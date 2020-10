Matić: Razvoj zasnovan na digitalnoj transformaciji prioritet

Matić će na poziciju ministra doći sa funkcije državnog sekreta u istom ministarstvu, koje je do sada vodio Rasim Ljajić.

Matić je podsetila da je ove godine pokrenut Projekat zajedničke izgradnje mirokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima u kojima operatori nemaju ekonomski interes da grade mrežu, kao primer javno-privatnog partnerstva, koji u prvoj fazi uključuje ukupno 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava.

Realizacija ovog projekta, koja se odvija u više faza, doprineće suzbijanju ekonomskog jaza koji postoji između ruralnih i urbanih područja naše zemlje i omogućiti podizanje kvaliteta života građana, dodala je ona.

"Nastavljamo i sa sprovođenjem kapitalnog projekta unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u sistemu obrazovanja, 'Povezane škole' , u okviru koje je do sada izgrađena lokalna računarska mreža u oko 900 škola, sa više od 20.000 učionica", napomenula je Matić.

Kada je u pitanju sektor trgovine, nastaviće se sa unapređenjem elektronske trgovine koja je svoj potencijal u Srbiji pokazala upravo tokom krize izazvane pandemijom COVID 19 kada je omogućila poslovanje ne samo trgovaca, već i malih i srednjih preduzeća.

"Nažalost, epidemija je posebno pogodila sektor turizma i zato ću se u narednom periodu posvetiti rešavanju izazova u ovoj oblasti koja ima izuzetne razvojne šanse", navela je Matić.

Sa pozicije državnog sekretara na mesto ministra trgovine

Tatjana Matić na funkciju Ministarstra trgovine, turizma i telekomunikacija dolazi sa mesta državnog sekretara u ovom ministarstvu na koje je postavljena jula 2012. godine. Na ministarskom mestu zameniće svog dosadašnjeg šefa Rasima Ljajića, predsednika Socijaldemokratske stranke Srbije, ministra u više Vlada od 2000. godine, a koji je nekoliko puta najavljivao povlačenje. Matić je istovremeno je od 2014. i potpredsednica Socijaldemokratske partije Srbije na čijem je čelu Rasim Ljajić. Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije "William Grants - MPS Group" u Beogradu, a istovremeno je od februara do novembra 2001. godine, bila pomoćnica direktora kompanije "Panasonic" u Srbiji. Od 2002-2004. godine, Matićeva obavljala je funkciju pomoćnice šefa kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju. Od 2005. do 2007. godine bila je direktorka Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada službe. U periodu od 2007. do 2012. godine obavljala je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Na novu funkciju dolazi sa mesta državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija na koje je postavljena jula 2012. godine.