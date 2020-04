Vučićević za Pink: Deo opozicije zloupotrebljava bolest predsednikovog sina u političke svrhe! To je jadno i bedno!

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da je napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučić zbog toga što se njegov sin Danilo leči na Sajmu gde i svi drugu građani deo kampanje takozvane opozicije koja za cilj ima otimanje vlasti.

- Deo takozvane opozicije iz Saveza za Srbiju koronavirus doživlaja kao saveznika. Oni bi voleli da se Srbiji desi italijanski ili španski scenario, da bi za to mogli da optuže vlast i sruše je bez izbora. Ovo je pokušaj nasilnog otimanja vlasti, bedni napad na Danila je deo toga – naveo je Vučićević gostujući na Pinku.

On je istakao da je to pokazatelj sa kolikom mržnjom gledaju na sve one koji ne misle kao oni.

Vučićević ističe da nije Vučić svog sina poslao ni u bolnicu, ni na Sajam, već su odluku o tome doneli lekari.

- To je protumačeno na potpuno pogrešan način. To što je uradila takozvana novinarka Birna je jadno, bedno, tužno, toliko je strašno da čovek mora ostane bez reči. Zameraju predsedniku države to što se njegov sin ni na koji način ne razdvaja od drugih građana ove države – naveo je Vučićević.

On je dodao da je predsednikov sin je oboleo od bolesti od koje je već 100 ljudi u ovoj zemlji umrlo i umesto da ćute, ako već ne mogu da podrže Danila koji ima 22 godine u borbi protiv bolesti, oni od toga prave politiku.

Prema njegovim rečima, Danilo Vučić je bio zadržan na Infektivnoj klinic jer su to doktori rekli, bio je ozbiljniji slučaj, a sada mu je bolje i prebačen je na Sajam.

- I sada kažu ne treba on da bude na Sajmu, postoje bezbednosni protokoli ...Kakvi protokoli? Takvi napadi su strašni. Svi treba predsedniku da kažemo svaka čast i njemu i njegovom sinu koji se nisu ni na koji način razdvojili od običnih građana. Za privremenu bolnicu na Sajamu su govorili da ništa nije valja, a sada kada predsednikov sine ide tamo, kažu krše se bezbednosni protokoli. Da je Danilo suprotno zdravstvenim protokolima prebačen na neko drugo mesto ili da je poslat u kućnu izolaciju onda bi rekli on je iznad zakona – naveo je Vučićević.

Kako je dodao, deo opozicije preko tajkunskih medija brutalno zloupotrebljava zarazu i čnjenicu da je zaražen predsednikov sin u političke svrhe.

-Napadate predsednika jer se njegov sin leči u skladu sa svim protokolim i ne razlikuje se od ostalih građana. Cilj je od početka korona krize do danas da se lažnim vestima, napadima koji nisu utemeljeni na činjenicama, stvori stanje sumnje i histerije i haosa i oni pokušaju na silu bez izbora da otmu vlast – dodao je Vučićević.