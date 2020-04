Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da smo imali mnogo izazova i da je ovo teško vreme, možda najteže u poslednje dve decenije.

Vučić je kazao da je koronavirus opasan, nevidljiv protivnik i da misli da je Srbija donela mere na vreme.

Kaže da je to postignuto zahvaljujući stručnjacima i da misli da je taj posao dobro obavljen.

- Ne zaboravite da je Srbija bila izložena velikom udaru - rekao je Vučić govoreći o nepunih 400.000 ljudi koji su došli iz inostranstva.

- Uspeli smo to da dobrim delom držimo pod kontrolom...Noćas smo imali tešku noć, vidim da imamo nova žarišta tamo gde je pristigao veliki broj ljudi iz inostranstva - istakao je Vučić i dodao da su nova žarišta Pančevo i Kovin.

Kazao je da je posebno ponosan na penzionere, da je njih 99 odsto pokazalo da je stub našeg društva i najodgovorniji njegov deo.

Dodao je da Belgija u ovom trenutku ima 3.500 mrtvih i dodao da je posao vlasti u Srbiji bio da sluša i sprovede mere stručnjaka.

- Jedna Belgija, koja je tek malo veća od Srbije, ima 3.500 mrtvih! Mahom zbog velikog priliva ljudi. Ne uvodimo mere jer smo sadisti, već da sačuvamo živote - naglasio je Vučić i dodao da je drugi zadatak bio da se nabavi potrebna medicinska oprema.

Vučić je rekao da je haos na svetskom tržištu jer svi žele respiratore.

Predsednik Srbije je dodao i da će sledeće nedelje biti završena setva i da za nas što se hrane tiče nema zime.

- Posao države je da ne nedostaje robe. Mi smo među retkim državama u svetu gde ništa ne nedostaje. U petak smo imali najjači udar, ali su nam prodavnice i dalje pune. Uspeli smo čak da organizujemo proizvodnju i onoga što nismo proizvodili, kao što su alkohol i kvasac - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da je za nas strašno važno da se smanji broj ljudi na respiratoru, a da raste broj ljudi na Sajmu.

- Kada žarišta stavimo pod kontrolu i izbegnemo nova žarišta, onda verujem da će procenat da pada. I dalje imamo rastući broj na respiratoru. Za nas je najvažnije da počne da pada broj ljudi na raspiratoru - kazao je Vučić i dodao da u Beogradu imamo osam kovid bolnica i da su sve pune!

S tim u vezi je naveo Infektivnu kliniku, Pulmogologiju Kliničkog centra, Dragišu Mišović, VMC, Zemunsku bolnicu, Ortpodesku kliniku, Gradsku bolnicu na Zvezdari i ukazao da se otvara i bolnica u Pančevu.

Ukidanje vanrednog stanja

Predsednik Vučić je rekao da je umereni optimista, da će najteže biti sa otvaranjem škola, ali da se nada da u relativno kratkom vremenskom periodu može da se krene sa otvaranjem ugostiteljskim objekata i objekata u kojima nema masovnog okupljanja.

Istakao je da će vanredno stanje biti ukinuto kada se smanji broj ljudi na respiratoru i kada se bude smanjivao broj obolelih, a sve u saglasnosti sa strukom.

- Ne smemo da zakasnimo u otvaranju jer ekonomska trka počinje - kazao je Vučić.

Rekao je da će najranije ukinuti vanredno stanje u aprilu, a najkasnije u maju.

- Nadam se da ćemo moći da ukinemo vanredno stanje krajem aprila, ako ne onda u maju. Nisam vidovit. Kažem kad je moguće. Nadam se u aprilu, ali moramo da znamo da imamo prvomajske uranke kada takođe treba da budemo disciplinovani. Ukidanje vanrednog stanja zavisi od procene stručnjaka - najavio je Vučić.

Ističe i da kada se ukine vanredno stanje moramo još mesec dana da se pridržavamo nekih pravila.

Vučić je rekao da je najgora opcija da vanredno stanje bude ukinuto u junu.

Proslava Vasksra

Vučić je rekao da ćemo Vaskrs proslaviti u svojim srcima i stanovima, kućama.

- Biće dovoljno vremena da se kupe namirnice - kazao je Vučić i dodao da je razgovarao sa patrijarhom Irinejom.

Kazao je da će televizijskim prenosima biti omogućeno praćenje liturgije.

- Najvažnije je da sačuvamo zdravlje i žvote ljudi, moramo da budemo ozbiljni i odgovorni - ukazao je Vučić.

Vučić je rekao da nije realno očekivati da ne bude zabrane kretanja.

Oni koji nisu odgovorili izazovu biće zamenjeni, a koji su to zaslužili biće odlikovani

Vučić je rekao da za ovakve stvari nikada niste dovoljno spremni.

- Kao kada idete na ispit. Kad god sam izlazio, sebi sam u svom znanju pronalazio rupe. Mislite da ne vidim probleme? Rešavamo ih na dnevnom nivou. Ponosan sam i na ljude koji aplaudiraju svako veče u 20 sati, a da ne pričam o onima na prvoj liniji fronta. Imate i one koji su izbegavali i pravili sve moguće stvari, trikove kojima su se služili... Ali, 99 odsto ljudi je bilo fantastično. Uvek imate mnogo dobrih i divnih, ali i one koji gledaju sebe da sačuvaju. Sada smo mnoge stvari promenili, neki će biti zamenjeni, a mnogi biti odlikovani. To nisu lekari u glavnim gradovima, već i u manjim mestima, jer i oni rizikuju živote svaki dan. Policajci, vojnici, čistačice, sestre... Ponosan sam na sve njih! Kada ih je država pozvala, nisu se sakrili u mišiju rupu. One koji smo zvali da rade, oni su došli i odradili izuzetne stvari za našu zemlju. Mali broj nije odgovorio izazovu i biće zamenjeni kad sve ovo prođe - rekao je predsednik Vučić.

Treći po rastu u Evropi

- Želimo da budemo među tri zemlje u Evropi po stopi rasta ove godine. Ranije sam hteo da budemo među pet, a sada među tri - istakao je Vučić.

Kazao je da ćemo biti jedna od retkih zemalja koja neće smanjivati plate i penzije.

- Ovo je velika kriza, najveća od takozvane Velike krize 1929. godine. Promene su sledeće: Prvi put EU dozvoljava dekapitalizaciju, što nikada ranije nije dozvljeno. Pratio sam koliko je u kojim zemljama ljudi izgubilo posao. Kod nas je taj procenat daleko manji, kao u Americi na primer gde je 20 miliona ostalo bez posla. Oko 11.000 ljudi je ostalo kod nas bez posla, ali ćemo velikim investicionim ciklusom vratiti te građane. Isto tako, da oni koji su došli iz inostranstva, njih želimo da zadržimo ovde, zato i postoji program "Srbija 2025." Nivo nezaposlenosti posle svega će biti na nivou onog koji postoji u EU - rekao je Vučić.

Dolazak najveće investicije dosad

Vučić je najavio fantastičnu investiciju u Srbiji.

Ta investicija će, kazao je, doći u Vojvodinu, a biće objavljena za oko mesec dana.

- To je jedna od najvećih investicija ikada koja je došla u Srbiju - rekao je Vučić.

U utorak razgovor sa Si Đinpingom

Predsednik Vučić je najavio da će u utorak razgovarati telefonom sa predsednikom Kine Si Đinpingom i istakao da je to velika čast.

- Radujem se tome. Dobro se zna šta u ovom trenutku može da znači razgovor sa predsednikom Kine - rekao je Vučić.

Situacija posle vanrednog stanja

Vučić je rekao da će u Srbiji biti bolje nego u mnogim drugim zemljama.

- Brzo ćemo se vratiti. Biće problema u drugom kvartalu. Kod nas je sve išlo izvanredno dok se nije pojavila korona i brzo ćemo da se oporavimo. MMF nudi hitnu pomoć siromašnim zemljama i ko ima problema u platnim bilansima. Mi nemamo te probleme. Imamo 31 tonu zlata - kazao je Vučić.

Sada se vidi značaj državnog zdravstva

Predsednik Vučić rekao je danas da je Srbija sačuvala državno zdravstvo koje će biti još bolje, a u ovoj situaciji se vidi koliki značaj ono ima.

- Pre nekoiliko godina plata lekara bila je 64. 000 sada je 105. 893 dinara. Šta god ko govorio, to je povećanje za oko 40 odsto - rekao je Vučić.

Upitan da komentariše situaciju u drugim zemljama, gde je tokom pandemije zdravstvo kolabiralo, Vučić je rekao da su se ovde ljudi smejali, ali da su on i vlada smatrali da je zdravstvo deo životnog standarda i zato je ulagano u bolnice sirom Srbije.

- To su velike stvari, time smo očuvali deo državnog zdravstva, ali pre svega obnovom bolnica, vidite KC Niš, Novi Sad, radi se KC Srbije, još se sve ne vidi, ali se vidi koliki je znacaj svega toga - istakao je Vučić.

Naveo je da se u ovoj situaciji vidi i koliko je važna ER Srbija, EPS, Telekom, i zato će oni biti dodatno osnaženi. Videlo se koliko je ER Srbija pomogla prevozeći naše građane, što država plaća, ali to je bilo mogiće jer smo spasli nacionalnog operatera.

Migranti

Predsednik Vučić je rekao da u Srbiji trenutno ima oko 8.000 migranata.

Kaže da ako oni naprave bilo kakav problem, bilo kada biće sankcionisani.

Vučić je naveo primer u Obrenovcu, kada se oko 100 migranata popelo na ogradu, da je onda zapucala vojska i da se sve smirilo.

Kad je zemlja ugrožžena ne bavim se stranačkim stvarima

Predsednik Vučić istakao je danas da je, kada je zemlja ugrožena i napadnuta, njegov posao da se ponaša odgovorno i zbog toga se trenutno ne bavi stranačkim stvarima.

Upitan da li razmišlja u ovom trenutku, kao što se to čini u zapadnim zemljama širom sveta, kako će kriza uticati na njegovu popularnost, Vučić je rekao da njegova stranka obično uzima dva istraživanja nedeljno, a da od kada je počela kovid kriza nije platila nijedno.

- To će me zanimati kada se završi kriza, a tada ću imati mnogo da kažem - rekao je Vučić, ukazujući da nije pominjao nijednog političara koji su se" iživljavali tokom krize".

Na pitanje kako će teći rok za izbore kada se ukine vanredno stanje, objasnio je da to ne može sada da kaže.

- Moram da sednem sa ljudima koji su svi učestvovali u izborima. Ne mogu da se setim koliko dana kampanje je prošlo i ostalo - zaključio je Vučić.

Kada Danilo ode na Sajam biću nasmejan - Sve što ću da kažem o Danilu, pošto je na meni da brinem o svim bolesnicima, je - nadao sam se da će u utorak ili sredu da ide na Sajam, ali sad kažu teško pre petka. Kada ode na Sajam, videćete me nasmejanog - kazao je Vučić.

100 evra odmah posle prekida vanrednog stanja

Predsednik Vučić rekao je danas da će 100 evra građanima biti isplaćeno odmah pošto se ukine vanredno stanje.

Vučić je rekao da očekuje ukidanje varnednog stanja u roku od mesec dana, pa da će se zatim i ova pomoć isplatiti. Kaže i da će svi koji do datuma početka isplate napune 18 godina imati pravo da dobiju 100 evra.

Odluka struke da se pitanja postavljaju mejlom

Vučić je izjavio da je struka rekla da novinarska pitanja na redovnim konferencijama o koronavirusu treba da se postavljaju mejlom, kao i da očekuje da bi već za dva ili tri dana konferencije mogle da budu otvorene, ako nam i dalje bude padao broj zaraženih.

Vučić je preko video linka iz Predsedništva Srbije na pitanje kako komentariše to što su juče novinarska udruženja protestovala zbog odluke da se redovne konferencije kriznog štaba održavaju bez novinara i da šalju pitanja mejlom i to što je i epidemiolog Predrag Kon kazao da se virus pojavljuje već u mnogim redakcijama i da je takva odluka opravdana, rekao:

Ako je Kon rekao da je takva odluka opravdana... To su, inače, tražili od mene svaki put, to je odluka struke, a, ako bude zaraza padala, a verujem da će za dva ili tri dana to sasvim da otvore... to će zavisiti od tih rezultata".

Kaže da on inače nije planirao da drži bilo kakve konferencije u narednim danima i da veruje da će se ova situacija sa koronavirusom narednih dana poboljšati.

Vučić razgovarao sa Lajčakom o Kosovu, koroni, EU

Predsednik Vučić izjavio je da je danas razgovarao sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o KiM, koronavirusu, kao i evropskoj perspektivi Srbije.

- Imali smo dobar razgovor od velikog značaja - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je sa Lajčakom razgovarao o situaciji u vezi sa epidemijom koronavirusa, o Kosovu, kao i o evropskoj perspektivi Srbije.

Upitan kada će pitanje Kosova i Metohije ponovo biti aktuelizovano, Vučić je rekao da će se sva pitanja ponovo otvoriti kada se završi kriza i epidemija koronavirusa.

Veliki broj medicinara biće primljen za stalno

Predsednik Vučić rekao je danas da će veliki broj zdravstvenih radnika koji su radili na određeno vreme tokom pandemije biti primljeni na posao.

- Ne garantujem svima, ali čemo veliki broj primiti za stalno - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje gledalaca koje je interesovalo da li će i koliko onih koji sada imaju ugovore na određeno dobiti posao u zdravstvu.

Vučić je rekao da će se ceniti sve ono što su ljudi u zdravstvu uradili, koji su se dobro pokazali i nisu izbegavali obaveze.

- Ima onih koji su se junački borili, i zato su na bolovanju, jer su se zarazili, ali ima i onih koji su navodno uganuli zglob ili nešto slično i otišli na bolovanje - rekao je Vučić.

Dodao je i da se jedan broj zdravstvenih radnika već vratio iz inostranstva, a da će se učiniti sve da se još njih, kao i studenata vrati u zemlju.

Isplata minimalaca počinje oko 10. maja

Vučić je rekao da plate u javnom sektoru i penzije neće biti smanjivani, a da će se učiniti sve da se pomogne privatnom sektoru i da se isplata minimalaca može očekivati od 10. maja.

- Njima ne možemo da naredimo kolike će plate da isplaćuju, ali možemo da pomognemo na različite načine i da ih privolimo da tu prvu platu isplate iz sopstvnih sredstava, a onda da nadoknađuju od onoga što će dobiti od države. Nemamo druge mehanizme. Očekujte da oko 10. maja krenemo sa isplatom minimalca u privatnom sektoru - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja gledalaca povodom mera države za pomoć privatnom sektoru i malim preduzetnicima.

Vučić je ukazao da veći deo njih radi fer i pošteno i da će država gledati da im pomogne.

Vučić je dodao da treba da probaju i "malo da se stisnu, da pomognu radnicima, a mi ćemo probati sa obezbeđenjem tržišta i posle finansijskim injekcijama".

Vučić je najvio da od sutra kreće podnošenje prvih zahteva za Fond za razvoj, a da će ubrzo biti donete odluke i o korprativnim obeveznicama i Garantnom fondu.

Potvrdio je i da se odlaže plaćanje PDV za male preduzetnike i da samo treba da se prijave.

Važžne lekcije naučili, pa i da ne potcenjujemo sami sebe

Srbija je tokom krize zbog epidemije koronavirusa naučila nekoliko važnih lekcija - da svet više neće biti isti, da je važno biti pripremljen, da ne treba sebe da potcenjujemo, da u zemlji žive fantastični ljudi, da moramo da negujemo prijateljstva širom sveta i čuvamo slobodu i nezavisnost, poručio je Vučić.

- Makron mi je rekao jednu rečenicu - da dan posle neće ličiti na dan pre i to je u globalnp o u geopolitičkom smislu nešto što smo razumeli od prvog dana i to je tako - rekao je Vučić, na pitanje koji se zaključci mogu doneti na osnovu krize koja je preokrenula svet.

Naučili smo, kaže on, i da težak rad uvek donosi rezultate i da je uvek bolje pripremiti se za krizne situacije nego kada se prodaje magla.

- Pod tri, naučili smo da imamo fantastične ljude koji beskrajno vole svoju zemlju i druge ljude i koji su spremni da se žrtvuju - rekao je predsednik i zahvalio svima koji učestvuju u spašavanju života.

Naučili smo, ocenjuje, i lekciju da ne smemo sebe da potcenjujemo i da mislimo da smo lošiji od drugih.

- Teškim radom možemo do najboljih rezultata i uveren sam da ćemo stizati i prestizati one koji su decenijama bili ispred nas - kaže Vučić i dodaje da takav rezultat ne dolazi preko noći.

Predsednik Srbije kaže i da je Srbija iz ove krize naučila da je važno da neguje prijateljstva, čuva svoju slobodu i nezavisnost i da je gradi na svim stranama sveta.

- To se pokazalo kao veliki resurs Srbije u ovoj teškoj krizi. Da to nismo imali, danas ne bismo imali dovoljno respiratora... - rekao je predsednik.

Zahvalio je građanima koji su u velikom broju od 95 do 98 odsto njih veoma odgovorni i disciplinovani.

- Siguran sam da smo uz sve ove probleme i muke na dobrom putu da pobedimo koronu. Ne zato što predaja nikada nije bila opcija već zato što smo se dobro držali. Kao što Kon kaže da dobro stojimo na terenu, da upotrebim taj fudbalski rečnik - više je lopta na njihovoj polovini nego na našoj i moramo da da budemo obazarivi o da iz kontrnapada i nekom našom greškom ne primimo gol i pobeđujemo svakako - rekao je Vučić.

Vučić je čestitao svima koji slave Vaskrs po gregorijanskom kalendaru, a pravoslavnma praznik Cveti, a ostalim poželeo dobro zdravlje i dobre dane.