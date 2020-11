GRIGORIJEVI BOTOVI PRIJAVAMA SUSPENDOVALI TVITER NALOG GRADONAČELNIKA NOVOG SADA! Sve se to desilo nakon što je Vučević pohvalio vladiku bačkog Irineja (FOTO)

Grigorijevi botovi na društvenoj mreži Twitter mesecima unazad masovnim prijavama suspenduju naloge tviteraša.

Glavna meta Grigorijevih botova je vladika bački Irinej i svi oni koji, po mišljenju ovih botova, imaju bilo kakve veze sa vladikom bačkim. Ko god pomene bačkog vladiku u pozitivnom svetlu, njemu Grigorijevi botovi masovnim prijavama suspenduju nalog.

To se upravo dogodilo gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću. Vučević je pohvalio vladiku bačkog Irineja Bulovića prilikom dodeljivanja Novembarske povelje grada Novog Sada.

Gradonačelnik Miloš Vučević je tom prilikom rekao: „Ovo je odgovor Grada Novog Sada – zakonit, formalan – na sve ono što se dešavalo u toku ove godine, a posebno prethodnih dana i nedelja, na nečuvene napade na Eparhiju bačku. Ovako mi odgovaramo – ne pamfletima i jeftinim objavama na portalima, nego priznanjem za višedecenijski rad i zalaganje”.

Ubrzo je pokrenuta sinhronizovana akcija Grigorijevih botova i twitter nalog gradonačelnika Vučevića je masovnim prijavama stavljen pod restriktivne mere. Za ovakvu akciju prijavljivanja je potrebno izvesno vreme, od par dana do nedelju dana. To je upravo onoliko vremena koliko je prošlo od pohvale Irineja bačkog do suspendovanja twitter naloga Vučevića.

Potsećamo da su medijski napadi na Eparhiju Bačku i vladiku Irineja trajali mesecima u kontinuitetu sa portala koji su bliski vladiki Grigoriju dizeldorfskom.

Pravila ne važe samo za bačkog episkopa Irineja Karanušića Bulovića i njegove sveštenike! Bulović u svom zivotu nikad nije bio pozitivan, i sad računa na taj trend! pic.twitter.com/gEvPl9mTG2 — Crkvene aktuelnosti (@PrvoslavMirkov1) 23. октобар 2020.

Botovi vladike Grigorija su s neskrivenom mržnjom tvitovali o dodljivanju Novembarske povelje vladiki Irineju.

Osvetoljubivost vladike Grigorija je beskrajna. Grigorije se nadao da će uz pomoć vlasti Borisa Tadića i Demokratske stranke postati patrijarh i zahtevao od živog patrijarha Pavla da se povuče sa trona. Pošto mu se nisu ispunila očekivanja, postao je ogorčen i osvetoljubiv. Naročito ima pik na vladiku bačkog Irineja jer smatra da bački vladika glavna prepreka njegovoj ambiciji da postane patrijarh SPC.