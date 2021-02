MUP Srbije: U Srbiji se obezbeđenje dodeljuje i ukida u skladu sa bezbednosnom procenom nadležnih službi, a ne pojedinaca

MUP Republike Srbije oglasio se saopštenjem povodom izjave političarke s Kosova Rade Trajković da joj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukinuo obezbeđenje i da je na taj način ugrožava. Saopštenje prenosimo u celosti.

"Kada je Radi Trajković 2019. MUP Srbije uspostavio obezbeđenje, gospođa Trajković nije tada izjavila da je štiti Vučić. Kada je opet u skladu sa bezbednosnim procenama koje su vršile MUP i BIA, gospođi Trajković ukinuto obezbeđenje odmah se oglasila da joj obezbeđenje uklanja Vučić. Bilo bi dobro da gospođa Trajković odluči za šta sve hoće da napada Vučića i da pokuša da u napadima bude logična.

Ali to i nije od suštinske važnosti. Ono što jeste važno je da se u Srbiji obezbeđenje dodeljuje i ukida u skladu sa bezbednosnom procenom nadležnih službi, a ne pojedinaca. I to je jedini kriterijum. Ni Aleksandar Vučić ni bilo ko drugi ne može ni da dodeli ni da ukine obezbeđenje bilo kome. To mogu samo nadležne službe na osnovu operativnih procena. Sve ostalo je laž i pakost."