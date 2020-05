Povodom prebijanja poslanika Marjana Rističevića, nekome je palo na pamet da je trenutak da se stvar spinuje i da se nasilnici pretvore u žrtve. Iz SZS sada pokušavaju da okrenu kako je on napao njih, a ne oni njega, što je apsurdno, rekao je za TV PINK marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Kako kaže, u tome im pomažu određeni mediji koji svode stvar na nešto banalno i nebitno, iako ovo to, dodaje, uopšte nije.

“Ovde imamo situaciju gde je politička organizacije primenila silu i to na samim vratima jedne od osnovnih institucija demokratskog društva, pokušajući da destruira tu instituciju i da izazove incident. Pokušavaju da se pretvore u pravednike i borce za slobodu i sve ono što nisu”, rekao je Krstić.

Kako kaže, smatra da je većina ljudi u Srbiji zgrožena svakim nasiljem, posebno ovakvim na vratima ustanove koja treba da obezbedi da se politika u Srbiji vodi bez nasilja.

“Politika zato služi, da se neslaganja dovedu u političku ravan gde bi se isključio politički obračun”, rekao je Krstić.

Ističe da je ovo način da se Skupština obesmisli, posebno, dodajući u kontekstu kada su izbori za 40 dana i da se baci senka na njih i da se, kako kaže, pokažu unapred kao nevažeći i neregularni.

“Oni računaju da to da je laž jača od istine i da neće isplivati snimci. Demanti nikada ne možete da skupite, štetu nastalu lažnim vestima je teško smanjiti. Oni se na to oslanjaju i bez ikakvog stida se bave lažima na svaki način. Tepić, ukoliko je uspela da od kokošaka vidi marihuanu, šta joj je teško da od privezaka od ključeva vidi nož”, rekao je Krstić.

“To je dosta komično pogotovo kada novinari pronađu sve snimke pa imaju i dokaze. To je jedna situacija u kojoj se vade fleke i u kojoj su neki od članoce SZS shvataju da je to što je radio Boško nedopustiva stvar i pokušavaju da spinuju i okrenu stvar naopačke”, rekao je Krstić.

Krstić je rekao da se lažima homogenizuju pristalice kojima nisu bitni argumenti već da se samo pljuje Vučić.

“Mene čudi što oni insitiraju na ovoj vrsti aktivizma, na promociji lažnih vesti i nasilničkog ponašanja, a nemaju ni jedan jedini argument, a strašno su obrukani, to su ljudi koji su se obogatili u prošlim vlastima. Oni sada te ljude nude kao spas za Srbiju i u takvom kontekstu, uz nedostatak ideja i programa, preostaje vam da se molite Bogu da će neki incident da izvede ljude na ulicu kako bi na neki način profitirali”, rekao je Krstić.

Krstić je rekao da je došlo odo iskriovljenja pojma poslanički imunitet I do iskrivljenja tog imuniteta.

“Činjenica da to postoji dovodi do ogromnih mogućnosti zloupotreba i do situacije gde je jedan od lidera SZS omogućio sebi da se ponaša kao nasilnik i kao siledžija. A zatim i da se unosi ulice drugih poslanika, šireći mikrobe, ne nose maske, dovode uopasnost zdravlje i živote građana”, rekao je Krstić ističući da je to izuzetno velika neodgovornost od strane SZS.