Marketinški stručnjak Nebojša Krstić, govoreći o napadima u pojedinim medijima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je da im je on uvek "dežurni krivac" za sve.

- On se ne ponaša kako bi njima odgovoralo. Da se on pojavljuje jednom u dva meseca u nekoj prigodnoj prilici, da preseče neku vrpcu ili da neku humanitarnu pomoć i nestane on bi bio izuzetno dobar predsednik - nikoga on ne bi dirao i nikome on ne bi smetao - ocenio je Krstić za Pink.

- Vučić se ne ponaša tako, ustaje u cik zore, zove ministre da vidi jesu li stigli na posao, bavi se svim problemima koje Srbija ima, preuzima na sebe sve najgore i najteže probleme od kojih su svi bežali i od kojih svi beže i onda je samim tim praktično i meta svih i postao je krivac za sve pa čak i ove najbizarnije detalje za koje ne postoji pandan u svetu da se neko proziva za košulju, sako ili džemper - dodao je Krstić.

Kako kaže, skupilo se nekoliko ljudi u parku da prozivaju predsednika i naglasio da su to ljudi koji su članovi Đilasove stranke.

- Ljudi koji su članovi organizacije čoveka koji je jedan od najbogatijih Srba, koji je postao najbogatiji u vreme svoje vlasti, bave se cenom sakoa što je nenormalno - ističe Krstić.

Glavni urednik "Srpskog telegrafa" Milan Lađević je rekao da se ne slaže sa Krstićem da se Vučić ne pojavljuje da bi napadi bili manji, jer, kako je podsetio kad se predsednik ne pojavljuje onda se priča kako je bolestan.

- Nikada ovde nećemo moći da udovoljimo ljudima. Oni su frustrirani politikom Aleksandra Vučića i onda pokušavaju po svakoj temi da ga napadnu - naglasio je Lađević.