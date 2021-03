GRENELOV NOKAUT ZA ALJBINA! Kurti je oduvek protiv Amerike, Bajden POD HITNO DA GA ZAUSTAVI!

Bivši izaslanik za dijalog iz administracije Donalda Trampa Ričard Grenel oglasio se na Tviteru prozivajući lidera Pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

- Novi antiamerički kosovski lider Aljbin Kurti bio je protiv američke politike koju su predložili Bil Klinton, DŽordž Buš, Barak Obama i Donald Tramp. Uvek je antiamerikanac - napisao je Grenel i dodao da bi trebalo da tim američkog predsednika DŽozefa Bajdena to zaustavi.

- Simbolizmom se ne plaća kirija, već poslovima - ponovio je na kraju praktično istu poruku kao i pre nekoliko dana predsednici tzv. kosovske skupštine Vjosi Osmani, koja je prethodno komentarisala da se kosovska delegacija nije iz Vašingtona vratila sa uzajamnim priznanjem sa Srbijom kao što su najavili, nakon čega se otvorila polemika između njih dvoje, navodi Košev.

Grenel je Kurtiju poslao poruku retvitujući zapravo Kurtijevu prethodnu izjavu nakon konferencije za medije Samoopredeljenja o kritikama na račun dogovora postignutom krajem prošle nedelje u Vašingtonu – koji je predstavljen kao „normalizacija ekonomskih odnosa Kosova i Srbije“, a koje Samoopredeljenje ponavlja već danima uz glavnu ocenu da je Srbija ta koja je dobila, a Kosovo izgubilo.

The Left wing anti-American new leader of Kosovo Albin Kurti has been against US policies suggested by Bill Clinton, George Bush, Barack Obama and Donald Trump. He’s always the anti-American.



The Biden team should stop this....@jakejsullivan https://t.co/cNHqFFIDMd