Vučić: Autoput od Čačka do Kraljeva gotov do juna 2026, ogromna stvar za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da che deonica autoputa od Čačka do Kraljevo biti zavrssena do juna naredne godine i istakao da che to biti ogromna stvar za Srbiju.

Takve stvari zemlju ccine drugaccijom, naglasio je Vuccich.

On je, tokom obilaska radova radova na izgradnji Dunavskog koridora, rekao da je zahvalan radnicima koji rade po teškim vremenskim uslovima, kako ne bi kasnili nijedan dan.

''Sada je malo svežije, ali oni rade na 35 i 36 stepeni, vredno, marljivo, ne kasne ni dana, ako se ne varam'', dodao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić