Bićemo jedina zemlja u Evropi koja će povećavati plate što je neverovatno u ovakvim uslovima krize. To znači da bi prosečna plata sa današnjih 510 ili 515 evra išla na 540 i više u martu, izjavio je predsednik.

Srbija će, po novoj proceni MMF-a da će pad našeg BDP-a ove "korona godine" biti samo jedan i po odsto, biti najbolja zemlja u Evropi, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Bili smo drugi iza Litvanije, ali, po ovoj novoj proceni Srbija će biti najbolja u Evropi. Naša zemlja će 2020. završiti kao zemlja sa zlatnom medaljom - naglasio je Vučić.

Istakao je da MMF kaže da ćemo imati najmanje pad ili minimalan pad u odnosu na druge zemlje.

Vučić je naveo da će Grčka imati minus 9,5 odsto pad BDP-a ove godine, Crna Gora minus 12, Slovenija minus 6,7 odsto, Hrvatska minus devet, Albanija minus 7,5 odsto, Mađarska minus 6,1 odsto, tzv. Kosovo minus 7,5 odsto, dok Srbija samo 1,5 odsto.

- Želim da čestitam građanima Srbije. Mi se time ne zadovoljavamo, jer hoćemo da imamo i pozitivan rast - naglasio je Vučić.

"Imaćemo dovoljno strpljenja, ali ZSO mora da se ispuni"

Vučić je poručio da će Srbija pokazati strpljenje i imaće ga dovoljno, ali Zajednica srpskih opština mora da se ispuni.

On je rekao da više ne reaguje na stalna ponavljanja iz Prištine da će ZSO biti deo konačnog rešenja i u skladu sa kosovskim ustavom.

- Spremni smo da razgovaramo o kompromisnom rešenju, ali, pre kompromisnog rešenja, oni moraju da ispune dogovoreno -, uključujući formiranje ZSO, rekao je Vučić, uoči dolaska specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka u Beograd.

Lajčak dolazi upravo iz Prištine, a nakon najave Srba sa KiM da će, ukoliko izostane formiranje ZSO, možda i napustiti prištinske institucije.

Vučić je naglasio da ZSO ne može da bude nikakva NVO, niti Beograd interesuje tzv. kosovski Ustav, jer bi to onda mogli da primene i bez pregovora.

- Srpska lista je to juče jasno, pametno, nedvosmisleno saopštila. Pokazaćemo trpeljivost, strpljenje...I ne brinite, imaćemo dovoljno strpljenja - rekao je Vučić.

Ponovio je da je važno da se sa Lajčakom razgovara o kompromisnom rešenju.

- Uvek smo za dijalog i razgovor i trudim se da ne odgovaram na svakodnevne gluposti iz Prišine. Želimo mir i stabilnost, protok roba, kapitala, usluga i ljudi. To je važno, a ja da njih vređam, kao što oni nas vređaju, to ne mogu - rekao je Vučić.

"Ogroman novac države za pomoć privatnom sektoru"

Vučić je rekao da je država u situaciji pandemije korona virusa uložila ogroman novac i mnogo pomogla privatnom sektoru i da sve vreme to radi. On je podsetio na tri minimalca, kao i na olakšice za velike kompanije.

Dodao je i da je hotelijerska industrija koja je pretrpela nenadoknadive gubitke dobila ogromnu pomoć države i za hotelske krevete i za sobe po kombinovanom metodu 70 plus 30.

Vučić je napomenuo i da su svi preuzeli naš koncept pomoći privredi od tri cela minimalca i plus dva puta od 60 odnosno 50 odsto za velike kompanije.

- To je ogroman novac, a ljudi zaboravljaju da on ne moze da se baci iz ćupa - rekao je Vučić.

On je precizirao da drzava ima obavezu da reguliše stvari i da naplati porez, ali da je država ovoga puta mnogo učinila.

- Gledaćemo da plate podignemo ponovo medicinskim osoblju - najavio je Vučić.

"Jedini u Evropi ćemo povećavati plate"

Vučić je preneo da je danas na sastanku sa Misijom MMF-a insistirao da se ide na rast plata u Srbiji i istakao da ćemo mi biti jedina zemlja, ne samo u okruženju već i u Evropi, koja će povećati plate uprkos krizi izazvanoj korona virusa.

- MMF je rekao da da ne bi trebalo da se povećavaju plate, penzije i sve drugo, oni su oprezni i ja volim takav njihov pristup. Mi smo danas prvi put krenuli u razgovore oko plata, oni su skeptični, ali mi smo insistirali i pokazali smo dovoljno prostora za povećanje plata u javnom sektoru - rekao je Vučić.

- Danas smo pitali ljude iz MMF-a i oni ne poznaju nijednu zemlju, ne u okruženju već u Evropi, koja će ići na povećanje plata, jer za to kod njih ne postoji mogućnost - istakao je predsednik.

Na pitanje da li postoji srpskom budžetu prostor za to, Vučić je rekao da postoji i da on uvek ide na to da se ne sme preći nivo javnog druga od 60 odsto, što je kriterijum Mastrihta. Istakao je da će povećanje plata biti takvo da ne ugrozi javni dug, na šta, navodi, upozorava i MMF. Podsetio je da je javni dug kada je on postao premijer bio čak 79 odsto. Predsednik je istakao da razgovaraju sa MMF o povećanju plata u javnom sektoru, ne pocenjuju rizike o kojima oni govore, ali je, podvlači, to suverena odluka naše zemlje.

- To je naša suverena odluka, ali ja neću da mi nemamo podršku MMF, ja hoću da odluku donesmo uz podršku MMF - rekao je Vučić.

Podsetio je da Srbiji uskoro ističe aranžman sa MMF-om, ali da će odmah sa tom međunarodnom institucijom napraviti novi jer je to, objašnajva, pitanje sigurnosti i dobre pozicije na svetskom finansijskom tržištu.

"Prosečna plata već u martu bi mogla biti 540 evra"

Vučić je izjavio da bi prosečna plata u Srbiji već u martu naredne godine mogla biti 540 evra. On je rekao da će do tog proseka dovesti povećanje plata u javnom sektoru, koje, kako kaže, neće biti u velikom procentu kao ranijih godina, ali i povećanje minimalca za 6,7 odsto.

Vučić je ukazao da će od sledeće godine u našoj zemlji biti uvećane i penzije za 5,9 odsto, kao i minimalac za 6,7 odsto, ali nije precizirao za koliko će biti uvećanje plata u javnom sektoru. Najavio je i da će država gledati da pomogne i privatnom sektoru, koji je, navodi, takođe pogođen krizom izazvanom pandemijom, i to novim olakšicama.

Predsednik je naveo da MMF u naredne tri godine ne predviđa da će se Italija do 2024. godine oporaviti, slično je, dodaje, i sa Francuskom do 2022. godine da će BDP biti na plus jedan ili plus tri, dok je za Srbiju procena plus 11.

"Sastav vlade do kraja nedelje,najkasnije ponedeljak"

Predsednik je najavio da bi sastav nove vlade trebalo da bude poznat do kraja ove nedelje, najkasnije do ponedeljka.

- Već krajem ove nedelje, a najkasnije do ponedeljka, očekujem da će premijerka izaći sa tim kako treba da izgleda nova vlada - rekao je Vučić na konstataciju da zakonski rok za formiranje nove vlade ističe za dve nedelje.

Na pitanje ko će biti koalicioni partneri SNS, rekao je da je to pitanje za Anu Brnabić.

- To morate nju da pitate - rekao je Vučić i dodao da će odluku o tome da li će njen predlog podržati ili ne doneti organi političkih stranaka koje u tome budu učestvovale.