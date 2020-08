VUČEVIĆ: Teške odluke su uvek bile na Vučiću i SNS, a privilegije hoće svi

Gradonačelnik Novog Sada i potredsednik SNS je analizirajući aktuelnu političku situaciju govorio o formiranju predstojeće vlade, mogućim koalicijama ali i izazovima pred kojima se Srbija nalazi I pre svega njen predsednik.

On je izjavio da nije nikakva novost da je mnogima za sve kriv Aleksandar Vučić pa čak ia ako pada kiša, ako izgubi omoljeni klub… Ipak misli da predsednik Vučić sve to može I da hendluje i da gura, ali da to nije lako pre svega za njegovu porodicu. Vučević uverava da Vučić ima velika leđa i da io te kako ume da se nosi sa tim teretom.

Različita mišljenja na predsedništvu SNS, nije reč o matematici već politici

Vučević je odgovarajući na pitanje o spekulacijama i mogućnostima kada je reč o formiranju nove Vlade i eventulanim koalicijama odgovorio:

Iznoošenje različitih stavova oko potencijalne koalicije imli smo prilikom konsultacija kod predsedika Republike. Kulminacija tog izjašnjavanja bila je na sednici predsedništva SNS gde su se članovi izjašnjavali o četiri moguća opcije. Prva da SNS bude u vladi sa manjinama, druga sa SPS , treća sa SPAS i četvrta koncentraciona vlada. Stav predsedništva SNS je bukvalno bio podeljen u mišljenima. Stavovi članova predsedništva SNS pre svega će za medije biti interesantni, ali za Vučića i predsedništvo će biti vrlo teško doneri odluku. Ali treba da bude jasno nije ovde reč o matematici, već je u pitanju politika. Brojevi su ovde vrlo jasni. Pitanje političke odluke kakvu vladu hoćemo. To pre svega treba da bude Vlada koja treba da bude partner sa predsednikom, borbi za očuvanje zdravlja naših građana, ali i nastavk borbe za ekonomsko jačanje Srbije i snaženje Srbije u svakom smislu. Nama treba Vlada koja će biti tako funkcionalna da i personalno i organizaciono bude na visini zadatka. Pred nama su svavako vrlo teške dve godine do perioda kada će imati izvesne predsedničke i beogradske izbore, ali nikada ne treba isključiti mogućnost i mogućih vanrednih lokalnih, pokajnskih ali parlamentarnih izbora .

Čeka nas težak period u naredne dve godine

Potredsednik SNS ističe da Srbiju u napredne dve godine čeka težak period i pririsak o rešavanja pitanja Kosova i Metohije

- Pritisak na predsednika Vučića će biti sve veći, ali bojim se da mi tu nećemo videti nikakvu dobru ponudu za Srbiju. A nisam siguran i kada bi dobili dobru ponudu da bi je prihvatili. .Mi danas na Kosovu gotovo da nemamo ništa, osim Srba koji tamo žive, a i njih je sve manje. I to je surova istina. Lako je Srbima sa Kosova, Srbovati iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca ili Zrenjanjina... Vrlo je teško Srbima koji žive u Orahovcu ili Velikoj Hoči ili Štrpcu. I ne samo Srbi nego i naša braća Goranci koji takođe žive u teškim uslovima . Ali mislim da to ljudi sa KIM shvataju jer je lista koju je vodio Vučić na poslednjim izborima nikada nije dobila veću podršku.

Na pitanje da li je zbog teških odluka koje Srbiju očekuju u naprednom periodu treba podeliti odgovornost, Vučević odgovara da nije reč o podeli odgovornosti.

- Ključno je pitanje skim možete da radite u okolnostima koji nas čekaju. U podeli odgovornosti stvari su vrlo jedmostavne odgovornost je SNS a privilegije su svih zjadno. Kada god je gadna i teška tema Vučič i SNS moraju nešto da kažu, svi napadi idu na Vučiča i SNS. Nikad nema protesta ni protiv jednog koalicionog partnera. Nije uvek bilo solidarnosti koalicioni patnera i to nije nikava packa njima.

Vučević ističe da je oko odluke o formiranju nove vlade na najvećim mukama upravo predsednik Vučića.

- Prvo je pitanje koalicije, Treba odrediti šta je inters za državu. Za Đilasa, Miškovića to je lični inters, za naš to svavako nije.

Govoreći o namenskoj indistriji Vučević ističe da mu je neshvatiljo da se napada prodaja naoružanja koja je izuzetno vaćna za srpsku ekonomiju.

- Niko naravno ne priželjkuje rat ali činjenica je da se svi u naoružavaju i Srbija jednostavno to mora i sama da radi. Svi ulažu u naoružanje . Neće biti mir u svetu ako mi prestnemo da prodajemo oružje, Tu ulogu će umesto nas preuzeti neko drugi. Ne razumem da se neki konstatno pokušavaju da uruče našu namensku industruju koja zapošljava 17.000 ljudi i što direktno ugrožava našu državu.

Dobro je za čovečanstvo trka oko vakcine

Gradonačelnik Novog Sada kaže da nema dilemu kada je reč o vakciji protiv korone da će biti jedini izlaz iz situacije.

- Svetska trka oko vakcije je počela i to je dobro jer će se nadam uskoro nači izzalz iz situacije oko korone. Spremam sam da primin svaki vakcinu koju odobre stručnjaci. Ne verujem u terorije oko vakcine, moja deca su primila sve vakcije koje su propisane.Nisam stručan i ne želim da u takve rasprave ulazim.

Fokusiran na posao u Novom Sadu

Na pitanje da li sebe vidi u novog Vladi Srbije jasno odgovara:

- Apsolutno i sključivo u ovom trenutku sam fokusiran na svoj posao gradonačelnika Novog Sada. Šta će biti za dve – tri nedelje videćemo... Timski sam igrač i ko politiku ne doživi kao timski sport ne može dobro da razume politiku . Da ne okolišem radim svoj posao i bio bih ponosan i srećan i da u trećem mandatu vodim Novim Sad, a ako bude nešto drugo razogavarćemo pa ćemo videti. Ali to u ovom trenutku ne postoji.

Osvrćući se na novo razjedinjenje popzicije i pojavljivanje snimaka Nikole Jonovića gde ogovara svog bivšeg šefa Vuka Jeremića nazivajući ga polu Bošanjak, Vučević ogovora da njihovu politiku niko normalan ne može da razume.

- Mislim da građani više i ne znaju ni kako se zovu, a kamoli kakvu im je politika i da li je uopšte imaju. Znaju samo da je tu neka tajkunska priča.

Ne bih letovao u Hrvatskoj

O napadima Srba u Hrvatskoj koji su otišli tmo na letovanje , ali i izjavu naprednjaka Vlade Đukanovića da je na mestu predsednika Srbije sve koje su otišlu da letuju u Hrvatskoj otpusti, Vučevič ipak ima diplomatski stav

- Poslanik Vlada Đukanović je moj drug, ali nikada ne bi bio zagovornik teroje da treba otpustati ljude iz sranke zbog toga gde su letovali. Lični je izbora svakoga gde će letovati. Želim da Srbija i Hrvatska imaju najbolje moguće odnose ali ne bi letovao u zenmlji koja proslavlja Oluju . Ali nikada neću moći ni da razumem ni to idepoklonostvo u Srbiji zašto imaju žal za Hrvatskom. Ozbiljno su nas izmasakrirali u 20. Veku, platili smo ozbiljnu cenu u ljudskim životima.