Srpska liga: Zahvalnost nemačkim i italijanskim prijateljima za stav o KiM

Srpska liga (SL) izražava veliku zahvalnost političkoj stranci ''Alternativa za Nemačku'' i poslaniku u Bundestagu dr Antonu Frizenu na njihovom istrajnom i principijelnom stavu da je Kosovo i Metohija (KiM) deo Srbije, da se radilo o dobro izrežiranom povodu za NATO bombardovanje Srbije 1999. godine, ali i na iznošenju činjenica o lažnoj državi Kosovo, kao mafijaškoj tvorevini kojom upravljuju ratni zločinci - izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik SL.

Zahvaljujući našim iskrenim nemačkim prijateljima, doći će sigurno do postepenog zaokreta u politici većine evropskih zemalja prema Srbiji i južnoj srpskoj pokrajini, posebno u onim državama u kojima je došlo do političkih promena i dolaska desničarskih snaga na vlast – kaže Đurđev, dodajući da ako se na ovaj način bude češće javno govorilo o Albancima i njihovoj ulozi u stvaranju jedine NATO države u Evropi na srpskoj teritoriji, možemo se nadati da će to pozitivno uticati i na predstojeće pregovore između Beograda i Prištine, a samim tim i na poboljšanje položaja Srba na KiM.

Da stranka ''Alternativa iz Nemačke'' nije jedini primer u Evropi koja ukazuje na ogromnu nepravdu nanetu Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, pokazuje i nedavna izjava italijanske poslanice u Eropskom parlamentu Silvije Sardone iz stranke ''Liga Matea Salvinija'', da prilikom boravka na Kosovu i Metohiji nije videla nijednu suštinsku meru zaštite ljudskih prava pripadnika manjina koji su mahom hrišćani, zbog čega je u Parlamentu uputila i pitanje kakva je strategija EU za Kosovo i Metohiju, kako će da brane hrišćanske i evropske vrednosti i prava Srba koji su neprekidno na nišanu albanske većine koja im pali kuće, pljačka imanja i onemogućava da se zaposle i normalno žive, zbog čega je konstatovala da je neprihvatljivo da se u Evropi događaju takve stvari jednom civilizovanom, golorukom narodu, i da policija nikada ne uspeva da pronađe krivce, što je navelo poslanicu Sardone da zatraži od KFOR-a da nadzire istrage policije, kako bi se proverila korektna procedura njenog rada – zaključuje Đurđev.