Drecun za Pink: Nema nikakve sumnje da je teroristička OVK zločinačka organizacija koja je počinila UŽASNE ZLOČINE! (VIDEO)

Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, ocenio je za Pink da nisu svi očekivali da će Specijalizovani sud za ratne zločine na području južne srpske pokrajine podići optužnicu kojom tereti Hašima Tačija i Kadrija Veseljija za ratne zločine.

- Poučeni negativnim iskustvom iz Međunarodnog suda za zločine na području bivše Jugoslavije - Haškog tribunala, ogromna većina naše javnosti je sumnjala da može da bude i podignuta optužnica. To sve može da bude jedna predstava nakon koje bi se oslobodili bilo kakve odgovornosti i čelnici OVK i njeni pripadnici - rekao je Drecun.

On se osvrnuo na to da je on među prvima i tvrdio kako će ovaj sud podići optužnice kojima tereti sve one koji su počinili ratne zločine protiv srpskog naroda sa područja KiM.

- Hteo sam da pokažem da nema nikakve sumnje da je teroristička OVK zločinačka organizacija, da je počinila užasne zločine i da svako ko se bude bavio dokazivanjem toga neće imati težak posao - naglasio je Drecun.

Kako kaže, uprkos tome što je prošlo mnogo vremena i što nema mnogo živih svedoka i drugog dokaznog materijala, neće biti problem dokazati odgovrnost ove terorističke orgnaizacije za ratne i druge zločine protiv čovečnosti.