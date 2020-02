Rakić za Pink o poseti Sergeja Šojgua: To je još jedan dokaz da su odnosi Rusije i Srbije na najvišem mogućem nivou! (VIDEO)

Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik "Politike", rekao je za Pink da je poseta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, sama po sebi veoma značajna, jer je to njegova prva zvanična poseta nakon proglašenja nove Vlade Rusije.

- To je još jedan dokaz dobrih odnosa, ne samo kada je reč o vojnim pitanjima, nego uopšte o političkim odnosima. Ocena je da su ti odnosi na najvišem mogućem nivou - rekao je Rakić.

On je ukazao na to da je poseta Sergeja Šojgua izazvala puno pažnje u briselskim krugovima i brojna nagađanja o tome o čemu je on pričao sa srpskim zvaničnicima.

- Kada je reč o protokolu, detalji takve jedne posete su interesantni. Ovo je, čini mi se, proteklo u opuštenijoj atmosferi. To govori o gostu, govori o njegovim namerma i govori o porukama koje je doneo u Srbiju - naveo je Rakić.

Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u "Večernjim novostima", rekao je da je jučerašnja poseta demontracija dobrih odnosa Rusije i Srbije.

- Sergej Šojgu pokazao je jednu jasnu političku poruku, a to je da mi ostanemo samostalni i neutralni, da ne naginjemo ni na jednu ni na drugu stranu, već da tražimo svoj put - naveo je Stojaković.

Kako je on objasnio, događaji iz bliske prošlosti naveli su Srbiju na pravac kojim se danas kreće.

- Uskoro će stići naoružanje iz Rusije - ''Pancir''. To je demonstracija da država Srbija brine o svojoj bezbednosti, da pokušava da vojsku vrati na neki nivo koji bi mogao da služi bezbednosti naših građana. To je jako dobra stvar - ukazao je on.

Stojaković je objasnio da su diplomatksi odnosi Srbije sa Rusijom na visokom nivou, i da su vrata Srbije otvorena i za Istok i za Zapad.