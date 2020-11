Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je preko covax sistema obezbeđeno 1,8 miliona doza vakcine protiv korone, najverovatnije Fajzerove, kao i da ćemo pre kraja decembra imati prve vakcine u zemlju.

-Krenuli smo u potragu za vakcinama, da na najbrži mogući način nabavimo najbezbednije vakcine za građane, da prvo umanjimo, a onda i potpuno prekinemo katastrofalne uticaje korone na život ljudi u Srbiji i na našu ekonomiju - rekao je Vučić.

On je naveo da je do sada obezbeđeno za kraj ove i celu narednu godinu 1,8 doza vakcina, a da za sada izgleda da će biti reč o Fajzerovoj vakcini, ali da se pregovara i sa kineskim i ruskim partnerima, sa svima koji bi vakcinu mogli da nabave, jer su nam potrebne veće količine.

-Pokušaćemo do kraja januara da obezbedimo dovoljno za kompletan zdravstveni sektor, kao i za veći deo vojske i policije, koji su najviše na udaru, čime bismo im olakšali rad i zaštili zdravstveni sistem - rekao je Vučić.

Odmah posle njih, vakcinu će primiti najugroženije grupe - ljudi koji imaju teške bolesti, i koji mogu lakše da stradaju, kao i oni najstariji, pa tek onda sredovečni i mlađi ljudi.

Predsednik je poručio da će država dati sve od sebe da obezbedi što je moguće više vakcina, kako bi borbu protiv kovida 19 završili kao jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi, kao što danas izgleda, uprkos gubicima, teškoćama i kampanji kojoj smo, kako naglašava, bili izloženi.

Kaže daćemo sve od sebe da se obezbedi što veći broj vakcina kako bi se epidemija suzbila.

-Pričalo se i o 'srpskom Bergamu'... Na kraju sve dođe na svoje i semafor je taj koji pokazuje rezultate rada, marljivog i hrabrog pristupa ljudi - rekao je Vučić.

Predsednik je čestitao Kriznom štabu i svim medicinskim radnicima a i građanima koji su pokazali odgovornost i disciplinu.

-Veoma važna poruka za građane je da ćemo do decembra imati prve vakcine i da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljan broj vakcina za sve naše građane - naglasio je predsednik.

Neophodno rešenje kroz dijalog, bolje ranije nego kasnije

Imao je danas, kako kaže, sastanak sa zemljama Kvinte i EU i ukazao da je sukob u Nagorno Karabahu pokazao kako zamrznuti konflikt, kada se odmrzne, može da preraste u pravu katastrofu.

-Važno je da kažem da sukob u Nagorno Karabahu je pokazao kako jedan zamrznuti konflikt kada ga neko odmrzne može da eskalira u pravu katastrofu - ističe on i dodaje i da moramo da izvučemo prave pouke iz lekcija 1990-tih.

-Najbolje moguće rešenje za kosovsko pitanje ono koje mora i može da se postigne kroz dijalog, i to bolje ranije, nego kasnije, jer u protivnom može da nam se dogodi sukob, kakav se događa u slučaju zamrznutih konflikata - ocenio je predsednik.

Ne treba da ostavljamo zamrznuti konflikt našoj deci, naglašava.

-Mnogi bi mogli da pomisle danas da je situacija što se KiM tiče mnogo bolja nego ranije, zbog unutrašnjih prilika na Kosovu, zbog toga što nije moguće očekivati snažniji pritisak na Srbiju do decembra i januara od strane velikih sila. Ali sukob u Nagorno Karabahu je pokazao kako zamrznuti konflikt, kada se odmrzne može da preraste u pravu katastrofu - naglasio je on.

Istakao je da je važno da izvučemo prave pouke.

-Najvažnija pouka za nas je pouka mira i dijaloga - ističe.

Vučić je rekao da se videlo da je svet osim saopštenjima malo bio zainteresovan da reaguje.

Videlo se, dodaje, da je drugačija podela karata i regionalnog upliva velikih sila.

-Videlo šta god da se desi morate da računate na soptsvene snage i zato će Srbija morati dalje da snaži ekonomski, vojno da bi mogla svoju zemlju da sačuva u svakom trenutku od svakog potencijalnog agresora - naglasio je on.

Vučić je rekao da Srbija mora da šalje poruku mira i želje da nastavi razgovore sa Prištinom.

-Moramo da vodimo računa o našoj deci i o KiM. Siguran sam da će ljudi u Evropi to razumeti - zaključio je on.

-Tražim od Vlade Srbije da uvaži zahtev da imamo veći broj pripadnika nacionalnih manjina u državnoj administraciji - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da smatra da ne treba da budu samo tradicionalni partneri iz partije Ištvana Pastora.

-Mislim da je važno da uđu i pripadnici drugih manjina, da Romi dobiju svoje zasluženo mesto, Hrvati, Bošnjaci, koji su veliki, da posebnu pažnju na to obratimo - rekao je on.

Naglašava da ako se ne može razgovarati sa onima koji rade protiv svoje zemlje, ima Albanaca sa kojima se može razgovarati o participaciji u vlasti, te zamolio ministarku za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordanu Čomić da dodatnim radom utiče na još značajnije pozicije pripadnika različitih naiconalnih manjina u zemlji.

-To je veoma važna poruka i u okvirima je našeg evrospkog puta, jačanja vladavine prava. Ohrabrio bih vladu da snažno ili snažnije ide ka tom putu - naglasio je on.

Vučić je istakao da time, što neko ko ne pripada većinskom narodu učestvuje u vlasti, možemo da se ponosimo, a ne može da šteti zemlji.

Važni razgovori između Beograda, Skoplja i Tirane

Kako kaže, vođeni su veoma važni razgovori sa Skopljem i Tiranom.

- Ono što je takođe važno jeste da vas izvestim o tome šta se dešavalo prethodna tri dana. Imali smo nekoliko važnih razgovora između Tirane, Skoplja i Beograda. Ako se neko od naših građana nalazi u tim državama, sa kovidom 19, o trošku tih država biće zbrinut - istakao je.

- Pitanje je trenutka kada će nam albanski premijer javiti da se samo sa ličnom kartom može ući u Albaniju. Radimo na pitanju radnih dozvola. Moramo da radimo dalje na uprošćavanju carinskih procedura - rekao je predsednik.

Mi smo privrede koje najveći deo toga izvozimo na tržište EU i Kvinte. Potrebna nam je podrška. Džaba sve ako naši kamioni na granici sa Hrvatskom stoje satima. Potrebni su nam zeleni koridori što znači brži protok robe, usluga, kapitala, ljudi... To znači bolji standard, veće plate, veće penzije. Imali smo zajednički stav na Samitu u Sofiji, dodaje Vučić.

Predsednik je rekao i da misli da su Makron i Merkel primili tu jedinstvenu poruku.

Kako kaže, Evropa se dalje zaključava, dodajući da industrija u novembru "ne ide" kao u prethodnim mesecima.

- Obavljamo mnoge pregovore sa predstavnicima kompanije iz Nemačke i Japana, očekujemo njihov dolazak u Srbije. Prva investicija je u Inđiji u decembru. Investitori su se obavezali da će uložiti 1,7 milijardi evra i da će zaposliti više od 6.000 radnika - rekao je Vučić.

Kamen temeljac za Tojo tajers u Inđiji u decembru Vučić je izjavio je da je država ove godine potpisala preko Razvojne agencije Srbije 20 ugovora za dolazak stranih investitora u vrednosti od 1,7 milijardi evra i najavio da će već u prvoj polovini decembra biti postavljen kamen temejac za dolazak japanske kompanije Tojo tajers u Inđiji. Vučić je rekao da su se investitori obavezali na osnovu tih ugovora da će zaposliti 6.815 radnika, što je dvostruko manji broj radnika nego 2019, ali je više nego dvostruko više u novcu. Toi takođe znači, kaže predsednik, da sve više prelazimo sa investicija koje zapošljavaju fizičku radnu snagu na investicije u kojima nam dolaze tehnološki razvijenije kompanije. -Najveći problem nam je nedostatak visoko tehnoloških kompanija, koje ovako uspevamo da nadoknadimo - naglasio je Vučić. Pozvao je i RAS i ministarku privrede Anđelku Atanasković da se bore za što veći dolazak takvih kompanija. Istakao je da jedino tako možemo da se borimo - velikim investicijama u vreme pandemije kada se ponovo zaključavaju evropske zemlje i kada postoji manja potražnja za našom industrijskom proizvodnjom. -Obavljamo pregovore sa predstavnicima različitih stanih kompanija, najviše nemačkih i japanskih, i očekujemo dolazak u Srbiju značajnog broja njih - rekao je Vučić.

Uhapšena dvojica predsednika opština iz SNS Predsednik Vučić izjavio je danas da su dvojica doskorašnjih predsednika opština iz redova Srpske napredne stranke (SNS) jutros uhapšeni zbog korupcije. Vučić je rekao da nadležno Tužilaštvo i policija rade svoj posao i istakao da ne sme nikada da bude važno ko kojoj političkoj stranci pripada i da je zakon isti za sve. -Ljudi moraju da znaju da je obaveza onih koje biraju da budu u njihovoj službi i da rade za njihovo dobro - rekao je Vučić. Govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, predsednik je kazao da je uveren da će država i na tom polju ostvariti dobre rezultate, iako, ističe, ta borba neće biti jednostavna. -Znamo da mafijaške strukture ne bi bile mafijaške strukture da nisu imale određenu bočnu podršku od pojedinih državnih organa, vreme je da se to otkrije - naveo je Vučić. Kaže da se naslušao raznih priča da država kontroliše pojedine kriminalne grupe i poručio da će građani tek videti kojom će brzinom država otkrivati te mafijaške grupe i njihove poslove. -To nije jednostavna borba, to je teška borba, ali mora da bude brza i efikasna - ističe Vučić.

"Srbija će u naredne tri godine imati najveći rast BDP-a u Evropi"

Osvrćući se na prognoze MMF-a i SB predsednik je rekao da će Srbija imati u naredne tri godine najveći rast BDP-a u Evropi od 3,1 odsto u proseku, za ovu godinu, 2021. i 2022. godinu.

-U naredne tri godine Srbija će biti prva u Evropi sa prosečnim rastom od 3,1 odsto, posle nas će biti Litvanija i Irska sa po dva odsto prosečnim rastom -rekao je Vučić.

Kaže da će mnoge evrpske zemlje biti u tom periodu u minusu ili od nule do oko tri odsto.

Predsednik Srbije ističe da Srbija ima problema sa rastom BDP-a sada, zato što bi ove godine, da nema kovida i lokdauna, u evropskim zemljama imala rast BDP od oko šest odsto, ali da će zbog ove krize imati rast oko nule ili minus 0,5 odsto.

Izrazio je očekivanje da će doći do smanjenja trgovinskih barijera između SAD i Evrope , jer bi to značilo puno za našu celokupnu industriju, a posebno industriju čelika i odna bi naš izvoz došao više do izražaja.

I pored toga Srbja će ove godine biti prva po rastu BDP-a u Evropi, dodao je Vučić.

"Spremni smo da kupimo granate iz Bugojna..."

Svaki napredak BiH je dobar i za nas, a spremni smo da kupimo granate iz Bugojna, rekao je predsednik Vučić povodom izjave Bakira Izetbegovića da se BiH naoružava i da je fabrika u Bugojnu napravila specijalne granate, što je pretnja svima koji misle da napadnu Bosnu.

Istakao je da je Srbija spremna na svaku vrstu saradnje, dodajući da postoji mogućnost saradnje na regionalnom nivou i zajednička prodaja municije širom sveta.

-Mi ne planiramo da ratujemo sa bilo kim. Da objašnjavam kakav je odnos snaga tu i ko je jači, ne mogu. A i nisu izbori za tri dana, kao što nekima jesu - zaključio je Vučić.

Vučić je rekao da je dobio jutros originalnu izjavu Izetbegovića i, ako je to oružje tako strahovito, kako Izetbegović kaže, on to ne vidi kao pretnju.

-Ako je to oružje strahovito, kako kažu, za razliku od njih to ne vidim kao pretnju, već sam sretan zbog njih. Mi smo spremni da pogledamo i kupimo to oružje ako je tako strahovito - rekao je on.

Vučić je istakao da je Srbiaj spremna da sarađuje sa fabrikom u Bugojnu, kao i sa drugim fabrikama oružja u BiH.

-Svaki napredak BiH za nas je dobar, za razliku od njih koji vide u svemu pretnju i želju da sa nekim ratujemo. Mi nemamo problem s tim - naglasio je on.

O merama će Krizni štab, ja sam bio za policijski čas Predsednik Vučić rekao je danas da će saslušati predloge Kriznog štaba šta treba preduzimati povodom epidemije korona virusa, mada je on bio za policijski čas, a ne za polovična rešenja. Vučić je u obraćanju javnosti istakao da je Krizni štab i do sada radio fantastično i da veruje u njihovo znanje i stručnost. -Bio sam za policijski čas, a to zatvaranje od 6 do 6, to su poluresenja, koja više štete ekonomiji, a koristi neće doneti, ali, saslušaćemo njih - rekao je Vučić na pitanje da li će krizni štab danas predložiti neke nove mere. O situaciji sa korona virusom u srpskim sredinama na KiM kaže da nije idealna i da je bila lošija nego u centralnoj Srbiji. Dodao je da se najveći broj naših ljiudi na KiM najpre prijave u Kosovskoj Mitrovici, a iz Kosovskog pomoravlja u lokalnu ambulantu, a onda idu u Niš, Vranje, Leskovac. Napomenuo je da je u NIšu bio veliki pritisak zbog toga što dolaze građani sa celog juga Srbije i sa KIM. Napomenuo je i da je u Kosovskoj Mitrovici otvorena PCR laboratorija, na šta je veoma ponosan i pozvao građane u pokrajini da budu pažljivi i da se čuvaju.

Gpvoreći o primedbama što se jučerašnjih dobitnika odlikovanja tiče, Vučić ističe da kada nemate šta da kažete, od besa i nepostojanja politike, platforme i programa, onda morate da napadnete sve što vam se učini kao moguće za napasti.

-Da li je Gzavije Betel partijski poslušnik ii Nikolaj Muhin, pokojni dr Lazić, ili bilo ko od lekara...? - uzvratio je pitanjem Vučić. On je rekao da je ponosan što je kao predsednik mogao da se zahvali jednom broju ljudi koji su mnogo učinili, dok će drugi, mnogo veći broj žaslužnih, odlikovanja dobiti na Sretenje, kao što je uobičajeno.

Dodao je da dr Darija Kisić Tepavčević u ovom trenutku nije dobila odlikovanje, iako ga je, kaže, zaslužila trudom, radom i angažmanom, jer obavlja neke druge funkcije i upravo da bi se izbegle sve konotacije i priče o političkom delovanju.

Onda su, kaže, neki rekli da je to zato što su ih dobili novinari RTS-a, jedan sa Pinka i iz Blica, upitavši kakve veze ima Blic sa podrškom vlasti ili njemu lično.

-Nisam razumeo kakve to veze ima sa političkim kriterujumom... - primetio je Vučić.

On je naveo da je zadovoljan što je pokušao da donekle ispravi strašnu grešku kada smo, kako kaže, zahvaljujući političkoj mržnji, zaslepljenosti i želji pojedinih političara da se korona iskoristi kao politički saveznik, zaboravili na aplauz za medicinsko osoblje, koje i dalje mora da ide u "crvene zone", oblače skafandere, da se bore za živote ljudi.

-A, mi nismo u stanju da im aplaudiramo, jer je neko pomislio da je to prilika da se dočepa vlasti... Ja sam srećan što sam mogao da pokažem zahvalnost za sve što su ti ljudi učinili za zemlju i građane - rekao je Vučić.

SAD ostaje pri Vašingtonskom sporazumu

Vučić je rekao da je američki ambasador zvanično saopštio da SAD u potpunosti ostaje pri Vašingtonskom sporazumu.

-To je veoma važno za nas i za mini Šengen, za DFC, važne stvari za investicije i za napredak Srbije - rekao je Vučić u obraćanju javnosti i napomenuo da je to važno bez obzira na ishod izbora u SAD.

On je rekao da će nastaviti da se radi na "mini Šengenu" i da očekuje da se Priština priključi za nekoliko dana.

Vrednost radova u zdravstvu do 1,2 milijarde evra



Država će nastaviti da izdvaja velika novčana sredstva za ulaganja u zdravstvo, najavio jeVučić i precizirao da će u Klinički centar Srbije biti uloženo oko 150 miliona evra za sve faze radova, u Klinički centar Vojvodine 54 miliona evra, a u Klinički centar u Kragujevcu 43 miliona evra sa opremom.

-Očekujemo da do kraja sledeće godine svi ti radovi budu završeni", rekao je Vučić. Naveo je da je u "Dedinje 2" uloženo 42 miliona evra, u "Tiršovu 2" 100 miliona evra, u Onkologiju devet miliona evra, u Onkologiju u Novom Sadu 6,6 miliona evra, za rekonstrukciju KBC "Dragiša Mišović" 14 miliona evra, Zemunsku bolnicu šest miliona evra i Tiršovu osam miliona evra - rekao je predsednik.

U toku je, dodaje, i renoviranje 40 opštnih bolnica u zemlji, a ukupna vrednost radova je između 950 do 1,2 milijarde evra, jer je, ističe Vučić, zdravstvo od ključnog značaja.