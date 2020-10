"BIĆE SVE GORE" Predsednik Vučić o dramatičnom skoku broja zaraženih i eventualnom ZATVARANJU ŠKOLA: Situacija će biti lošija, ali SRBIJA SE PRIPREMA

"Nemamo veliki broj mrtvih, ni hospitalizovanih, ali je krajnje vreme da se upozbiljimo", poručio je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ćemo se suočiti sa opakom bolešću na najsuroviji način i da nema sumnje da će situacija sa korona virusom u Srbiji biti lošija, ali da je dobro što se Srbija priprema i što gradi nove bolnice.

- Nemamo veliki broj mrtvih, ni hospitalizovanih, ali je krajnje vreme da se upozbiljimo, radimo na bolnicama, opremi... Radimo na vakcini, pregovaramo sa Rusima, Kinezima, Zapadom. Ovi rade na virusu sa majmunom, pa posle imaju problema. Ja sam mislio da će sve biti gotovo do oktobra-novembra, ali neće - rekao je Vučić.

On je dodao da nam sledi težak period oko kovida.

- Nisu to još dramatične brojke, da ne plašimo ljude, govorili smo da dolazi teže vreme. Ne možete kada u Hrvatskoj na manji broj testiranih imate 770 obolelih. To bi bilo kao da u Srbiji imamo 1.300. Kad imate u Makedoniji 200, to je kao da mi imamo 800. Mi nemamo veliki broj mrtvih, ni hospitalizovanih. Suočićemo se sa opakom bolešću u najsurovijem smislu reči - rekao je on i dodao:

Pogledajte kako skaču brojevi u inostranstvu. Mi se i dalje držimo najbolje proporcionalno svom broju. I danas se dobro držimo iako je najlošiji dan. Da li će biti lošije, biće, naravno.

Na pitanje hoće li se škole zatvarati, Vučić je rekao da nije deo medicinskog tima, ali da ne vidi veliki smisao u tome.

- Nemamo mi dece od 6-7 do 18 godina da su životno ugroženi, problem je ako prenesu virus na starije. Veći je problem za njih, za bolesne, dijabetičare, gojazne. Molim naše bake i deke da vode računa o sebi - rekao je on.