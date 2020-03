VUČIĆ: Naš posao je da zaštitimo građane od koronavirusa. Ljudi iz pojedinih zemalja NEĆE MOĆI da uđu u Srbiju - NEMA MESTA PANICI

Dužnost države je da pokaže ozbiljnost i pripravnost što se tiče koronavirusa, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je večeras najavio da će zbog epidemije koronavirusa privremeno biti zabranjen ulazak u Srbiju ljudima iz ugroženih područja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujuć u emisiji "Na kraju dana sa Đukom", da je koronavirus ozbiljna stvar, a da je dužnost države da pokaže ozbiljnost i prati stanje na terenu.

- Ne vidim razlog za brigu, mi naravno brinemo zbog svega što se dešava u svetu. Opasnost od koronavirusa je što je to neka nova vrsta virusa i ne može da se sagleda tačna smrtnost - kazao je predsednik Vučić. On je istakao da će država da iskaže svu ozbiljnost kako bi moglo da se reaguje ukoliko se pokaže da potreba.

- Mi moramo da pokažemo da smo spremni na sve, a oni koji žele uvek će da kritikuju. Posao države je da zaštiti ljude i mi ćemo da preuzmemo sve neophodne mere u borbi protiv koronavirusa - rekao je predsednik i apelovao na građane da budu odgovorni i oprezni.

Kako je rekao, svi su spremni i u pripravnosti ukoliko se pokaže potreba da se reaguje. Kaže da se očekuje da broj zaraženih koronavirusom raste, ali je dodao da će država da da sve od sebe da bolest ne uzme maha.

- Da sam se sakrio u mišju rupu, rekli bi da sam kukavica. A kada radim po čitav dan, kažu mi da sam zaražen korona virusom i da idem u samoizolaciju. Broj zaraženih će da raste, mi to ne možemo zaustaviti, ali moramo ograničiti ulaz nekim ljudima koji dolaze iz određenih zemalja u kojoj ima najviše zaraženih. I taj prvi koji je zaražen, nije zaražen u Budimpešti, već je bio u Italiji pre toga, neću da se bavim teorijama zavere, ali stvarno ne znam, nisam ekspert. Mnogo ima mrtvih u Italiji. Svi se moraju pridržavati pravila. Pripremili smo kapacitete, naši lekari su već umorni, oni dežuraju po 24 časa dnevno. Sve je to nanelo veliku štetu čovečanstvu. Ovo će napraviti ogromnu štetu ekonomiji. Ne mislim da nekom ovo odgovara. Ako će neko pronaći vakcinu biće to Kinezi - rekao je Vučić.

- Imali smo sreće da do sada nemamo mrtvih, ali to neće moći da se izbegne. Očekujem da će to rasti, ali do sada su naši lekari fantastično reagovali, rekao je Vučić.

On je zamolio građane da vode računa, ističući da nema potrebe za panikom, ali ima za oprezom, ozbiljnošću i odgovornošću.

- Radićemo sve što možemo, pripremili smo kapacitete - rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio medicinskim radnicima, te istakao da će predložiti premijerki i ministru zdravlja da angažovani u sektora zdravstva, posebno iz "infektivnog dela" budu nagrađeni posebnom stimulacijom.Vučić je ukazao da se ekonomska šteta uzrokovana korona virusom meri trilionima dolara i evra, a na pitanje "ko sad trlja ruke", odgovorio je da ne veruje da ovakva situacija bilo kome odgovara, i naveo da i predsednik SAD Donald Tramp najavljuje nove mere kako bi se ublažile posledice.

Kako je rekao, Srbija ide u dorbom smeru, da u zemlji nikad nije bilo toliko demokratije, da ekonosmija dobro stoji... te da ga zbog svega toga brine korona virus.

Ukazao je i na krizu za cenom nafte, kao i na svim berzama, uz migrantsku krizu.

- To su velike stvari na koje imamo minimalni uticaj. Imali smo sreće do sada, ali očekujem da broj obolelih počne da raste... - primetio je Vučić.

"Nema straha od migranata. Spreman sam da izdam naredbu o zatvaranju granica, ako bude potrebe za tim"

Na pitanje o migrantima, Vučić je rekao da neodgovorni i politički pokvareni ljudi komentarišu problem sa migrantima.

- Nema razlika za paniku i ljudi ne treba da brinu. Ja sam spreman da bez imalo okolišanja izdam naredbu o zatvaranju granica ako to bude potrebno. Mene više brine koronavirus - rekao je Vučić.

- Važno je da mi pokažemo jedinstvo u trenucima koji za Srbiju nisu laki - rekao je Vučić.

Na pitanje o litijama u Crnoj Gori, Vučić je rekao da su država i crkva odvojene, i da je dobro kad sarađuju.

„Bilo je idealno vreme da se proda Komercijalna banka“

Na konstataciju Đukanovića o nedavnoj prodaji Komercijalne banke, predsednik Vučić je rekao da je država uradila pravu stvar, i da se ne obazire na pojedine kritike.

- To je bilo idealno vreme i dobro je to što je urađeno. Tako su me savetovali i stručni ljudi. Mi imamo Poštansku štedionicu, a u Komercijalnoj banci nismo bili sami - rekao je.

Komercijalna banka i posle prodaje radi i radiće i dalje, rekao je Vučić i naglasio da nema nikakve veze što ona više nije pod državnom kontrolom, jer svaka banka želi da radi što bolje i tako ostvaruje veći profit.

- Taj sa strane će da plasira razvojne kredite ako ima računicu, a domaći će da plasira te razvojne kredite ako ima da uzme keš u svoj džep. Svaka banka na svetu će da plasira što je moguće više kredita da bi imala što veću zaradu. Ssto bi onda naša državna banka plasirala više nego neka druga banka, kada i ta druga banka želi da zaradi još više nego državna banka - zapitao je predsednik Vučić.

Dodaje da bi državna banka samo plasirala u rizične plasmane za razliku od drugih banaka i da bi to građani Srbije na kraju moral ida plate.Država je, navodi, morala da plati za Agrobanku i Privrednu banku Beograd oko 800 miliona evra, a što su platili građani Srbije.

Napomenuo je da najmoćniji investitori imaju vlasništvo u NLB banci, koja je kupila Komercijalnu banku, kao i da država Slovenija ima u NLB-u udeo od samo 25 odsto.Vučić podseća da je naša država imala negativna iskustva i sa drugim državnim bankama, kao što je Univerzalna banka i drugim koje su uništene.

Takođe, napomnuo je da Srbija i dalje ima srpske banke, Poštansku štedionicu koja nije mala banka, kao i Srpsku banku.

Vučić kaže da država nije bila sama u Komercijalnoj banci, pošto je udeo imao i EBRD.

- Tu su bili prvi problemi, i tu je počeo sukob sa EBRD. Tu su pravljeni, pre svega, partijski aranžmani - rekao je Vučić i dodao da je bilo predviđeno da se bivšem predsedniku IO Komercijalne banke Ivicu Smoliću isplati otpremnina od čak 700.000 evra, što su platili građani Srbije.

"Molim Jurića da kaže koji je to političar koji zlostavlja decu. Verujem da se ne bi igrao sa tim" Vučić je pozvao Igora Jurića, da kaže ko je poznati političar pedofil, o kojem govori, i da će takav biti uhapšen. - Ako je to istina. Molim da izađe sa tim, taj će biti uhapšen - rekao je Vučić. On je rekao da je ubuđen da je Jurić odgovoran čovek koji se sa tim ne bi igrao. Da podsetimo, Jurić je ranije izjavio da među zlostavljačima dece ima i jedan ozbiljan političar koji učestvuje u predizbornoj trci.

" Velika je snaga Srbije, ne vidim rešenje u ovom trenutku što se tiče kosovskog pitanja"

Kako je rekao, u ovom trenutku ne vidi rešenje što se tiče problema vezano za Kosovo, i naglasio je samo da je pitanje, kada će konflikt da bude odmrznut.

- Ja ne vidim rešenje u ovom trenutku. Kompromis u ovom treenutku ne žele Albanci, a u Srbiji ljudi koji bi bželeli bilo kakav kompromis su u takvoj manjini. Da boga molimo da bude status KVO. Pa kad imate zamrznut konflikt, samo je pitanje trenutka kada će neko da ga odmrzne. Važno je da mi budemo staloženi. Znaju oni kolika je snaga Srbije.

Kaže da je cilj da Srbija nastavi sa napretkom, ali da situacija u regionu kao i migrantska kriza, koja može da "zakuzca na vrata" utiče i na našu zemlju.

- Kada imamo situaciju napetosti oko migrantske krize, oboleli od koronavirusa, cena nafte, i kada imamo sve ovo u regonu i kada će odnosi sa Prištinom da idu tako, molim ljude da budu jedinstveni i da pokušamo da sve prevaziđemo. Mi ćemo da nastavimo da radimo i da se borimo - kazao je.

Kako je naglasio, o koronavirusu su u Srbiji pričali najveći stručnjaci, ali kako je ocenio, nekima i to nije bilo dovoljno.

- Ne možete nikada da se pripremite oko kampanje sa koronavirusom. Doveo sam najbolje lekare da pričaju o tome. Ja ne mogu tu ništa da promenim, jer šta god da uraidm uvek ću biti kritikovan. Ja ću da nastavim da radim i da borim da ostvarim ciljeve. Verujem da postoji većina ljudi koja to prihvata - rekao je on.

„SNS ne sme da postane biznis partija, ne sme da bude kao DOS“

Kako je rekao, mladi i stručni ljudi sada se nalaze na lisiti SNS.

- SNS ne sme da postane biznis partija, ne sme da bude kao DOS. Velike smo stvari uspeli da uraidmo, za državu, a ona je broj jedan. Nije lako kada uvedte 40 ili 50 mlađih ljudi na listu. Uvek imate to da poslnici misle da treba da budu ministri, a ministri ne poštuju - rekao je.