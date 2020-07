HIT TVIT I ČETIRI PREDLOGA! Predlog BROJ DVA "NAJBOLJI KVARTAL" privukao je najveću pažnju ove nedelje

U studiju TV Pink ove nedelje su Predrag Kon i Ivan Radovanović.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu. U studiju TV Pink bili su epidemiolog Predrag Kon i medijski konsultant Ivan Radovanović. Jednoglasno, predlog broj dva " Najbolji kvartal" pobedio je ove nedelje.

GLASANJE:

Predlog broj dva "Najbolji kvaral" privukao je najveću pažnju gledalaca: Dušica iz Bora glasala je za predlog broj 2. Kaže da je razlog da glas da ovom predlogu jer je ponosna na svoju državu i rezultate koje je postigla aktuelna vlada. Jelena iz Prokuplja je glasala za borj 2. Pohvalila je dolazak veliki broj stranih investitora u Srbiju i smatra da je to značajno uticalo na rast BDP. Jovana iz Požarevca je glasala za predlog broj 2 i isitče da je ponosna na sve što je predsednik Srbije Alekandar Vučić uradio. Dijana iz Vrbasa glasala je predlog broj 2.

Dr Kon je glasao za predlog broj 2, a za ovaj predlog je galsao i Radovanović.

Na spekulacije o tome da neko vreme nema u javnosti ne pojavljuje dr Branimir Nestorović, dr Kon je rekao da ne zna zbog čega je to tako.

-Nema ga neko vreme, nije bio samo jedno vreme na poslednjoj sednici Krizog šaba - rekao je dr Kon na početku emisije. Kaže da je dobra vest za Beograd i Srbiju da dolazi do zaravnjanja krive, ali i dalje apeluje na odgovornost građana.

Na pitanje da prokomnetariše vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rešio da uzme još jedan studentski indeks, Radovanović kaže da je predsedik studioan i predan u svakoj oblasti za koju se odluči da se pozabavi.

-Znam da čim se predsednik interesuje za neku oblast, on će da uzme svesku i olovku i da reši da uči sve o tome. On ne bi imao problem i da ode kod Duško Vušoveća i pita za savete oko toga kako postati dobar trener - kaže Radovanović, dodajući da ne veruje da bi u suprutom bilo drugačije.

Predlog broj 1 - Drugi pik

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 396 novozaraženih virusom korona, a preminulo je još 11 osoba, saopštio je danas pokrajisnki na konferenciji za novinare sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

-Nakon ukidanja vanrednog stanja, utisak je bio da je prošao rizik. Međutim, ispalo je da nije tako. Utakmice, izborne aktivnosti, protesti i sve gde su se ljudi okupljali - rekao je dr Kon. On je demantovao svaki natpis da su članovi Kriznog štaba učestvovali u bilo kakvoj zaveri.

-To nije racionalno razmišljanje. Sve ono što ne pripada akademskoj komunikaciji odbacujem sa užasavanjem - naglasio je dr Kon komentarišući navode nekih medija koji su stavljali u kontest članove krizog štaba i diskutabilne podatke vezane za statisku koronavirusa u Srbiji.

Radovanović ističe da je Krizni štab "od marta pod opsadom raznih, neodgovornih medija".

-Oni su pod opsadom raznih teorija zavere. To su ljudi koji sve to vreme se trude da nešto pomgnu i ostavljeni su na ledini - kazao je Radovanović.

Dr Kon kaže da su svi članovi Kriznog štaba do sada dali sve od sebe u brobi sa COVID-19. Kaže da su njegove porke u javnost samo reakcija na napde. Kaže da je zdravstveni sistem Srbije toliko elastičan da je fasciniran.

-Ovakav način širenja kapaciteta i razmišljanja funkcioniše dobro, u nekoj drugoj zemlji on bi pukao do sada. Ministra Lončara gotovo da ne znam, ali taj elsatičan sistem koji je stvorio i koji funkcioniše omogućio je da da sistem ne pukne. Sistem jeste na ivici pucanja, ali ne verujem da će se to desiti - isitče dr Kon. Kaže da od sledeće nedelje očekuje vidljive rezultate.

Predlog broj 2 - Najbolji kvartal

Prema podacima Evropske komisije, Srbija je ostvarila rast BDP od 5 odsto u prvom kvartalu 2020. To ujedno ubedljivo najbolji rezultat u regionu.

Radovanović kaže da je pohvalio Vučića zbog ovog uspeha, a da je to uradio sa vrlo jasnih pozicija.

- Nisam član SNS-a, nisam politički angažovan, ali užasno me nervira vrsta socijalne distance koja se pravi od svakoga ko misli drugačije. Ono što je dobro učinjeno se i obrazloži, a onda ispadneš "bot" ili "kreten". Teško da me pogađaju ovakve reči - kaže Radovanović za "Hit Tvit".

Kaže i da je Vučić sa radikalskom prošlošću najnapredniji političar, dok je deo opozicije otišao u prošlost, u 20. vek.

- Vraćaju nas u ono stanje kada smo reagovali samo na naređenja. Vučić radi drugu stvar i pokazuje da je moguće da se rezultati postignu i da ne trebaju opravdanja - kaže Radovanović.

Ističe da smo društvo u kojem se svi bave glupom dnevnom politikom i time ko je na vlasti, dok se društvom niko ne bavi.

- Nama trebaju odgovorni pojedinci koji će shvatiti da niko nema lošu nameru i treba da shvatimo da 90 odsto našeg vremena i ono što u njemu uradimo, nema veze sa vlašću - kaže Radovanović.

Dr Kon kaže da, da nije bilo vlasti koja je dala predlog da se proglasi vanredno stanje, ne bismo imali policijski čas, zatvaranje starijih od 65 godina, a da je sve to bilo efikasno. Ističe da je reakcija na prvi udar bila izuzetno efikasna, a da opuštanje daje loše rezultate i da će ostati upamćen istorijski.

- Mere koje su preduzete za same izbore nisu mogle da budu bolje, mere u predizbornoj kampanji su se znale, ali od preporuka nismo mogli dalje. Preporuke su uvek bile na snazi i kod nas građani drugačije reaguju na preporuke i ništa nije dovoljno efikasno kao vanredno stanje - kaže epidemiolog.

Ističe da bez "drila" nema brze reakcije, a za ovakve situacije moramo da se vežbamo.

Ističe da nismo u drugom talasu, već u drugom piku, a da je u suštini ovo samo terminologija, bez suštinskog značaja.

Predlog broj 3 - Stranačke pobune

Govoreći o podelama unutar SPS-a, ali i Trifunovićevom komentaru na račun Dragana Đilasa i njegovog Saveza za Srbiju, Radovanović kaže da je zgrožen opozicijom koja je postala rijaliti.

- Ne znam da li ljudi kojima je stalo do toga, razmišljaju da je neko uspeo da ih ubaci u veš mašinu sopstvenih iluzija, i oni se unutra vrte i nikako da izađu napolje, sve vreme se usput međusobno pljuju. Ovo treba da je politička alternativa, a mislim da je za sve kriva ogromna želja pojedinaca da budu popularni i da se o njima priča - kaže Radovanović.

Kaže da njihove reči "samo zvevče i zvuče, a ne znače ništa, te da se one raspadnu nakon nekoliko racionalnih pitanja".

- Najavili su slobodan parlament, šta to znači? Hoće da vladaju tako što će sami sebe izabrati u parlament. Onda će da se glasa po broju zuba, ili će na osnovu broja zuba da se biraju poslanici - kaže Radovanović.

Dr Kon, govoreći o napadima na njega tokom vanrednog stanja, kaže da takvi napadi nisu značajni, da ih je bilo malo i da je daleko više bilo pozitivnih komentara.

- Sa opozicionim liderima se nisam sretao, a ko god da je bio na vlasti, imao bi moju podršku da postupi kao što je aktuelna vlada postupila. Nikad se pandemijska situacija ne bi rešila bez podrške vlasti i moj principijelni stav je da je moja pozicija potpuno nestranačka i bez političkog opredeljenja. Ovakav stav je nužan. Baviti se merama u pandemiji je ozbiljan posao i to nije igra - navodi dr Kon.

Kada je reč o prof. Radovanoviću, dr Kon kaže da protiv njega neće reći ni reč, budući da je reč o njegovom profesoru, a da bi se on dobro snašao na njegovom mestu.

- Najlakša pozicija je neprekidno biti protiv, a ako moraš da dođeš i dopreš do političara i naroda, moraš uneti celog sebe, inače nema ništa. Ako narod ne vidi da si se potpuno uneo, neće ti verovati - kaže epidemiolog.

Predlog broj 4 - Đoković u piramidi

Novak Đoković obišao je čuvene Bosanske piramide, a tokom boravka u BiH, susreo se i sa Hankom Paldum. Radovanović kaže da je Đoković uradio strašno mnogo i da bi ga iko osuđivao, taj neko takođe mora da uradi dosta.

- Svaka veličina se ispljuje, svaka veličina se ugazi i cela ova tema je sumanuta. Đoković je otišao na odmor, viđao se sa ljudima sa kojima je voleo i ne vidim zašto bi to bila tema. Njegov je izbor gde će ići, kao što ima pravo da sedne sa ljudožderskim plemenom i sa njima razgovara - kaže Radovanović.

Dr Kon kaže da Novaku Đokoviću, velemajstoru sporta, želi sve najbolje i puno uspeha.

- Nemam šta da mu prigovorim. Jednom sam ga pomenuo zbog vakcina i bio bih jako srećan da se čujem sa njim, jer jesam njegov obožavalac. Neprekidno sam uz televizor kad on igra. Želim mu da se lepo odmori, sa kim hoće, gde god hoće - kaže dr Kon.

ističe da ne može da ulazi u njegova razmišljanja po pitanju alternativne medicine.

- Druga je stvar što on ima uticaja na ljude, a svaki njegov korak se prati. To je njemu verovatno opterećenje, a možda i nije - kaže dr Kon.

Sve što je učinio za srpski sport je, kaže, toliko veliko, da su ovakvi izleti Novaka Đokovića beznačajni.