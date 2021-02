'BAJDENU HVALA ZA ČESTITKU!' Vučić: Različite ideje mi padaju na pamet kako da mu čestitam Dan nezavisnosti, ali ja sam ipak ozbiljan državnik!

Međusobno priznanje Srbije i Kosova ne stoji ni u jednom aktu nijedne svetske organizacije, ukazao je predsednik Srbije i istakao da razume da je to nova američka politika, ali da njegov odgovor neće biti drugačiji od onog iz Bele kuće jesenas - da Srbija na to ne pristaje.

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije u kasarni "Rastko Nemanjić" u Pančevu, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Predsednik je poručio da je uloga vojske značajna u političkim i bezbednosnim uslovima, a koji su složeni i u kojima Srbija mora da odvrati svakog potencijalnog agresora. Politika snaženja vojske će zato biti nastavljena ubrzano, i u veri da srpska vojska može da bude stabilizator političkih prilika, kaže Vučić.

- Zadovoljan sam jer koristimo mnogo toga iz domaće proizvodnje, od Miloša kojih imamo 10, do pet malih Miloša. Videli ste i dobru opremljenost. Verujem da možemo i moramo još bolja, a ovde imamo ideju da napravimo jedan cenar za specijalce - kaže predsednik. Dodaje da, kada se obezbede veća primanja od aprila meseca, da će moći da se sačuva veliki broj ljudi u Vojsci, ali i da se privuku novi ljudi u armiju.

"Međusobno priznanje ne stoji ni u jednom aktu"

Odgovarajući na pitanje o čestitiki američkog predsednika Džozefa Bajdena, Vučić je rekao "dobio sam čestitku, hvala mu za čestitku".

- I ja ću njima čestitati 4. juli, Dan nezavisnosti SAD, mnoge mi ideje sada padaju na pamet, ali ipak ja sam ozbiljan državnik - kaže Vučić.

Vučić kaže da je bilo pokušaja da se "međusobno priznanje" nametne kao konačno rešenje u Vašingtonu, a već im je, kako kaže, rekao šta o tome misli. Isiče da mu je posao da štiti srpske nacionalne interese i da je Sretenje za nas mnogo važnija stvar od albanskih i američkih želja.

- Nemam ništa protiv da oni nešto žele. Želimo i mi, ali imamo različitu realnost i slobodarsku tradiciju, a sa druge strane, moramo da priznamo da će američka spoljnopolitička inicijativa ići u tom pravcu, u skladu sa onim što su radili predstavnici Stejt departmenta, viršeći pritisak da se što pre ispuni deo Vašingtonskog sporazuma u vezi sa Prištinom i Izraelom - kaže predsednik. Dodaje da je važno da čuvamo mir i da ne odgovaramo srcem, jer bi u tom smislu, imao šta da odgovori. Suzdržava se, kaže, jer takvi odgovori ne bi doneli mnogo sreće Srbiji.

"Haradinaj je veoma opasan čovek"

Kada je reč o pretnjama Ramuša Haradinaja, Vučić kaže da ne misli da Haradinaj laže kada govori o ujedinjenu sa Albanijom i da je reč o opasnom čoveku, u šta su se mnogi već uverili u svakom smislu. Kaže da Haradinaj sve vreme ide na pomeranje granica i da je "samo pitanje vremena kada će doći do zida".

Kaže da su svaki dan ponavljali kao papagaji priču o međusobnom priznanju, a da je to očigledno od početka bila američka ideja. Jasno je, kaže, da hoće potpuno poniženje Srbije, na šta nećemo pristati i to je, kaže, rekao i u Beloj kući.

Na pretnje Haradinaj da će da ga obori, kaže da je to već čuo prošle godine, kada mu je pretio da će opstati do Svetog Nikole. Kaže da je to moguće, ali "da ćemo videti da li će se desiti". Reč je, kako kaže, o ozbiljnom političaru i vrlo opasnom čoveku.

- Ja sam mnogo mali da bih se suprotstavljao svima u okruženju koji žele kraj i nestanak Srbije, ili najvećoj svetskoj sili koja od nas zahteva priznanje Kosova, ali sam dovoljno veliki da ne učestvujem u ponižavanju sopstvenog naroda i rušenju sopstvene države - kaže Vučić.

"Laž je da sam tražio rušenje Junajted grupe"

Vučić je rekao da je laž da je on lično tražio da se ugovorom između Telenora i Telekoma sruši Junajted grupa i SBB. Ističe da je ova izmišljena informacija potekla upravo iz ovih medijskih kuća.

Kaže da "nema pojma šta rade Telenor i Telekom i da ga to ne zanima". Ističe da su oni potpisali ugovor - interni akt.

Na konstataciju novinara da ne veruje da je on tražio tako nešto u ugovoru između te dve kompanije, Vučić je rekao da naravno da ne veruje, zato što je to još jedna neistina koja dolazi sa pojedinih opozicionih medija.

- To ste izmislili, to nigde piše u ugovoru između Telekoma i Teleonara, a i nije vam prvi put da izmišljate. Plasirate laži i vodite kampanju 24/7 protiv mene, a onda mislite da ja želim nečije uništenje! Vodili ste kampanju 6 meseci protiv mene i moje porodice, vezano za slučaj Jovanjica. A šta je bilo sa tim slučajem - ništa! Mislite da ćete nekoga lažima da uplaše i prevare. Moji snovi su drugačiji od Telekoma, Telenora i Junajted grupe. Oni me ne interesuju! Telekom me interesuje onoliko koliko je državno preduzeće i da kao takvo bude jako - kaže Vučić.

Suština je, kaže, da niko neće dozvoliti da se stavi tačka na poslovanje Junajted grupe jer onda istina ne bi bila toliko očigledna. Ističe da je demokratski predsednik i da, na ovaj način, istina dobija svoj pun izraz.

"Nema zaštićenih, već se ispituju neki policajci i BIA"

Kada je reč o hapšenju ekipe Veljka Belivuka, Vučić kaže da postoje u društvu ljudi koji i te kako dobro rade sa mafijom.

- Nisu to samo oni koji se klibere kada se slikaju sa Vladom Japancem, ili sa Darkom Elezom. Ima i onih u državnim organima koji misle da na taj način mogu da zarade mnogo više. Kriminalci, kaže, ne bi bili snažni da nemaju delimičnu podršku unutar države i njenog sistema. Država, kaže, nije dozvolila da mafija njome upravlja i da joj mafija ubije premijera.

- Dok neki sanjaju kako će da unište mene, ja sanjam nešto drugo: da 1. decembra imamo 8 autoputeva u izgradnji. Želim da krenemo fruškogorski koridor, autoputa Zrenjanin-Beograd, da nastavimo od Požege ka Boljaru, ka Arilju, Ivanjici, Dugoj Poljani, da krenemo ka Požarevcu, Velikom Gradištu i Golupcu... Ako to uspemo, to su važni rezultati! - kaže predsednik.

Ističe da se na ovaj način menja lice Srbije, a ono se već menja što pokazuje, recimo, stopa vakcinacije. Uspeli smo, kaže, i da se obračunamo sa onima koji su sejali strah u kosti i da pokažemo da zaštićeni ne postoje.

Kaže da su neki policajci i ljudi iz bezbednosne agencije već na ispitivanju u vezi sa spregom sa kriminalcima, i država će, kako kaže, da nastavi istragu.

"Antisrpska histerija Đukanovića neće dati rezultate"

Kada je reč o izjavama Mila Đukanovića, Vučić kaže da se trudi da mu blago odgovara i da je svakome jasno da njegova politika velikocrnogorskog nacionalizma i antisrpske histerije, ne može da donese ozbiljne rezultate, osim da homogenizuje grupu ljudi koja će da mrzi Srbe i Srbiju.

On je rekao da sve ono kroz što je srpski narod prošao u Crnoj Gori, njih gotovo 29 odsto, pokazuje da su herojski izdržali svaku vrstu pritiska kojem su bili izloženi.

- Sem vazduha, gotovo sve im je bilo uskraćeno u tim decenijama. Ti ljudi nisu mogli da budu ni predsednici, potpredsednici vlada, predsednici opština, niti bilo šta drugo. Ali, svaka reč koju je izgovorio, više govori o njemu i njima, nego o meni rekao je Vučić.

"Za nekoliko dana kreće još doza. Krećemo u dalju masovnu vakcinaciju"

Vučić kaže da je u toku revakcinacija, a da se od srede/četvrtka kreće u dalju masovnu vakcinaciju jer ćemo od utorka/srede dobiti još vakcina.

- To je ono što motiviše i interesuje ljude. Naše je da brinemo o interesima naroda i mislim da to ljudi i vide - kaže predsednik.

Na pitanje o radu ministra Stefanovića i nestanku ljudi u poslednjih nekoliko meseci, Vučić kaže da se istrage vode i da su se dogodila još dva ubistva u Belvilu i Ušću, a koja su dala dodatne dokaze.

- Nadležni su preduzimali mere, a od Stefanovića očekujem velike i odlične rezultate. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se neko igrao ličnih animoziteta u njenom vođenju. Od njega očekujem odlične rezultate, odličnu saradnju i zajedno moramo da radimo odličan posao i da pokažemo da smo dovoljno ozbiljni i odgovorni da sačuvamo mir - kaže predsednik.

Ističe da je, tokom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, bilo straha gde bi mogli da "stave snajper" jer se "za njihove snajpere znalo". Preduzete su maksimalne mere zaštite i postavljeni su policijski snajperi na više lokacija.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da su službe znale da će pitanje nezavisnosti biti postavljeno u Vašingtonu, a onda je na stolu bilo međusobno priznanje". Kaže da bi pre glavu na panj stavio nego to potpisao. On je, kaže, spreman za dijalog, poštujući stav SAD, Rusije, Kine, ali i sebe.

- Spremni smo da razgovaramo o kompromisu, ali da dozvolim da Srbiju ponižavaju, nikad - kaže Vučić. Ističe da mu je savest mirna i da, uz sve brige, ponosan je na rezultate i radiće se još jače i više.

- Srbija je na odličnom putu i to vide i građani - kaže Vučić.