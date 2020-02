Predsednik Vučić: Uskoro očekujem susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se u narednih mesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

- Ekskluzivna informacija je da uskoro očekujem susret sa kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu, u narednih mesec dana - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić nije danas isključio mogućnost susreta sa Aljbinom Kurtijem i dodao da je dobra vest što Kurti razmislja o ukadanju taksi.

Vučić je rekao da bi "bilo bi dobro da sednemo da razgovaramo".

- Važno je da se ukinu takse, da može da se razgovara. Kurti mora da pogleda i da razume da stvari nisu tako jednostavne i kako mu izgledaju kada sedite u opoziciji i možete da pričate bez ikakve odgovornosti - rekao je Vučić.

Ove godine BDP će dostići skoro 50 milijardi Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija danas jedna od zvezda učenika MMF, i da će ovu godinu završiti sa ukupnim BDP-om od skoro 50 milijardi evra. Vučić je istakao da je Srbija među zemljama koje imaju najviši rast u Evropi. - Taj rast za obične ljude znači veće plate i penzije - rekao je Vučić. Predsednik Vučić je naveo da je pre šest, sedam godina kupan BDP Srbije bio 37 milijardi evra, a da će ove godine biti skoro 50 milijardi. - To je fantastičan napredak Srbije - ocenio je predsednik Vučić, dodajući da ljudi to neće uvek da priznaju, ali da Srbija gura napred. Podsetio je i da je prošla godina završena sa privrednim rastom od 4,4 odsto i da bi bili među prve dve evropske zemlje po rastu da nismo imali takse iz Prištine.

Vučić je istakao da je najava o ukidanju taksi vazna, jer su one u kratkom vremenskom periodu donele toliko štete, navodeći da će biti potrebno mnogo vremena da se od njih oporavimo.

Vučić je rekao da bi ukidanje taksi bilo očekivano i da bi to mnogo značilo zbog snabdevanja Srba i napretka ekonomije.

Upitan da li može da sedne za sto sa Kurtijem uprkos pretećim porukama Beogradu, Vučić je rekao da je on izbor albanskog naroda i da mi ne možemo određivati ko je predsatavnik albanskog naroda, kao što se ne može dovoditi u pitanje ni to ko je izabrani predstavnik srpskog naroda, Srpska lista.

Vučić je ukazao da su Kurtijeve priče o genocidu sumanute, ili to da će se naoružavati, ali da to neće uplašiti Srbiju.

- Nema ništa od toga, vi radite svoj posao, mi ćemo svoj - poručio je Vučić.

Vučić je dodao da je ponosan na to da u poslednjih osam godina nismo imali ratne sukobe, već petostruko manje incidenata na nacionalnoj osnovi.

- Naš cilj je da obezbedimo mir, i da gradimo zemlju - istakao je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da razgovora uvek mora da bude i da je bolje da se razgovara jer se tako čuva i mir.

- Ako nemate mir, ništa ne može da se učini. Lakše mi je da opsujem nekog Albanca ili nekog drugog, ali kad podilazite emocijama ljudi bićete popularni, ali moj posao nije da to radim, već da razmišljam o tome šta sutra - rekao je Vučić.

Dodao je da je zato vodio računa o tome da ne izgovara teške reči u slučaju Hrvatske, BiH, Crne Gore...

Upitan šta znači sistem ekonomskog i političkog reciprocitetu, Vučić je rekao da Kurti mora da pronađe nešto što će ponuditi svom narodu.

- On principom reciprociteta hoće da kaže da su država jednako kao i Srbija. Mi ne možemo da uvodimo principe reciprociteta, jer ne smatramo Kosovo državom. A plašim se da bi to bilo loše za njih - rekao je Vučić.

Vučić kaže da postoji mnogo problema sa KiM, ali da svako potezanje nekog od tih pitanja, poput tablica, energetike, od strane Prištine znači i formiranje Zajednice srpskih opština.

- Ako misle da bilo sta potežu onda prvo i pre svega ZSO mora da bude u potpunosti ispunjeno - rekao je Vučić.

Ne isključujem mogućnost da Lajčak bude izaslanik EU

Predsednik Vučić je naveo da ne može ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da će odlazeći slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak biti specijalni izaslanik EU u pregovorima Beograda i Prištine, navodeći da ne bi isključio tu mogućnost, ali je istakao da će ta osoba svakako biti pod snažnim uticajem Berlina.

- Ne mogu da potvrdim ni da demantujem, ali ne bih isključio tu mogućnost. Svako ko bude vodio razgovore biće pod snažnim uticajem Berlina. Mislim da sam time sve rekao - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da je Lajčak iskusan, veoma obrazovan i inteligentan čovek, koji ima izuzetnu saradnju sa Berlinom.

Upitan da li misli da će i dalje glavnu reč u pregovorima voditi Berlin, Vučić je rekao da i dalje to misli, na osnovu informacija koje ima.

Komentar Tanje Fajon najobičnije etiketiranje

Komentar evroposlanice Tanje Fajon na izjavu šefa poslaničke grupe SNS Aleksandra Martinovića je najobičnije etiketiranje, izjavio je Vučić.

Evroposlanica Tanja Fajon ocenila je juče kao govor mržnje Martinovićevu izjavu u parlamentu da ona ima animozitet prema SNS iz ideoloških razloga, ali i zato što dolazi iz države koja je bila u sastavu SFRJ.

Vučić je danas ocenio da je Fajon Martinoviću odgovorila najobičnijim etiketiranjem.

- Martinović je rekao da ona ima animozitet prema SNS iz ideoloških razloga. Taj deo izjave je apsolutno tačan, precizan, bez i jedne ruzne reci i uvrede. Ali je dodao nesto sto nije morao da doda, ali što nije uvredljivo, ni ružno. Dodao je da je to i zbog toga što potiče iz jedne od bivših jugoslovenskih republika koje su bile u sukobu sa Srbijom - objasnio je Vučić.

Kaže da je te reči Tanja Fajon prokomentarisala kao uobičajeni govor mrznje i da je dodala da je Martinović poznat po tome.

- Odgovorila je najobicnijim etiketiranjem. To sto su rekli i jedno i drugo taman vrlo precizno govori, a najviše govori o Tanji Fajon - ukazao je Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da je u evropskoj kulturi da čujete drugacije misljenje, ali da postoji neka Evropa koja ne prihvata da im se kaže neka reč o njima, dok oni svakog dana kažu sta im padne napamet i koliko misle loših i ružnih reci i etiketa o nekom drugom.

- Srbija je demokratska zemlja i možete da kažete šta zelite, ali očekujte i odgovor iz Srbije koji će biti ozbiljan, odgovoran i u skladu sa evropskom demokratskom tradicijom - poručio je Vučić.

Nekima nikako ne odgovara snažna Srbija

Predsednik Vučić je istakao da Srbija nije, u želji da sačuva svoj narod u Crnoj Gori, prelazila granicu ni dobrog ukusa, niti poštovanja suvereniteta druge države, i ukazao da postoje pojedini krugovi u Evropi i celom svetu koji nikako ne žele snažnu Srbiju.

- Postoji perfidna igra pojedinih krugova u Crnoj Gori, ali i dela međunarodne zajednice. Kada se god nešto dešava ti krugovi okrivljuju Srbiju. Ne žele snažnu Srbiju, a kada vide da Srbija jača i ide bržim korakom kažu da je neophodno da se zaustavi - rekao je Vučić.

Ukazao je da je Srbija ostvarila značajan ekonomski napredak, i da je to bio crveni alarm nekima u Evropi koji onda, kako je rekao, kažu "zaustavite Srbiju ide prebrzo, ne treba nam Srbija koja iskače i zato joj moramo podeliti packe".

- Šta god da se dogodi u regionu mi smo krivi. Zato se čuju priče da neko želi da ruši vlast u Crnoj Gori. Da podsetim iz Crne Gore se rušila vlast ovde, a odavde nikada u Crnoj Gori ili BiH nije rušena vlast - podvukao je Vučić.

Istakao je da posao nije jednostavan, da mora da štiti svoj narod, ukaže svetskoj i domaćoj javnosti šta se dešava, a da ne prelazi granicu mešanja u stvari druge države.

- Ne pada mi napamet da odlučujem ko će biti na vlasti ili opoziciji, neka to odlučuje narod u Crnoj Gori. Ne mešamo se ni u druga pitanja - podvukao je Vučić.

Vučić je podsetio da je Srbija želela da kupi Elektroprivredu Crne Gore i luku Bar, ali nam vrata nisu bili otvorena, a udeo u Elektromreži Crne Gore je kupila preko berze.

- Mislimo da možemo u budućnosti još bolje da sarađujemo, samo dajte garancije za ono što mislimo da je pravo svakog čoveka u Evropi, a to je pravo na opstanak, ali i ispovedanja vere i crkve u kojoj se ona ispoveda - rekao je Vučić.

Kaže da za razliku od drugih Srbija vodi računa da se ne meša u unutrašnje stvari druge države.

- Kod nas malo po malo dolazi neko da nam soli pamet. Mi vas molimo za naš narod koji je tu ziveo vekovima, i oni nisu doseljenici od juče. Zelimo da tu ostanu da žive na svojim ognjištima i da imaju pravo na ispovedanje svoje vere - ponovio je Vučić.

Upitan sa kim razgovara o tom pitanju Vučić je kazao da Srbija razgovara sa predstavnicima crnogorske države i podsetio da je u Jerusalimu imao teške, ali otvorene razgovore sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

- Izrazili smo neslaganje po pitanju statusa SPC u Crnoj Gori. Ja sam izneo svoj stav, a on je govorio o drugim elementima. Ja sam izneo brigu za opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori. Postoje razlike viđenja i razlike procene kako i na koji način su se stvari odigravale u prošlosti i oko popisa. Neki krugovi u Crnoj Gori žele da se broj Srba smanji sa 28,73 odsto na ispod 15 procenata. Naša želja je da sačuvamo svoj narod u Crnoj Gori - istakao je Vučić.

Vučić je naglasio da su zahtevi iz Beograda u svakom trenutku bili dobronamerni, ali razumni i racionalni, i da se radi o uobičajenoj brizi za sopstveni narod.

Zašto nekim strancima smeta smanjenje cenzusa

Predsednik Vučić izjavio je povodom izbornih uslova da je Srbija sve preduzela u dogovoru sa evropskim parlamentarcima i upitao zašto nekim strancima smeta smanjenje izbornog cenzusa.

- Mi smo u skladu sa razgovorima sa evropskim parlamentaricma, bukvalno sve uradili i ispunili, napravili dodatne demokratske norme, koje su važne za ljude i veću reprezentativnost i oko smanjenja izbornog cenzusa i prisustva žena u parlamentu. Onda se postavlja pitanje kad neko od stranaca pita zašto to menjate - pa zašto vam to smeta - rekao je Vučić.

Na to pitanje, kaže, nema odgovora.

- Zašto ti smeta smanjenje cenzusa, što će SNS da dobije manje poslanika? Ili zato što si planirao da se izazove kriza u Srbiji pa ti je jasno da će ovo da destabilizuje Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je smanjenje cenzusa rizično za SNS i da ne može da smeta nikome drugom sem onima koji ne izlaze na izbore, pa se plaše većeg odživa.

- Znate li jednu stranku koja učestvuje na izborima, pa da joj to smeta - upitao je Vučić.

Upitan postoji li neka ponuda na stolu koja bi mogla da privoli deo opozicije da ne bojkotuje izbore, Vučić je rekao da ne postoji i da nikada nije ni postojala.

Vučić je rekao da se izborno zakonodavstvo u Srbiji menja tri meseca pre izbora, podsetivši da je Nemačka 2014. godine mesec dana uoči izbora menjala zakonodavstvo, po odluci Saveznog ustavnog suda Nemačke, kada su rekli da ne sme da postoji cenzus za evropske izbore.

Vučić je rekao da neki neće na izbore zato sto znaju da ih narod ne voli i da bi se pokazalo da je "car go" i da imaju malu podršku u narodu.

- To što su vam testere bučne i što imate značajnu medijsku podršku, što ste napravili svoj medijski kartel u kojem niko ne sme da misli drugačije, jer ih odmah etiketirate kao izdajnike, đubre, ološ, jer u potpunosti kontrolišete blok medija jer se u tom sistemu krećete, to pokazuje da imate strah od naroda - rekao je Vučić i dodao da se to desilo i poslanici DS Gordani Čomić, koja je podnela predlog izmena zakona da na izbornim listama bude 40 odsto žena.

Vučić je rekao da su njegovi prethodnici, za razliku od njega, u izbornoj tišini potpisivali ugovore sa Fijatom i da su sve što su radili sebi oprostili, a drugima ne mogu da oproste ni ono što je nasleđeno od njih.

- Oni su ovde u novogodišnjim stranačkim emisijama imali veći prostor nego što ima SNS, a svi zajedno su od SNS manji šest puta - rekao je Vučić.