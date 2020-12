U pauzi između dva putovanja na neku od egzotičnih destinacija, o kojima časni, čestiti i pošteni građani Srbije mogu samo da maštaju, a koja plaća novcem opljačkanim od istih tih građana Srbije, ili pak novcem dobijenim od svojih belosvetskih sponzora i poslovnih partnera za kojima su raspisane međunarodne poternice – oglasio se političar u pokušaju, Vuk Jeremić, rekao je Zoran Đorđevic, član Predsedništva SNS.

Kako kaže, malo mu je što je, za vreme dok je bio na vlasti i, kobajagi, obavljao funkciju ministra inostranih poslova (a, zapravo, samo neštedimice trošio državne pare u svrhu lične promocije), svojim činjenjem i nečinjenjem napravio toliku štetu spoljnopolitičkom položaju i statusu Republike Srbije (svakome u Srbiji odavno je jasno da je upravo on predao i izdao Kosovo i Metohiju, tražeći arbitražu Međunarodnog suda pravde u Hagu!) – nego se još, dodaje Đorđević, bez imalo stida i srama, upravo on danas pojavljuje kao tumač nekakve politike koju bi trebalo trasirati u rešavanju tog teškog i dugog kosovsko-metohijskog problema.

"Oprobanim mehanizmom – zamenom teza – uz medijsku halabuku i podršku medija koji se finansiraju tajkunskim novcem, Vuk Jeremić i dalje istrajava u svojoj nameri da sebe predstavi ekspertom u međunarodnoj politici, iako ga sve, i ono šta je i kako radio, kao i ono kakvi su rezultati tog i takvog „rada“, demantuje. Ali, njemu to nije problem, on sa istinom i činjenicama nema problem – jer za njega, kao uostalom i za ostale „lidere“ tzv. opozicije – Đilasa, Obradovića, Zelenovića…, nisu istina i činjenice faktičko stanje i napredak Srbije na svim poljima, već su to laži, uvrede i pretnje koje svakodnevno i uporno ponavljaju, u nameri da ubede građane Srbije da je to što – svi oni zajedno – jedva da uživaju 3% podrške birača dovoljan razlog da budu i na vlasti, jer samo ih ona, vlast, i interesuje, ne bi li ponovo bili u prilici da rade ono što najbolje znaju – da pljačkaju Srbiju i njene građane", rekao je Đorđević.

On ističe da bi istine radi, trebalo reći i da ima izvesnog pomaka u onome što Vuk Jeremić podrazumeva pod bavljenjem politikom, pa se tako, kako kaže, u njegovom intervju u listu Danas, pored, od Jeremića očekivanog i uobičajenog blaćenja Srbije i, naročito, predsednika Aleksandra Vučića, u vezi tobožnje „predaje elektrosistema na severu Kosmeta“ (glupost i laž koje čak ni ne iziskuju ikakav komentar) – može pročitati i kako je „Gradski odbor Narodne stranke Beograd ranije bio na žalost jedan od najproblematičnijih delova stranke“, pa se, dodaje, navodi da je u Odboru bilo – „neiskrenosti, hvalisanja, manipulacija, podmetanja, arogancije, agresije, mobinga, spremnosti na sve zarad ostvarivanja individualne koristi…“.

"Najzad, i od Vuka Jeremića, nešto tačno i pošteno, s tim što bih ja dodao – nije to samo u gradskom odboru, nego je u celoj Jeremićevoj stranci tako, a vrlo slično, pa još i gore, i u ostalim strankama tzv. opozicije, naročito u stranci Dragana Đilasa. Stoga se ne bi trebalo nikoga da čudi što, svi zajedno, ne mogu da osvoje čak ni izmenjeni cenzus. Dobro je da je Jeremić smogao snage da pošteno prizna kakvom strankom rukovodi, mada su građani Srbije to i sami znali, ali ovo njegovo priznanje ukazuje da je i on postao najzad svestan razloga za svoj politički neuspeh", rekao je Đorđević i dodaje:

"Međutim, ono što posebno brine i na šta je potrebno obratiti posebnu pažnju, jeste to što je ova Jeremićeva blentava i prazna priča o „predaji elektrosistema na severu Kosova“ svojim plasiranjem u javnosti sinhronizovana sa još stupidnijom pričom pripadnika nekakve nazovi elite, kao što su doskorašnji poslanici u Skupštini RS, Srđan Nogo i Nada Kostić, izvesna Jovana Stojković i, javnosti po mnogo čemu ružnom i ne baš smislenom poznata, Mila Alečković – koji nastupaju sa pozicije boraca protiv vakcinacije, antimaskera i teoretičara nekakve zavere, a koji u svojim opasnim izjavama idu dotle da čak i PCR testiranje povezuju sa vađenjem organa! Kada se tome doda i tekst sa jednog hrvatskog portala, koja glasi – Slomiti tek uspravljenu Srbiju! Vučiću slomiti kičmu, ukinuti Republiku Srpsku! – koji potpisuje Sonja Biserko, onda je više nego očigledno šta je cilj tog zajedničkog, organizovanog i unisonog delovanja, a to je – baciti Srbiju na kolena, sprečiti je da napreduje, sprečiti je da se hrabro, odgovorno i predano bori, i sa pandemijom i sa izazovima koje pandemija sobom nosi.

Ističe da je prva i osnovna meta je predsednik Aleksandar Vučić, koga je potrebno satanizovati u svakom smislu i svim sredstvima, napadajući i njega lično, i njegovu porodicu, i njegov rad, i njegove odluke, napadajući i kroz medijsko blato provlačeći sve i svakoga ko ima bilo kakve veze sa njim i uspesima koje postiže.

"Menjaju se forme, oblici i teme, ali suština ostaje ista. Kao što će i epilog biti isti! Pobediće Srbija. Pobediće Aleksandar Vučić. Predaja nije opcija. Živela Srbija!", rekao je Đorđević.