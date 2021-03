KRSTIĆ ZA PINK: Đilas nije kompetentan da govori ko je novinar a ko ne. Pokazao je na konferencijama bahatost (VIDEO)

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić govoreći o ponašanju Dragana Đilasa na konferencijama za medije istakao je da je on pokazao ’’vulgarni seksizam, bahatost i verbalno nasilje’’.

-Šta se njega tiče kakvu ima retoriku i kako izgleda to nije uopšte njegova tema, on mora da odgovori na pitanja koja mu novinar postavi a ne da on određuje ko je novinar i ko nije, jer on uopšte nije kompetentan za to – smatra Krstić.

-On je u svom životu bio i vlasnik tabloida, i imao je uticaja na različite medije ali to ne znači da je kompetentan da određuje ko jeste a ko nije novinar – dodaje.

Kako kaže, njemu je zanimljivo da posle ovih uvreda koje je Nešić dobila od njega da je reagovalo samo jedno novinarsko udruženje.

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za digitalna izdanja u ’’Večernjim Novostima’’ Andrijana Nešić govoreći o trećoj konferenciji za medije lidera SSP-a Dragana Đilasa istakla je da je opet bilo uvreda i na račun drugih novinara.

Nešić kaže da je Đilas rekao da su ga advokati savetovali da ne razgovara sa njim i naglasila je da ona nije tražila razgovor sa njim, već samo da joj odgovori na pitanje na konferenciji.

Ona kaže da joj nikada nije odgovoriona pitanje odakle mu računi na Mauricijusu, u Honkongu, Švajcarskoj.