani sa dostojanstvom i imaju uređen smeštaj – naveo je ministar.

On je rekao da Srbija poštuje sve međunarodne konvencije i dodao da je za 99 odsto migranata Srbija tranzitna stanica.

- Mi vodimo računa o građanima Srbije, da oni budu zaštićeni. Te 2015. godine svi su očekivali da dođe do sukoba migranata i Srba. A onda se pokazalo da su Srbi narod koji razume tuđu muku, da je to narod koji nikada neće dići ruku na tuđu ženu i dete. Srbi su to prihvatili kao činjenicu, a njihova država je pokazala da sa tim može da izađe na kraj mirno – naglasio je on.

Kada je u pitanju vojna sposobnost Vojske Srbije on je rekao da je ona danas bolja nego što je bila i da je na zavidnom nivou.

- Svake godine je bolja nego što je bila. Vojska uvek sledi državu – kakva je država takva je vojska. Ako imate vrhovnog komandanta koji pomaže vojsku, vi ćete onda imatu uspešnu vojsku. Kada imate takvo stanje u državi, kada imate mir i stabilnost onda imate odlične rezultate u vojsci – rekao je Vulin i pohvalio rad Vojske Srbije i njenog rukovodstva dodavši da je on uvek delovala u skladu sa naređenjima i bez i jedne greške.

- Zbog srpske vojske mnogi su drugačije počeli da posmatraju srpsku državu i shvatili su da to nije srpska država sa kojom se možete igrati. Aleksandar Vučić je jedni političar na Balkanu koji vodi bezuslovnu politiku mira, često na svoju štetu, a Srbije je zato garant mira na Balkanu – zaključio je ministar Vulin.