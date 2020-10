ĐURĐEV: Srpskom strpljenju je došao kraj, vreme je da Albanci počnu da ispunjavaju ono što su potpisali pre sedam godina u Briselu! (VIDEO)

Krajnje je vreme da Srbija krene u odlučne poteze i da povuče odlučne korake, kada su u pitanju srpski interesi na Kosovu i Metohiji, odnosno formiranje Zajednice srpskih opština, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink, predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Komentarišući to što još uvek na Kosovu i Metohiji nije osnovana ZSO, kao i reakciju Srba koji prete napuštanjem vlade zbog toga, Đurđev je istakao da je srpsko strpljenje došlo do kraja, jer je, kako kaže, mnogo vremena prošlo a albanska strana nije ispunila ni jednu tačku sporazuma koji je potpisan.

- Treba da se postavi pitanje da li i mi treba više bilo šta da ispunjavamo, jer je strpljenje predugo trajalo. Pokazali su da nisu kooperativni, da ne poštuju odluke rukovodstva Srbije, ali ni sebe, jer su oni stavili i svoj potpis. Kod njih je opšte ludilo u institucijama, čak su i u Vašingtonu pokazali izvesnu nezrelost – rekao je Đurđev.

Kako kaže, krajnje je vreme da Srbija krene u odlučne poteze i da povuče odlučne korake, da, dodaje, prestane da ih toleriše, kao i da zastupa srpske interese.

Urednik portal Objektiv, Darko Zlojutro, dodao je da Lajčak ide u Prištinu ne bili “nagovorio” Albance da konačno ispoštuju potpis od pre sedam godina iz Brisela.

- Bode oči to što su oni potpisali to pred zvaničnicima i evo čak i posle sedam godina neće ni da pričaju o tome. To pokazuje da EU nema mehanizme da ubedi Albance da bilo koju odluku sprovedu u delo, dok se takođe vidi da, kada oni nešto potpišu u Americi to mora da se sprovede - rekao je Zlojutro.

Kako kaže, raduje ga srpsko jedinstvo na Kosovu, kao i to što je Srpska lista tamo odnela ubedljivu pobedu.

- Došlo je do zida i sada se mora podvući linija. Srbija je ispoštovala sve stavke iz Briselskog sporazuma, i došlo je vreme da vidimo šta su uradili Albanci. Posle sedam godina, pored toga što nisu ispoštovali ništa, pokušavaju da nam vređaju i inteligenciju ističući kako nam ZSO nije ni potrebna jer je to, kako oni kažu, mrtvo slovo na papiru – rekao je Zlojutro.

Kada su u pitanju nastupajući izbori u Americi i njihov eventualni uticaj na razvoj događaja na KiM, Đurđev dodaje da veruje da će ukoliko Tramp pobedi Srbija imati veće šanse da se izbori za svoje interese, nego ako to bude drugačije.

- Dobro je što smo nakon dugo vremena ponovo dobili značajno mesto u Vašingtonu. VIdeli smo kakav odnos ima Tramp prema našem predsedniku, ali i o tim predsetavnicima takozvanog Kosova - rekao je Đurđev.