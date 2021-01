BRITANSKI SOJ KORONA VIRUSA STIGAO U SRBIJU - Vučić: Uspeli smo da ga izolujemo. Važno je da smo to otkrili!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija u regionu ubedljivo prva, a u Evropi četvrta i da očekuje da sutra budemo treći po broju vakcinisanih građana.

GOVOREĆI O VAKCINAMA predsednik je rekao da je tačno da je zabrinut i da to ne krije, dodao je da je bio sam zabrinut i pre 5,6 meseci kada je krenula nabavka vakcina.

- Sinoć i preksinoć smo imali besane noći. Imali smo besane noći, zajedno sa premijerkom i ljudima iz Vlade, imao sam razgovore pokušavajući da nabavim vakcinu. Pokušavamo da nabavimo još vakcina. Danas je teže nabaviti vakcinu nego nuklearno oružje - rekao je Vučić i dodao:

- Očekujemo da danas bude vakcinisano 50. 000 ljudi. Ne postoji ništa važnije od zaštite zdravlja ljudi.

Predsednik je rekao da je Srbija u regionu ubedljivo prva, a u Evropi četvrta i očekujemo da sutra budemo treći po broju vakcinisanih građana.

- U svetu smo deveti, a verujem da možemo da budemo peti ili šesti u naredna dva dana - istakao je predsednik.

Ističe da su u Hrvatskoj imali mali broj vakcina, da Crna Gora nema, BiH nema, Priština nema, Makedonija nema…

- Ubedljivo smo prvi u regionu po vakcinama i vakcinaciji, ispred nas će od članica EU biti samo Malta, ako sutra prestignemo Dansku - rekao je Vučić.

Govoreći o ceni vakcine, predsednik Srbije je rakao da je direktno pisao predsedniku Kine Si Đi Pingu kako bi našoj zemlji odborio smanjenje cene imunizocionog sredstva.

- Ono što me je posebno razbesnelo jesu izveštaji o vakcinaciji. Pojedine zapadne zemlje su naručivale vakcine sedam puta više nego što ima stanovnika. Kao da su hteli kučiće i mačiće da vakcinišu jer za nas ne ostaje ništa - rekao je predsednik Srbije.

Kako kaže, iz Kovaks programa smo dobili nula vakcina, a bez Kovaksa smo obezbedili 1.150.000 vakcina i obezbedićemo još.

- Pokušaćemo da napravimo fabriku za proizvodnju vakcina, da vidimo može li Torlak. Svi koji su primili vakcinu dobiće revakcinu. Mi smo ozbiljna zemlja - rekao je Vučić odgovorajući na pitanje da li će biti dovoljno vakcina potrebnih za drugu dozu onima koji su prvu već primili.

Vučić kaže da je problem koliko će vakcina Srbija da nabavi u kratkom periodu, jer je problem to što ih nema.

- Problem je što vakcina nema. Od Kineza smo dobili treći na svetu vakcinu. Hoću da kažem koliko smo uspeli. Snaći ćemo se za dodatne količine, da dođu brzo.

Na pitanje koliko to košta? Predsednik je odgovorio - ništa.

RAT ZA VAKCINE

Govoreći o ceni vakcina Vučić kaže da se vodi rat.

- Rat je, ljudi! Pitanje vakcine je pitanje ekonomskog opstanka - kaže Vučić.

Kako kaže, Srbija je 2012. bila poslednja na listi evropskih zemalja po pitanju zdravstva, a danas smo, ističe, pretekli 14 država EU.

NOVI PAKET POMOĆI

- Mi nismo u lokdaunu, idemo sa novim paketom pomoći i očekujte da u narednih 10 dana sa njim i izađemo, sačuvaćemo ekonomiju i zato nam trebaju zdravi ljudi i vakcine - rekao je Vučić.

Kada će se predsednik vakcinisati?

- Ne znam kada će mi se otac vakcinisati. Oporavlja se još uvek. Ja bih primio kinesku vakcinu, ali razmišljam jer nisam toliko bolestan da budem u privih 500.000 vakcinisanih. Što ja da se guram, ima ugroženijih - kaže Vučić.

Kako kaže, sramota ga je kad vidim da postoje neki, koji nemaju nikakve komorbiditete, a važni su da se guraju da među prvima prime vakcinu.

- To je ono što me sputava da se vakcinišem. Danas su redovi na Beogradskom sajmu su do rampe. Najviše vakcinisanih je u Nišu, pa Kikindi, Kruševac, Beograd je 5. ili 6. Ali očekujemo da će prestonica narednih dana ostvariti veći broj - kaže Vučić.

NOVI SOJ VIRUSA STIGAO U SRBIJU

- Britanski soj korona virusa stigao je u Srbiju, užasno sam uplašen. Uspeli smo da ga izolujemo. Važno je da smo to otkrili, sa nadom kažemo da možemo to da zaustavimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, putnica iz Lonodna, koja je bila negativna na PCR testu, donela je taj soj, kao i da je njen suprug imao teške simptome.

- Važno je da smo to ispratili, otkrili sve kontakte i taj slučaj izlovali i da danas možemo da kažemo, sa nadom, da smo to zaustavili. Inače ako nam se to dogodi biće pakao za našu zemlju - istakao je predsednik.

On je podvukao da nema razloga za paniku i da se sve prati i da je važno da se nabavi što više vakcina. Predsednik je istakao da ima strah od svakog telefonskog poziva u kome mu neko kaže da ne možemo da nabavimo vakcine, ali da to bude nešto pre marta.

O izjavi Bakira Izetbegovića

Odgovarajući na pitanje koliko su izjave, kao što je izjava Bakira Izetbegovića da su Srbi loš narod, opasne, Vučić je rekao da je najlakše uvrediti Izetbegovića, ali da je Srbija u svakom smislu najveća u regionu Zapadnog Balkana.

- Mi smo najveći na Zapadnom Balkanu u svakom smislu - kaže Vučić.

- Kada vodite državu, morate da budete fokusirani i da čuvate mir. Interes Srbije je da se nastavi ovakav razvoj. Da bi se smanjile razlike Srbija će morati da uloži još u Republiku Srpsku. Kada se takve stvari dese, prećutite, a oni govore o sebi - rekao je predsednik.

- Prosečna plata u Srbiji u novembru je bila 518 evra, sa ovim povećanjima idemo na 540 evra, ubedljivo najbolja u regionu. To su realne plate i ne pričam čak ni u dinarima - rekao je Vučić ističući zašto se neke od izjava čuju.

O izborima na KiM

- Očekujem veliki pritisak na Srbiju. Haradinaj očekuje da bude izabran za predsednika tzv. Kosova. I onda će izaći sa idejom o Velikoj Albaniji, i onda će nam tražiti da priznamo Kosovo, i to ne samo oni već i stranci. Predstoji nam teško proleće, leto i jesen. Ali borićemo se.