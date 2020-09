Pratite uživo na TV Pink i Pink.rs uživo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Brisela.

U Briselu je održan trilateralni sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Kosova Avdulaha Hotija, šefa diplomatije EU Džosepa Borela i specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka.

-Ti razgovori za nas nisu nikada laki i jednostavni. Mi ćemo da čim se formira nova vlada, da idemo pred Narodnu Skupštinu sa temom KiM - rekao je predsednik Vučić ističući da su tri teme o kojima se razogvara i o tome su se usaglasili. Kaže da nije nezadovaljan današnjim sastancima.

-Suština je slobodan protok ljudi, roba i usluga. To je za nas užasno važno, pogotovo oni koji pristojno žive. To su pitanja od suštinskog značaja za našu zemlju. Važno nam je da imamo zajedničko tržište rada i ekonomiju. Nama je stalo do toga - rekao je i dodao da se pričalo i o nestalim licima i arhivima o njima. Kaže da je to važno da bi se pravda zadvoljila.

-Ne preskačem nikoga, svi su važni. Moramo da znamo gde se nalaze, pa da pokušamo da ih sahranimo. Kada traže pravdu za svoje, zaborave Goraždevac i još neke slučajeve. Moramo da gradimo poverenje za budućnost, a ne da se doživljavamo kao neprijatelji - dodao je.

-Prištinska strana će doneti Zakon o interno raseljenim lica. Očekujemo pomak u smislu naše borbe. Onome ko želi da doćeka starost na svom ognjištu, imaće priliku - dodao je.

Osvrnuvši se na akutelnu situaciju u Hrvatkoj, kaže da je zadovoljan izveštavanjem hrvatskim medija o radu srpske vlade. Kaže da je Srbija uvek spremna na razgovore sa hrvatskim kolegama.

-Spremni smo da razgovaramo, ali ne i da insistiramo. Za nas je to važno, ali ne mogu da se radujem Oluji. Spremam sam samo da položim cvet na svako mesto gde su ubijenin Hrvati, jer je to civilizacijsko dostignuće. Uvek treba da pokažemo želju da saslušamo jedni druge. Jedino što tražimo je poštovanje koje smo spremni da pružimo Hrvatkoj strani - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Vučić za Pink: Ponosan sam na sporazum

Vučić je nakon triateralnog sastanka u Briselu za televiziju Pink rekao da su pregovori bili veoma teški za njih.

- Tri puta sam proveravao da nam ne dođe Hotijeva fascikla - rekao je Vučić.

Kako kaže, ponosan je na sporazum koji je potpisan u Beloj kući i ponosan na činjenicu da su uspeli da se izbore da se ne prizna nezavisno Kosovo.

Predsednik je istakao da autoputeve gradimo zato što to podiže srpsku ekonomiju.

- Iza mene će ostati putevi, pruge, bolnice i crkve u koje je država ulagala. Ali najvažnije su fabrike koje su neki uništavali a mi gradili. I u tome je razlika između nas - rekao je Vučić.

Istakao je da je srpskoj državi uinjena najveća čast u istoriji njegovim prisustvom u "ovalnoj sobi".

Komentarišući spekulacije i napade iz Hrvatske zapitao se zbog čega ga sada optužuju da je u sukobu sa Rusima.

- Ponosan sam na reakiju Srbije koja je pokazala da štiti interese svoje zemlje i nikog drugog. Jer radimo samo u interesu svojih građana - rekao je Vučić.

- Nekada sam na iici suza kada vidim koliko se Hrvati sekiraju za Srbiju. Posebno kada vidim koliko se sekiraju za našu sudbinu, a biću još više kada ih sledeće godine pređemo u bruto domaćem prihodu - rekao je Vučić.

Komentarišući izbore u Šapcu rekao je da je pobedila sloboda i pravda.

- Oni su zakazali izbore za Šabac za 5. septembar jer su im neki rekli da ću u SAD da potpišem nezavisnst, kako bi oni pobedili u Šapcu. Kada su videli da u tom sporazumu mi dovodimo u Beogad američki fond za razvoj, da smo obezbedili učešće u "mini šengenu", onda nemaju šta da kažu - rekao je Vučić.

Istakao je da kada je politika da se vodi suverena i nezavisna zemlja, logično je da budete na udaru svih.

- Prvi uslov da sruše Srbiju jeste da mene sklone, ali to ne ide tako lako kako su mislili - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će pred Narodnom skupštinom tek reći sa čime će trebati da se suočava i dodao da se ničega ne plaši