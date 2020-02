Mićunović: Bojkot je, u ovom slučaju, jednostavno predaja

Izborni uslovi na početku višepartijskog sistema u Srbiji su bili daleko gori od onoga što možemo sada da postavimo, a DS je u takvim uslovima, uspela tada da u Beogradu, po većinskom sistemu, pobedi u svim opštinama, kaže prvi predsednik obnovljene DS Dragoljub Mićunovići i ističe da njegovo iskustvo govori da bojkot ne donosi ništa.

-Vlast se ne može promeniti bez glasačkog listića. Može revolucijom, ali za to vam treba velika masa, mnogo oružja, i bar jedna velika sila koja vas podržava. U ovom slučaju nemamo ništa od toga, i to je jednostavno predaja - rekao je Mićunović u intervjuu za portal European Western Balkans (EWB), povodom 30. godišnjice od obnove rada DS.

Godine 1992, mi smo nepoštenim manipulacijama nekih članova glavnog odbora, sa jednim glasom, bojkotovali savezne izbore - i to je bila moja greška što sam dozvolio da se ta odluka donese sa samo jednim glasom u korist bojkota. Tada je Šešelj napravio stranku. Pošto ni mi, ni SPO nismo učestvovali, on je dobio 30 mandata, kao i razne lokalne izbore, podsetio se Mićunović.

Uveren je da bi DS, da je tada izašla na izbore, bila značajna snaga, sa 50 mandata protiv Slobodana Miloševića, pa bi, kaže, čitav proces izgledao znatno drugačije, jer bi demokrate tada dobili mnoge gradove, što se desilo tek kasnije.

Na pitanje da li je devedesetih godina ipak bilo više alternativnih medija do kojih je opozicija mogla da dođe, Mićunović je konstatovao da je ovde vlast uvek držala "glavne stvari" - Politiku i javni servis, te da je utoliko javni prenos sednica bio jedan demokratski izlaz.

-Nije tačno da ne možete da govorite na drugim medijima. To nije istina - mnogi mediji i hoće da pozovu, ali vi imate stav da nećete da gostujete na tim medijima - primetio je Mićunović i dodao da je stanje ravnopravnosti u medijima nezadovoljavajuće.

Upitan šta opozicija da radi u parlamentu, kada vladajuća većina podnese sto amandmana na jedan zakon, spoji predloge 50 zakona u jednu raspravu i istroši vreme opozicije, Mićunović odgovara da su to ekstremni slučajevi i da se to ne dešava uvek.



-Nažalost, i mi smo stavljali silne amandmane ponekad. To je nešto što se zove opstrukcija - protiv toga je moguće da se bori poslaničkim pitanjem, povredom poslanika - uvek je moguće da se protiv opstrukcije bori na taj način - rekao je Mićunović.

To, kako ističe, jeste protivno duhu demokratije, ali ističe i da to nije razlog da se onda kaže - šta je tu je, i nećemo da se takmičimo.

-Treba umesto toga osvetljavati šta ne valja - postavite pitanje i kažete da je zloupotrebljen poslovnik, i narod to čuje. Ne treba da bežite od javnog prenosa - rekao je Mićunović.

Na pitanje o stavu prema bojkotu izbora 1997. godine, kada su DS i još neke stranke bojkotovale izbore, ali su 2000. godine imale veliki uspeh, Mićunović je podsetio da je tada dolazio američki posrednik Ričard Holbruk, koji je "poludeo kad je čuo da su bojkotovani izbori".

-To je forma koja apsolutno ne daje rezultat. Tada nismo dobili ništa, naprotiv. Vuk (Drašković) je dobio nešto, i onda na osnovu toga figurirao kao neki faktor 1999., dok je 2000. godine već bio ispod cenzusa. Taj bojkot je samo ojačao Draškovića, koji već tada nije bio niko i ništa, jer je petljao sa Miloševićem u raznim kombinacijama - rekao je Mićunović.

Prema njegovim rečima, pozivanje na taj rezultat apsolutno je netačno i ne donosi ništa.

- Sada imate plan da se ide od kuće do kuće i da se kod građana promoviše bojkot. To je, kao prvo, sa stanovišta građanskog morala, nedopustivo. Drugo, nećete čak ni to da radite, jer ste lenčuge. Jer, da ste vredni vi biste išli od kuće do kuće i da nema nikakvih izbornih uslova, kao što ih nekada nije bilo, pa biste ljude ubeđivali da izađu na izbore, što smo mi radili 1990. godine. Nego ću ja da sedim u kabinetu, pa će se neka sila smilovati i reći da to ne valja - naveo je Mićunović.

Na pitanje zbog čega vlastima ne odgovara bojkot, Mićunović je rekao da je Vučićev glavni problem kako da dobije bilo kakvu demokratsku legitimaciju, jer ga, kaže, ljudi znaju iz vremena kad je drukčije mislio i bio kod drugih ljudi.

-Ali, ovi razni zahtevi, performansi i ostalo, savršeno mu odgovaraju. Može da kaže: "Evo oni protestuju - ja ništa. Evo, oni mu ne daju da uđe u predsedništvo - policija ništa". Svaki put on dobija poen. Dakle, ti performansi su samo začikavanje. Nemoj to da mu radiš, treba se fokusirati na druge stvari, koje su mnogo važnije - probuditi gladne, probuditi sindikate. To je ključno - smatra Mićunović.