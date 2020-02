Vučić početkom marta u Vašingtonu na konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove

AIPAC je na svom zvaničnom Tviter nalogu objavio da je potvrđeno da će Vučić govoriti na godišnjoj konferenciji "AIPAC2020".

CONFIRMED ✔️: President of the Republic of #Serbia @avucic will speak live at #AIPAC2020. 🇺🇸 🇮🇱 🇷🇸 #AIPACProud https://t.co/HmvBzGxib8 pic.twitter.com/13pKm2Ai1p