Predsednik Srbije Alsksandar Vučić je najavio značajno povećanje plata, ali i minimalne zarade.

Vučić je govoreći o sporu građana i banaka istakao da je reagovao u cilju da zaštiti najsiromašnije.

- Ne treba biti naročito pametan pa biti na strani naroda i reći banke su te koje uzimaju više profita. To nije uvek pametno ponašanje, ja sam se rukovodio nečim drugim -počeo je Vučić.

On je dodao da je namera bila da se zaštiti država.

Tu najveću korist imaju advokati, a ne građani, odnosno narod, oni koji su najsiromašniji. Ja nemam problem da govorim istinu, rekao je Vučić.

Vučić je dodao kako nije mogao to da dozvoli jer bi u najvećem delu bili zaštićeni građani.

- Pola ljudi ne zna da su banke tužene. Nisam previše uplašen kada su advokati u pitanju. Jedan deo siromašnih građana koji nisu trebali da plaćaju tolike rate za obradu kredita, a bili su oštećeni. Trebamo pomoći onima koji su zaista siromašni, ali znamo da to nije tako jednostavno kao što se čini - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao da se očekuje da posle pola godine Srbija po stopi rasta bude prva u Evropi.

- Mi smo danas okrenuli novu stranicu u savremenoj srpskoj istoriji - rekao je predsednik Srbije i ukazao na povećanje nivoa stranih direktnih investicija.

- Danas smo došli do nivoa, u prvom polugodištu imamo uvećani nivo stranih investicija za 18,30 odsto. To je odličan rezultat. Druga vest je da ćemo u drugom kvartalu imati okvirno 15% rasta, to je rekord za Srbiju - rekao je Vučić.

Najavio je i novo povećanje zarada, ali i povećanje minimalca.

Razgovarao sam sa Anom i Sinišom tri dana o tome šta da radimo sa minimalcima i platama. Svakako ćemo imati značajno povećanje plata, a želimo da uvećamo i minimalac. Prvi put u istoriji najmanja plata neće biti ispod 300 evra, istakao je Vučić.

- Očekujemo da pre kraja godine povećamo minimalac na 35.000 dinara - rekao je Vučić i najavio pozitivno iznenađenje za penzionere, ali nije otkrio o čemu se radi.

Prema njegovim rečima, loša vest je da su ministri potrošili samo 28 odsto budžeta za kapitalne investicije.

Vučić je dodao da smo 50 odsto uspešniji 2021. nego 2012. godine i da smo odavno prestigli uspeh iz 1989. godine.

- Hoću da se zahvalim timu ljudi iz Predsedništva. Mi imamo jednog Nemca kog je postavila nemačka Vlada, ja ga zovem moj Švaba. To je strašan čovek, on je zadužen za dovođenje stranih investicija. MTU je fabrika za proizvodnju avionskih delova - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da u Srbiji ima više investicija nego u ostatku regiona zajedno.

- Mi smo na nivou 60-61 odsto, ostatak regiona 39 odsto - naveo je on.

Što bi se bilo ko radovao (uspesima Srbije)? Je l' smo naučeni da uvek budemo na repu? Mi decenijama nismo verovali da možemo da pobeđujemo osim u sportu, a sada sami ne verujemo da pobeđujemo u nečemu što život znači. To su tektonske promene. A zašto bi nas neko voleo? Zašto bi neko voleo da budemo ispred njega?, dodao je Vučić.

On je naveo da Srbiji nezaposlenost više nije problem, već to što nema dovoljno radne snage.

Ukazao je da nam nedostaju zanatlije - varioci, mesari, tesari koji su i dalje mnogo plaćeniji u Austriji i Švajcarskoj, a kada dostignemo taj nivo i oni će se vraćati.

Vučić je naveo da je prosečna plata u Beogradu 705 evra.

- Očekujemo da u januaru bude 770. Naša računica je da će prosečna plata u januaru 2022. u Srbiji biti 612 evra - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije napomenuo da moramo imati bolje odnose sa Hrvatskom, a osvrnuo se i na odnos sa Crnom Gorom.

- Svima je Srbija kriva. Pustite Vučića, a šta vam je Srbija kriva? Šta je Srbija nažao uradila Crnoj Gori? Je l' smo ih nečim uvredili? A šta su oni nama uradili? Proterali nam ambasadora, priznali nezavisno Kosovo. A da li smo mi priznali Boku ili Rožaje? Da li smo mi njima izvezli neki klan ili su oni nama kavački i škaljarski? Da li smo mi izglasali neke rezolucije ili oni nama? - dodao je Vučić.

Govoreći o razvoju srpske prestonice, predsednik Srbije je rekao je Beograd kao Njujork za region.

Osvrnuo se i na posetu Srebrenici, istakavši da se nije plašio.

Nikada neću pognuti glavu negde gde smatram da ne treba da je pognem. Ja sam tamo išao ponosno, gađali su me, dobacivali, ali uvek pokazujem poštovanje i pijatet prema žrtvama. Nisam neko ko će bežati od prošlosti. Oni koji misle da će Srbija da se ponizi u bilo kom trenutku, prevarili su se. Oni koji misle da ću ja da uradim bilo šta protiv svoje države, opet su se prevarili. To poručujem svakom svom političkom protivniku - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da je u trenutku sukoba sa Jeremićem želeo da zaštiti običan narod i da pošalje jasnu poruku ljudima da neće da se sklanja.

- Dogodilo se to posle pretnji godinu ili dve svakoga dana "Plivaćete po rekama", duge cevi, poubijaćemo vas sve, odgovaraće vaše porodice, odgovaraće i Danilo i Milica i mali Vukan će da odgovara. Ja sam im rekao javno dođite mene da tučete, nemojte da tučete i pretite običnom narodu - naveo je Vučić.

On je naglasio da je tog dana štitio svakog građanina Srbije, svako dete i svaku ženu.

- Kod Vesića su privatno išli kući. Oni su uveli praksu da idu u prostorije drugih političkih stranaka, to se nikada nije desilo osim tridesetih godina u nacističkoj Nemačkoj. Da upadate u političke stranke, da upadate na radno mesto, da upadate ljudima po kućama, pa jeste li vi normalni ljudi - pitao je Vučić.

Govoreći o ekologiji, predsednik Srbije je rekao da je to važna tema.

- Ono što je najvažnije, mi smo ušli u veliki projekat "Srbija 20/25" gde gradimo kišnu i fekalnu kanalizaciju. Idemo sa čišćenjem divljih deponija - rekao je predsednik.