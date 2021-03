Kulturološki i je i politički korektno da na konferenciji, koju sazovete, dozvolite novinarima da postave pitanja. Ne možete da degradirate novinare prvog i drugog reda, kazao je za TV Pink Milićević.

Inostrani računi i 5,7 miliona evra na njima, koje navodno pripadaju predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu, i dalje su tema broj jedan u svim medijima, a ovim povodom je sazvao konferenciju i još jednom, negirao te tvrdnje.

Odgovarajući na navode da poseduje račune na Mauricijusu i u Švajcarskoj, Đilas je rekao da je na Mauricijusu bio jednom pre 20 godina na odmoru i da je to sav njegov kontakt sa tim ostrvom.

Međutim, podaci i dokumenti do kojih je došla redakcija Večernjih novosti tvrde drugačije, a kako je gostujući u Novom jutru rekao direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac, sada je na nadležnim organima da se pozabave ovim pitanjem.

- Teško je pretpostaviti koje su to sume u pitanju. Nadam se da je ovo prvi veliki slučaj koji će biti doveden do kraja, da će slični biti prepoznati. Takođe, on to nije mogao da radi sam – smatra Tasovac.

Kako kaže novinarka Večernjih novosti, na jučerašnjoj konferenciji, Đilas je bio jako neprijatan prema njoj nakon što mu je postavila svoja pitanja.

Đorđe Milićević narodni polsanik je u Novom jutru osudio ponašanje lidera SSP-a.

- Logično je da se postupak krene poligrafom i tako počnu da rade svoj posao. Ispratio sam i jučerašnju konferenciju za novinare, i kada pomislite da je neko došao do vrhunca političkog ludila uvek vas iznenadi. Kulturološki je i politički korektno da na konferenciji koju sazovete dozvolite novinarima da postave pitanja. Ne možete da degradirate novinare prvog i drugog reda. Na pitanje o računu u Hong Kongu treba da potvrdite ili negirate, a ne da pokazujete bahatost i pretnju – kaže Milićević ističući da je reč o paradoksu jer, kako kaže, postoje “konkretni podaci koji tvrde to što on uporno poriče”.