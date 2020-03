Brnabić: Srbija će pomoći svojim građanima

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je večeras da će Srbija pomoći svojim građanima koji su ostali u inostranstvu, ali da moraju biti strpljivi.

-Ugrožavate ljude kod kuće, jer niste na vreme shvatili da je u svetu pandemija, čekali ste da završite odmor pa onda da se vratite. Nema veze, na raspolaganju smo, pomoći ćemo našim ljudima - rekla je ona.

Kako je navela, ako ne može sada da se pošalje avion, to je zato što je poslat po medicinsku opremu i pomoć. Objasnila je i da je ovo borba svih nas, pa i onih gradana koji se sada nalaze na Šri Lanki, koji moraju da sacekaju avion i pomoć. Danas se vratio avion iz Istanbula, a sutra ide ka Londonu, veliki broj gradana vraća se u zemlju, a premijerka navodi da je to izuzetan izazov za naše zdravstvo. Navela je i da su svi koji su do sada ušli u Srbiju testirani.

-Od juče ujutru su svi testirani, koji su negativni na koronavirus puste se kucama uz obavezu da budu u samoizolaciji 14 ili 28 dana, a pozitivni idu na dalje lečenje - navela je ona.

Samo juce i danas tokom dana vraceno je 400 ljudi iz Slovenije.

-Zaista je neozbiljno od nas da šaljemo naš avion na Šri Lanku ili Peru, naši avioni lete po celom svetu da donose pomoć i stvari koje smo kupili. Pokušavamo da nađemo način da ti ljudi ne čekaju mnogo, ali po prioritetima sve organizujemo - rekla je Brnabić.

Navela je i da će Srbija biti u kontaktu sa ljudima koji su tamo.