LUTOVAC ZA PINK O ĐILASOVOM TVITU: To može da se izjavi samo iz zlobe, a zloba odražava nemoć čoveka

Zlatko Lutovac, ekonomski stručnjak, povodom optužbi lidera dela opozicije Dragana Đilasa da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovoran za svakog zaraženog koronavirusom, kaže da zloba odražava nemoć čoveka.

- On iz zlobe to može samo da izjavi. Predsednik je kriv za koronu, kriv je što pada kiša. Kriv je što pada kiša, na to smo navikli. Vučić ima rezultate i to narod prepoznaje, prepoznao je i na izborima i tu nije ništa sporno - rekao je Lutovac za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, sporno je što deo opozicije ima takav odnos prema državi.

- Treba da kada je državi teško nema opozicije, treba da postoji opozicija vlasti, a ne državi, a oni su sve, samo ne to što treba da budu prema državi. Nemaju taj patriotski odnos u sebi i narod im je pokazao na izborima šta misli o njima - ocenio je Lutovac.

On navodi da se neki iz opozicije sada skrivaju iza epidemije koronavirusa misleći da će se to loše završiti i žele da na nesreću naroda uberu neke jeftine poene.

- Narod je jasno pokazao na izborima šta misli o politici pomenutih ljudi - istakao je Lutovac.

Aleksandar Čotrić, narodni poslanik i potpredsednik SPO, komentarišući Đilasove reči, upitao je da li je onda Boris Tadić bio kriv za veliki broj umrlih od svinjskog gripa.

- Da li je kriv Dragan Đilas za preminule u Beogradu kada je bio gradonačelnik, a kada je veliki broj ljudi umirao - upitao je Čotrić.

Prema njegovim rečima, tada je zdravstvo bilo potpuno zanemareno, a novac je završavao u džepovima pojedinaca.