Dragan J.Vučićević, glavni i odgovorni urednik "Informera", kaže da je film “Vladalac” vrhunac prljave, mrziteljske kampanje protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i dodaje da postoje “ozbiljne indicije” da je finansiran iz fondova Evropske unije.

- Film “Vladalac” je četiri sata čiste mržnje i tu nema šta da se vidi. To je četiri sata najvećih mrzitelja koji pljuju i bez ikakvih dokaza za najstrašnije stvari optužuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Prikazuju ga kao najgoreg, najnesposobnijeg, najpokvarenijeg. U tom filmu nema nikoga ko bi pokušao da kaže bar jednu lepu reč o predsedniku Vučiću. Nemate ni jednu činjenicu o njegovom političkom radu od 2012. godine do danas, ne priznaje mu se ni jedan uspeh – rekao je Vučićević za Pink.

Kako je istakao, nema ni jedne rečenice o tome kolike su plate bile u vreme tajkuna Dragana Đilasa koji je po svemu sudeći finansirao taj film sa drugim tajkunima.

Taj film je koštao milione. Nema ni reči o tome kolike su plate bile tada, a kolike su danas, kolike su bile penzije, a kolike su danas, koliko smo imali auto-puteva, a koliko je izgrađeno danas, koliki je minus bio u budžetu, koliki je plus danas

Prema njegovim rečima, film koji je emitovan na Televiziji N1 je vrhunac mrziteljskekampanje koja ima za cilj da predstavi Vučića kao zlog tiranina koji više ne treba da bude na vlast.

- A krajnji cilj je da se na vlast vrate, kako ih je predsednik nazvao, ujedinjeni tajkuni Srbije da bi ponovo mogli da koriste državu kao vreću iz koje uzimaju kolikogod i šta god im treba. To su radili od 2000. do 2012. godine. Sada bi da se vrate na vlast i koriste sva sredstva. Ovo je samo vrhunac prljave kampanje – istakao je Vučićević.

Nije ispoštovano pravilo druge strane

Kako kaže, ovaj film pokazuje na šta su sve oni spremni.

- Zašto u tom dokumentarcu, u ta četiri sata, nisu našli ni jedan konkretan dokaz da je Vučić bilo gde bilo kada ukrao jedan jedni dinar? Zato što takvog dokaza nema! Da je bilo gde, bilo šta uradio na štetu svoje države – i dok je bio u opoziciji i kada je bio u najvećoj nemilost i kada je došao na vlast. Takvog dokaza nema. On nikada nije učinio ništa na štetu ove države, za razliku od nekih drugih – napominje naš sagovornik.

Vučićević je podvukao da u filmu nema druge strane - nikoga ko bi rekao nešto što se ne uklapa u njihovu koncepciju.

On je dodao da postoje “ozbiljne indicije” da je taj film finansiran iz fondova Evropske unije.

- Poslali smo pitanje televiziji N1 u utorak, kada je emitovan prvi deo filma i nisu nam odgovorili do danas. Pitali smo ih ko je platio, koliko je platio i kako je tačno platio, kao i koliki je bio budžet filma. To pitanje je od javnog interesa. Od ljudi koji rade za EU u Beogradu smo doboli informaciju da je film finansiran iz Fondova EU. Poslali smo pitanje i Semu Fabriciju, ni on nije odgovorio – navodi Vučićević.

Film finansirala EU?

Prema njegovim rečima, skandal bi bio da EU finansira takav film, ne zbog teme, negozbog načina na koji je obrađena.

- Ako je EU finansirala četiri sata programa protiv Vučića i protiv države Srbije, pitanje je kakve su namere EU. Da li EU finansira mrziteljsku kampanju? – dodao je Vučićević.