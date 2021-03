POJEDINICI IZ DRŽAVNOG APARATA MISLE DA SU JAČI OD DRŽAVE! Eror: Muči me kada se samoproklamovani intelektualni "krem" beogradskog društva ne oglašava po pitanju otkrivanja kriminalne grupe!

U trenutku kada se kao društvo suočavamo sa velikim iskušenjima od kojih su najveća borba za živote i zdravlje naših gradjana, očuvanje teritorijalnog integriteta države i naravno očuvanje ekonomskog razvoja i stabilnosti u uslovima smanjene i otežane privredne aktivnosti, pojedine kriminalne grupe koristeći se očigledno pojedincima iz državnog aparata, predano rade u svoju korist i misle da su jači i od države, rekao je Aleksandar Eror, član Glavnog odbora SNS i predsednik Skupštine opštine Zvezdara.

Eror je rekao da državu čine pre svega ljudi, a da on kao jedinka tog srpskog društva i pre svega čovek, ne može da ostane nem pored onoga što se dešava i da kao neko ko obavlja odgovornu funkciju u državnom organu ne kaže ono što ga poslednjih nedelja tišti.

- Muči me kada se samoproklamovani intelektualni ,,krem" beogradskog društva ne oglašava po pitanju otkrivanja kriminalne grupe, već kao da zlurado čeka rasplet da iskonstruiše neke nove neistine koje će prepričavati po kafanama, a sve zarad sitnih ličnih interesa. Najviše me muči činjenica da pojedinci, koji kažu da neguju demokratske i hrišćanske vrednosti napadaju nečiju decu i porodicu, a taj mali deo ,,krem" društva ne reaguje na te bezumne nasrtaje. Boli me kada ne reaguju kao otac, majka, brat, sestra - rekao je Eror i dodao:

- Mnogo boli kada napadaju prvog u zemlji i to ne na politički korektan način, već pretnjama njemu i njemu najvoljenijim, napadaju našeg i mog legalnog i legitimnog predstavnika, društvo i mene lično; našeg i mog predsednika države!

- Zato kao član Glavnog odbora Srpske napredne stranke dajem punu podršku organima i službama u otkrivanju i kažnjavnju onih koji bi volju mog naroda da menjaju, moju državu da ponižavaju pred očima celog sveta, pa na kraju i mene samog pred rođenom decom brukaju. Dajem punu podršku čoveku koji se i pored svega i dalje bori za našu i moju državu i za svu našu decu, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću - rekao je Eror.