Svet je i dalje u pandemiji, sa kovidom se i dalje borimo i moramo da se fokusiramo na to. Ljudi koji napadaju poslanike i ministre ispred Skupštine Srbije neće proći nekažnjeno, jer postoje zakoni koji moraju da se poštuju, rekla je za televiziju Pink premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je rekla da neće proći nekažnjeno, jer postoje zakoni koji moraju da se poštuju, i ističe da koliko god neko misli da je jak i nasilan i da može da maltretira ljude, ne može, ističe premijerka.

„Svi moraju da poštuju zakone Repulike Srbije. Ja sam upravo došla iz Vlade i nažalost mi ne možemo više da se bavimo ni našim zdravstvom. Sve se ovo dešava nakon ukidanja vanrednog stanja. Moramo polako da se vraćamo i u privredu. Moramo da vraćamo društveni život i da jačamo“, rekla je Brnabić i istakla da nismo i dalje vam opasnosti.

Ističe da se naši medicinski radnici i dalje bore, i dodaje da ne može da veruje da su Boško i njegovi ljudi tako lako zaboravili na te ljude koji se i dalje bore za živote.

„I to pokazuje koliko im je stalo do građana i do demokratije kao i rada parlamenta. A da ne pričam uopšte o privrednom rastu i arzvoju“, rekla je Brnabić.

Kako kaže, zakoni se moraju poštovati ali dodaje da je teško raditi u interesu građana u ovim uslovima.

Ona ističe da žele da spreče rad Skupštine koja radi u interesu građana Srbije.

„Stekli su se uslovi i čekali smo prvi dan kada su se ispunili uslovi za ukidanje, hteo je da spreči i to. Sinoć smo imali razurarenu rulju ispred Skupštine. Žao mi je što ti ljudi misle da je jedini zajednički imenitelj da mrze Aleksandra Vučića i da probijaju ograde, žele da pale automobile, da budu sa pijanim ljudima koji samo žele da izazivaju incidente“, rekla je Brnabić.

Kako kaže, danas smo imali napad na narodne poslanike i na ministre koji su išli na svoje radno mesto pred građane Srbije, kako bi radili u interesu ove zemlje.

„Možemo da se slažemo ili ne, ali da razurarena rulja sa kriminalnim dosijeima napada poslanike, to ne može da se toleriše. Ovo je zaista ne zabeleženo u novijoj istoriji Srbije. Da ljude kojima su građani dali mandat i koji ih predstavljaju, kao i ministre koji su krenuli da obrazlože predloge Vlade dožive da neko želi da ih bije i spreči im ulaz u Skupštinu“, rekla je Brnabić i istakla da ovo nije lice Srbije ali ni Narodne skupštine Srbije.Ističe da je ovo lice Boška Obradovića, Dveri i Saveza za Srbiju.

„Molim vas samo da ne pokušavamo da imamo nenormalne racionalizacije. Boško ovo sam nije smislio. Bez izričitog odobravanja Đilasa on ovo ne bi uradio. Da se ne slažu sa ovim oni bi reagovali. Ovo je još jedan samo u nizu događaja od ovih ljudi. Prvi su uz Dragan Đilasa kada on govori i bili su prvi i ikada su ovi sedeli i kršili zabranu kretanja. Nasrnuli su fizički na ljude samo zato što se ne slažu sa njihovim pogledima. Oni konstantno vređaju i žene i sve nacionalne manjine“, rekla je Brnabić ističući da je to isključivo Savez za Srbiju.

Kako kaže, ovo je očigledan napad Saveza za Srbiju kojima je napad jedina politika kao i frustracija zbog toga što ne mogu ništa da urade.

„Srbija ima Ustav i zakone, mi smo tu za građane, i ti zakoni moraju da se poštuju, možete da se žalite kome god želite“, rekla je Brnabić.

Ona ističe da to ne ide baš ako, ističe da to nije politika, ni država, a svakako nije ni Srbija.

„Mi zaista dajemo sve od sebe da ojačamo institucije u Srbiji i ja se trudim da poštujem svu podelul vlasti i odgovornosti“, rekla je Brnabić.

Kako kaže, čeka sa nestrpljenjem dan kada će sudstvo da krene da radi svoj posao, i ističe da kao predsednica vlade ne može da sudi ovim ljudima, niti da presuđuje, već to mora, kaže, da radi sudstvo.

Ona je istakla da su na tim mestima i dalje ljudi koje je prethodna garnitura postavila i to pokazuje, kako kaže, najviši stepen vladavine prava.

„Znate, sada imamo sudstvo, tužilaštvo koja ne reaguju ni na poziv za vojni puč, ni za vojni udar. Ono što čuva ovu zemlju su njeni građani, Vlada koja radi u interesu građana i predsednik koji čuva Ustav“, rekla je Brnabić.

Kako kaže, nasilje nije politika i dodaje da nasilje mora da se osudi.

„Boško je direktni eksponent Dragana Đilasa i to je nasilje, to nije politika“, rekla je Brnabić.

Ističe da će u narednim danima razgovarati sa ljudima iz EU zbog ovih incidentata.

„Oni su toliko insistirali na međustranačkom dijalogu, pa me zanima da li to ovako zamišljaju. Oni su u naš izveštaj o napretku uveli SZS kao jednu od vodećih opozicionih organizacija iako su van parlamentarna i na dijalog su ih stalno zvali. Pa su nas terali da sa njima sedimo na tim međustranačkim dijalozima. Pošto su ih vodili u Brisel propagirali vladavnu prava, sada me zaista zanima i insistiraću da čujem da li je to taj parlamentarizam koji potencira EU“, rekla je Brnabić.

Ona je istakla da u velikoj meri budućnost Srbije zavisi i od toga kakva je opozicija pored toga što Vlast ima najveću odgovornost, ali dodaje, neće da se njihova odgovornost briše.

„Nažalost smatram da ova priča nije gotova“, rekla je Brnabić, dodavši da im je jedina politika da se bune i budu protiv svega što se radi i odluka koje se donose u Srbiji.

Ističe da nas je jedna stvar sve ujedinila a to je bio kako kaže, aplauz za lekare za koji nije bilo bitno za koju si političku partiju.

„Neko je video da to može da iskoristi za svoju političku dobit. Pa su onda izašli na ulicu, pa zatim ispred predsedništva. Sve je to deo jednog master plana i ovo je samo sledeći korak, ništa se nije završio. Doveli su kriminalce ispred Skupštine i ovo je zaista pređena crvena linija“, rekla je Brnabić i istakla da je na njima odgovornost da čuvaju mir.

Kako kaže, neće policijom na njih jer oni to upravo žele, mi želimo, dodaje stabilnu Srbiju i nova radna mesta.

„Ne smemo da ugrozimo živote naših ljudi i naše dece i nećemo ugroziti. Ako treba da trpimo uvred i poniženja neka, ako je to za naše građane. Samo ih molim da ne vređaju. Mogu samo da obećam građanima Srbije da će Vlada čuvati mir u ovoj zemlji i ja ću se lično truditi da obezbedim da svi u svetu znaju o čemu se ovde radi“, rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da građani Srbije mogu da izađu iz Srbije, to sada više zavisi od zemlje u koju žele da odu.

„Što se tiče naših građana iz inostranstva, danas je usvojena odluka da kada se vraćaju u zemlju da će biti dovoljan PCR test koji pokazuje da ste negativni a koji ste uradili u poslednjih 72 časa, i onda vam ne treba karantin od 14 dana. Što se tiče izlazaka oni to mogu. Malo smo procesuirali ulazak stranaca, posebno zbog studenata, tako da će i to biti test ne stariji od 72 sata, s tim da ćemo u zavisnosti od nekih stvari imati možda neka ograničena kretanja, o čemu će se sutra komunicirati“, rekla je Brnabić.

Ona ističe da je na građanima i dalje lična odgovornost, dodaje da je došlo danas do blagog skoka obolelih, ali i dodaje da to nije razlog za zabrinjavanje, kao i da je situacija pod kontrolom.Kako kaže, dok se ne pronađe vakcina moraćemo da živimo u ovoj novoj normalnosti, dodaje da su mere opreza neophodne, kao i da je važno da se stalno peru ruke i da se drži fizička distanca, dodajući da je situacija pod kontrolom i da ćemo pobediti.