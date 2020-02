VULIN ZA PINK: Srbija je slobodna i nezavisna zemlja koju velike sile poštuju (VIDEO)

Ministar obrane Ruske Fedracije Sergej Šojgu jedan je od najvažnijih ljudi iz Rusije, pored predsednika Vladimira Putina, i njegova jučerašnja poseta Srbiji je od velikog značaja, ocenio je ministar odbrane Aleksandar Vulin za TV Pink.

Kako je istakao, poseta raznih svetskih zvaničnika Srbiji govori o slobodnoj politici koju vodi predsednik Vučić.

- Mi nismo ključni saveznik Rusije, ali sa njima imamo odnos kao da jesmo, i jučerašnja posta to dokazuje. Ruski zvaničnici rado dolaza u Beograd, a neretko i mi odlazimo u Moskvu. To govori o tome da je Srbija slobodna i nezvaisna zemlja koju velike sile poštuju – kazao je Vulin.

Ministar Vulin je istakao da posete svetksih zvaničnika su dokaz da Srbija vodi samostalnu politiku, što je danas, po oceni Vulina, jako teško.

- Nema zemlje u Evropi koja vodi samostalnu politiku, koja otvoreno kaže da neće da uvede sankcije Rusiji – naglasio je Vulin, isitčući da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi samostalnu politku.

Vulin je u Novom jutru otkrio i koja srpska pića ministar Šojgu voli da popije prilikom susreta sa srpskim zvničnicima.

- On voli da popije dunjevaču, koju je popio sa našim predsednikom i Gorki list. To je zapravo dokaz da sa nama ima prijateljski odnos. Kada se sretnemo on nas uvek pita za ta pića. To su male stvari koje govore o ličnim odnosima. Ne možete tako da pričate sa ljudima sa kojima nemate bliski odnos – rekao je ministar Vulin, ističući da su se Šojgu i on za dve ipo godine sreli ukupno devet puta.

- Do sada se toliko puta sreo samo sa ministrom Belorusije. Dobio sam i njegov lični poziv da idem u Rusiju. Tako veliki broj velikih susreta je zbog naše zemlje, odnosa naša dva predsednika. To ne sme da se zaboravi – naglasio je ministar Vulin.

- Srbija vodi samostalnu politiku i ima izuzetnu ekonomsku politiku i to niko ne može da ospori u svetu. To priznaju i oni koji nas vole, i oni kojima nismo baš dragi – kazao je Vulin.

"Ide se na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske" Ministar Vulin izjavio je da je očigledno da se ide na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske i kršenje Dejtonskog sporazuma. "Na to da Republika Srpska postane 'prazna ljuštura' koja ništa ne garantuje svojim građanima. Republika Srpska je nastala voljom srpskog naroda, 9. januara, voljom srpskog naroda osnovana je da bi sačuvala Srbe od jasenovačkog genocida. Da im se to više nikad ne ponovi. Svako smanjivanje, umanjivanje, pražnjenje kapaciteta Republike Srpske je ozbiljna opasnost za fizički opstanak srpskog naroda. Ne politički, već fizički opstanak", rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin jutros za Pink, prema saopštenju pres službe MO. Naglasio je da je prvo doneta odluka da Republika Srpska nema pravo na svoj datum i da nema pravo na svoj praznik. "Sad ste doneli drugu odluku po kojoj kažete 'poljoprivredno zemljište pripada BiH'. Sledeća odluka koja se priprema je da sve šume i sve vode pripadaja BiH", dodao je ministar odbrane. Kako kaže, u Republici Srpskoj nema rudnika zlata, ali su tu hidroenergetski potencijal, Drina, šuma, što su sve stvari koje su prednost Republike Srpske. "Sad ćete i to da im uzmete? Pa kako mislite da Republika Srpska ćuti i posmatra sve to. Oni se stalno pozivaju na vladavinu prava. Pre svega, taj Ustavni sud je morao posle pet godina da bude zamenjen novima. Ali, ako i tu činjenicu zanemarimo, da li se neko seća da je Ustavni sud doneo odluku o Mostaru po kojoj moraju da se sprovedu izbori? Do dana današnjeg se to nije sprovelo. To nema veze, to nije važno", naveo je Vulin. Rekao je da Stranka demokratske akcije na svom kongresu pre nekoliko meseci donela platformu u kojoj kaže da je njihov strateški cilj ukidanje Republike Srpske. I to se upravo radi, zaključio je ministar Vulin.

“Što se Dijaloga Beogada i Prištine tiče, očekujemo poštovanje Rezolucije 1244 i ukidanje taksi”

Ministar Vulin kazao je da kosovski političari izbegavaju da sednu za pregovarački sto sa predsednikom Vučićem.

- Albanci sa Kosova ne vole ljudi iz Srbije koji žive na Kosovu. Tači, Kurti, Hradinaj i Veselji misle isto, a to je da nema Srba. Očekujem bežanje od dijaloga. Oni ne žele da sede za sto sa Vučićem. Ko je mogao da mašta o tome da će neke zemlje da povuku priznanje? – pita se Vulin.

- Kurti beži od Vučića jer se boji jednostavnog pitanja, a ono je vezano za Briselski sporazum – rekao je Vulin, ističući da je Srbija za rešenje, ali samo ono koje je u skladu sa Rezolucijom 1244.

- Tamo postoji međunarnodna zajednica, i ima Rezolucije 1244 i to mora da se poštuje. Neće biti uspeha ukoliko Albanci sa Kosova misle da su oni žrtva koja zaslužuje nagrade – istkao je Vulin.