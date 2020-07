STEFANOVIĆ: Dragan Đilas i lideri SZS više ni sami ne znaju šta su im poruke koje upućuju građanima!

Očigledno je da će Srbija nakon Đilasove „skupštine“, sada dobiti i Đilasovu kolonu, pošto mu „skupština“ izgleda nije bila dovoljna. Teško je i zamisliti kako će ta kolona izgledati, jer nisam siguran ni da lideri Saveza za Srbiju više i sami znaju šta su im poruke koje upućuju, rekao je Nebojša Stefanović član Predsedništva SNS-a.

- U trenutku kada Dragan Đilas kaže da Srbija treba da zahteva da bude uključena u zajedničku nabavku vakcina koju Evropska unija pregovara, Boško Obradović istovremeno poručuje da Srbija ni pod razno ne sme da uzme ni kinesku, ni evropsku, niti bilo koju drugu vakcinu i ne sme uopšte da vakciniše svoje stanovništvo. Nisam siguran ni da li su protiv vakcina za MMR ili samo ovih protiv korone ili se protive i jednoj i drugoj. Da li na kraju podržavaju da se sarađuje sa Kinom i Rusijom ili Evropskom unijom ili ne podržavaju saradnju ni sa jednima ni sa drugima? - kaže Stefanović.

Stefanović je ukazao i na ekonomsku situaciju u kojoj se Beograd nalazio dok je Đilas bio na njegoovm čelu.

- Da li su za ekonomiju onakvu kakvu je video Dragan Đilas, u vremenu dok je bio ministar, direktor Narodne kancelarije i gradonačelnik Beograda? U toj njegovoj ekonomiji, grad Beograd ostao je sa budžetskim deficitom od više od 20%, te u njoj nije bilo mesta da se izgrade vodovod i kanalizacija ni u jednoj opštini u Beogradu, tek nešto malo za šminku. Novca u budžetu ostalo je tek da se seku platani i ugrade podzemni kontejneri, po burazerskoj ekonomiji, kako je to Đilas radio sa svojim direktorom Stamenkovićem. Od kontejnera je ostalo koliko i od platana. A Stamenković je danas u Americi, bežeći od ruke pravde u Srbiji - ukazao je Stefanović, isitčući da je cilj Dragana Đilasa da se vrati na vlast po svaku cenu.

- Da li toliko agresivno želi da se vrati na vlast, da bi celu kolonu uposlio u svoju firmu, pa ponovo svojoj firmi dodelio najunosnije poslove i nastavio da od države uzima milione? Da bi ta kolona nastavila da od građana Srbije uzima sve što su neki drugi, prethodnih osam godina, konačno uspeli da spasu, poprave, reformišu i urade potpuno drugačije nego što je radio Đilas za vreme svoje vlasti.Da li su lekari koje uporno pominje, isti oni lekari, koji su u vreme Dragana Đilasa imali plate manje, nego što ih danas imaju medicinske sestre? Šta može da im obeća zapravo – da bi im plate vratio na isti nivo koji su imali u njegovo vreme - na ne više od 55.000 dinara? Da li treba neko da ih podseća da nisu bili u stanju da u glavnom gradu izgrade bar jedan ozbiljan zdravstveni objekat, a da ne govorim o tome da su građani na nabavke iks-noža, gama-noža, magnetnih rezonanci i skenera čekali više od decenije. Srećom po Srbiju, neko je umeo i da izgradi i da nabavi.I nije ni važno naročito ono što Dragan Đilas priča. I on sam zna da to što izgovara nije istina, baš kao i sve ono što emituje u ogromnom broju svojih medija. Publikovanje napada, izmišljotina i vređanja, kojima su danas konstantno izloženi Aleksandar Vučić i drugi ljudi iz vlasti, nisu se mogli ni zamisliti u prethodnom periodu. Tada je Đilas bio bog i batina u zemlji, a mediji nisu smeli da prenesu ni najmanju kritiku na njegov račun od strane tadašnje opozicije. Bio je nedodirljiv, a njegovo ime zaštićeno baš kao što su zaštićeni beli medvedi. O tome je dovoljno svedočila Verica Barać - rekao je Stefanović u svom saopštenju.

Kako kaže, bez obzira na medije za koje važi imidž da ih sam Đilas otvara i kreira njihovu uređivačku politku, činjenice koje su očigledne je nemoguće prikriti. Kako naglašava poltika SNS-a u zemlji i regionu pokazuje da je Srbija danas na pravom putu.

- Verujem da, bez obzira koliko portala otvarali i medija osnivali, koliko god laži iznosili, ne mogu sakriti ni ove, ni ostale činjenice. Neke od činjenica su da je u njihovo vreme takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, a da nisu ni prstom mrdnuli. Pokret prstom im je jedino značio da podnesu zahtev Međunarodnom sudu pravde, čije dalekosežne posledice i danas osećamo. A danas svim silama napadaju Vučića koji je kriv zato što je njihove neuspehe i poraze promenio i vratio Srbiji mogućnost da pregovara, mogućnost da se ponovo pita i da ponovo može da zaštiti interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.Nacionalne interese Srbije videli su kao platformu za izvinjavanje svima u regionu, a da istovremeno nikada nisu tražili zaštitu srpskih interesa ni u jednoj bivšoj jugoslovenskoj republici. Sa Republikom Srpskom su bili u dobrim odnosima, ali samo na rečima. Danas Aleksandar Vučić gradi i mostove i puteve sa Republikom Srpskom, ali i u Republici Srpskoj. Danas možemo našem narodu u Republici Srpskoj da pomognemo sa medicinskom opremom i vozilima, u izgradnji škola, bolnica i vrtića. Danas je Srbija zemlja koja i pored epidemije korona virusa uspeva da održi trend ekonomskog rasta i koja će uspeti da se izbori i sa ovim izazovom.Srećom, ljudi u Srbiji imaju svoju glavu, veruju svojim očima i ušima, i jasno znaju šta nudi Đilasova kolona. Ako su kojim slučajem i zaboravili, podsetio ih je nedavno. Svi smo jasno videli kako to cela njegova kolona namerava da dođe na vlast – bacanjem kamenica i lomljenjem nogu policajcima, prebijanjem novinara, lomljenjem imovine naše zemlje, pretnjama i vređanjem sudija, tužilaca i teško svima koji ne misle kao oni. Svim sredstvima, sem jedinim legalnim – voljom naroda Srbije - rekao je Strefanović.